Walldorf. (seb) "Dass es jetzt doch so schnell geht, hätte ich nicht gedacht": Das war vielfach zu hören, als ein knapp 50-köpfiges Team jetzt zu Spaten griff und den offiziellen Startschuss für den Bau eines außergewöhnlichen Wohnprojekts gab. Die Initiative "Gemeinsam Wohnen in Walldorf" lässt einen Neubau mit 22 Wohnungen auf einem 3000-Quadratmeter-Grundstück in der Bürgermeister-Willinger-Straße, nahe dem Einkaufszentrum, errichten. 18 Monate beträgt voraussichtlich die Bauzeit.

Geselligkeit, Austausch und nachbarschaftliche Unterstützung bilden die Kernidee des familienfreundlichen und generationenübergreifenden Projekts. Mit dabei sind beispielsweise ein Bauingenieur, ein ehemaliger Entwicklungsleiter bei SAP, eine Ernährungswissenschaftlerin, ein Mentor und spiritueller Begleiter und eine Erzieherin, eine indische und eine chinesische Familie, Alleinerziehende, Singles, Paare und Senioren, eine Wohnung geht an eine Gruppe von jungen Menschen mit Down-Syndrom.

Sie alle haben beschlossen, diesen Weg gemeinsam zu gehen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen: Für sie ist das die "Wohnform der Zukunft". Und sie investieren in Grundstück, Planung und Bau insgesamt knapp neun Millionen Euro, wie Günther Esser erklärte.

Seine Mitstreiter und zahlreiche Interessierte begrüßte Klemens Gramlich, Sprecher der Initiative, und blickte zurück: 2015 habe man sich erstmals an Walldorfs Gemeinderat gewandt, "die erste Rechnung erhielten wir im April 2016" und vor zweieinhalb Jahren habe man erste Werbevideos gedreht, um weitere Mitstreiter zu gewinnen. "Toll, dass wir uns als Gruppe gefunden haben, die gemeinsam durch Dick und Dünn geht."

Er dankte auch Stadt, Rat und namentlich Bürgermeisterin Christiane Staab, die den Anstoß gegeben habe, ins Konzept eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Handicap aufzunehmen. "Sie haben gesehen, was für ein Potenzial für Walldorf in dieser Idee steckt und uns gefördert, aber auch gefordert."

So habe der Rat verlangt, dass das Grundstück binnen zwei Jahren bebaut werden müsse, dadurch war "ständig Zug auf dem Projekt", so Gramlich: "Gut so." Die Verwaltung, allen voran Erster Beigeordneter Otto Steinmann und Stadtbaumeister Andreas Tisch hätten ihnen "viele Türen geöffnet", "mit ihrer Erfahrung geholfen" und "uns im Glauben an uns selbst bestärkt", betonte Gramlich.

Er verschwieg auch nicht die Schwierigkeiten bei der Grundstückssuche und den Planungen gemeinsam mit Fachleuten, um den individuellen Wünschen aller 22 Parteien gerecht zu werden, aber im Kostenrahmen zu bleiben und ein Gebäude zu schaffen, das den Gemeinschaftsgeist auch nach außen ausstrahlt. Jetzt konnte Gramlich die "schöne und bedarfsgerechte Architektur" ausdrücklich loben und allen Beteiligten und Unterstützern herzlich danken – nicht zuletzt der Rhein-Neckar-Zeitung, deren Berichterstattung man "mindestens ein neues Mitglied" zu verdanken habe.

Den "besten Einsatz für dieses Grundstück, eines der letzten, die wir als Stadt im Baugebiet Walldorf-Süd zu vergeben hatten", sah die Bürgermeisterin im Wohnprojekt. Es sei "eine Idee, die für Walldorf wichtig ist und immer wichtiger wird": die Generationen und unterschiedliche Menschen miteinander zu verbinden. Schließlich sei Walldorf vielen Menschen eine neue Heimat, sie hätten hier zunächst keinen Freundeskreis, nicht die Unterstützung der Großeltern, gerade für junge Familien sei das schwierig.

Aber: "Wie könnte man eine Familie schöner einbinden als mit diesem Wohnprojekt?" Hier könnten alle Beteiligten gemeinsam wohnen, sich gegenseitig im Alltag helfen, und doch auch für sich sein. "Toll, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben", lobte Staab die Initiative. Da sei selbstverständlich, dass die Stadt sie wohlwollend begleitet habe.

Architekt Werner Herrmann erinnerte sich augenzwinkernd an "den ersten Zusammenstoß" mit Klemens Gramlich, der sei mit dem Rad, er mit dem Auto unterwegs gewesen, und plötzlich habe der Fremde an seine Scheibe geklopft: "Ich hätte mal eine Frage: Wir wollen bauen ...". Dankbar für den Auftrag, räumte Herrmann doch ein, dass er nicht geahnt habe, was da auf ihn zukomme, dass er es nicht mit einem Bauherren, sondern mit "immer mehr Interessierten" zu tun bekommen würde. Vielerlei Wünschen gerecht zu werden, dabei alle Beteiligten fair zu behandeln, das sei in den zwei Jahren der Planung die Herausforderung gewesen.

Zudem wird das Gebäude ihm zufolge im Passivhausstandard errichtet, Geothermie und Fotovoltaik verhelfen zu einem Effizienzlevel, das gewisse Tilgungszuschüsse für Kredite ermöglicht, aber Heizung, Lüftung und Sanitärinstallationen machen damit auch 1,3 Millionen Euro aus. 2000 Quadratmeter Wohnfläche wird das barrierefreie Haus haben.

Zu den 22 Wohnungen mit unterschiedlichen Größen und Zuschnitten sowie privaten Balkonen oder Terrassen kommen gemeinschaftlich nutzbare Flächen: zwei Atrien mit zusammen 340 Quadratmetern, eine Dachterrasse mit 250 Quadratmetern, "Kaffeetreff", Spielbereich, Gemeinschaftsraum, Waschküche und Werkstatt sowie – um bei allem nachbarschaftlichen Trubel zur Ruhe kommen zu können – ein "Raum der Stille".