Rauenberg. (RNZ) "Fibre to the Building" oder kurz FTTB, also Glasfaserleitungen direkt zum jeweiligen Gebäude: So lautet der Schlüsselbegriff für einen schnellen Internetzugang.

Dafür erfolgte jetzt der Spatenstich durch den Zweckverband High-Speed-Netz des Rhein-Neckar-Kreises in Zusammenarbeit mit der Stadt im Rauenberger Gewerbegebiet Hohenaspen. Dies ist der nächste Schritt für eine flächendeckende Internetversorgung im Kreis, die heutigen Ansprüchen genügt und für die Zukunft gerüstet ist, sprich: gigabitfähig.

Wie aus der Pressemitteilung des Zweckverbands High-Speed-Netz hervorgeht, ist die Vorfreude der 16 dort ansässigen Gewerbebetriebe groß, zeitnah über einen Anschluss an das Glasfasernetz zu verfügen. Die Bauzeit haben der Zweckverband und die mit der Ausführung beauftragte Firma auf etwa vier Monate veranschlagt. Rund 1700 Meter Tiefbauarbeiten sind insgesamt erforderlich, um die Glasfaserleitungen bis in die Gebäude zu verlegen.

Das partnerschaftliche Projekt des Zweckverbandes und der Stadt Rauenberg ist ganz im Sinne von Bürgermeister Peter Seithel: "Die Breitbandversorgung ist ein bedeutender Faktor für die zukünftige Entwicklung unseres Gewerbestandorts. Wenn durch das gigabitfähige Glasfasernetz die zukunftssichere Kommunikation sichergestellt ist, haben wir von kommunaler Seite aus in diesem Bereich wichtige Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg unserer Unternehmen geschaffen."

Der FTTB-Ausbau des Gewerbegebiets Hohenaspen wird kräftig bezuschusst: 90 Prozent der förderfähigen Ausbaukosten tragen Bund und Land, wie der stellvertretende Technische Leiter des Zweckverbands, Marco Stumpf, erläutert. Der Zweckverband wird jetzt im Schulterschluss mit den Städten und Gemeinden insgesamt 14 Gewerbegebiete im gesamten Kreisgebiet nach und nach erschließen. Die in Rotenberg und Malschenberg sind bereits in der Ausbauplanung ab 2021 vorgesehen.