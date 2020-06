Wiesloch. (agdo) Fast alle Wagen sind auf Vordermann gebracht, die Schrift "Zirkus Manuel Weisheit" leuchtet, die Zirkusbögen werden gerade gestrichen und die Lämpchen auf Hochglanz poliert. Noch immer sitzt der aus Neustadt an der Weinstraße stammende Zirkus "Manuel Weisheit" aufgrund der Coronakrise in Wiesloch am Freibad fest und eine Besserung der Situation ist erst Ende August in Sicht.

Während es unter strengen Auflagen überall Lockerungen gibt, dürfen Zirkusse nach wie vor den Betrieb nicht aufnehmen. Der Zirkusverband habe informiert, dass das Auftrittsverbot wohl noch bis Ende August gehe, sagt Zirkusdirektor Manuel Weisheit. Eigentlich sollte der Zirkus vom 5. bis 15. März in Wiesloch gastieren, aufgrund des Veranstaltungsverbots fielen sämtliche Auftritte aus und seither sitzt die Zirkusfamilie in Wiesloch fest. Und so wie es aussieht noch bis September. Zuvor hatte der Zirkus in Leimen gastiert.

Von der Stadt Wiesloch gibt es Wasser; Strom und die Wiese, auf der die Tiere stehen, hat ein Landwirt zur Verfügung gestellt. Eigentlich hat der Zirkus sein Winterquartier in Neustadt, weil der Bauer aber die Felder in den restlichen Monaten braucht, kann die Zirkusfamilie zurzeit nicht dorthin zurück. "Es ist eine schwierige Situation, wie wir sie in unserer gesamten – über 200 Jahre langen – Zirkusgeschichte nicht erlebt haben", so Manuel Weisheit.

Umso begeisterter ist die Zirkusfamilie von den Wieslochern: Viele nehmen am Schicksal der Artistenfamilie teil, kommen vorbei und machen Mut. "Die Wieslocher sind einfach klasse!", ruft Manuel Weisheit spontan aus. Auch Spendenbereitschaft trotz der Coronakrise ist da, der Zirkus muss seine Tiere – vier Lamas, zwei Ponys, zwei Pferde und einige Laufenten – versorgen. Den Rest der Spenden steckt die Artistenfamilie trotz der prekären Situation in die Zukunft, aufgeben kommt für sie nicht in Frage, im Artistenberuf steckt Herzblut: Zirkusdirektor Manuel Weisheit hat nämlich elf Kinder und 16 Enkelkinder, die allesamt im Zirkusbetrieb mitwirken.

In den letzten Wochen wurden die 32 Fahrzeuge in Eigenregie auf Vordermann gebracht, lackiert und repariert, auch die Zugwagen erstrahlen nun im neuen Glanz. Jeden Tag werden die Tiere gestriegelt und weit über das normale Maß gepflegt. Momentan streicht die Familie die 140 Zirkusbögen, die – wenn der Zirkus sein Zelt aufgeschlagen hat – um den Eingang am Zaun für eine schillernde Atmosphäre sorgen.

"Dass wir in die Zukunft schauen können, haben wir den Wieslochern zu verdanken", sagt Manuel Weisheit dankbar. Sobald der Zirkus den Betrieb wieder aufnehmen kann, soll laut dem Zirkusdirektor die erste Vorstellung eine Gratis-Aufführung für die Wieslocher sein. Wie viel Besucher allerdings aufgrund der Corona-Auflagen dann in das 24 Meter hohe Zirkuszelt passen, ist nicht absehbar. Im Normalfall passen rund 300 Menschen hinein, wenn aber neue Vorschriften für die Zirkusse verfasst werden, werden etliche Plätze wegfallen. Bis dahin hat der Zirkus in einigen Supermärkten eine Infotafel mit Spendendose aufgestellt und freut sich über jegliche Unterstützung.