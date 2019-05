Wiesloch. (pol/rl) Wegen schweren Raubes in Untersuchungshaft sitzt ein 40-jähriger Libanese. Er soll in der Gemeinschaftsunterkunft Walldorfer Straße am Sonntag gegen 14.15 Uhr einen 24-jährigen Mitbewohner aufgefordert haben, ihm Rauschgift zu geben. Als der 24-Jährige ablehnte, zog der 40-Jährige laut Polizeibericht ein Messer und hielt es dem 24-Jährigen an den Hals. Gleichzeitig entriss der 40-Jährige seinem Opfer das Handy und steckte es ein. Danach zog er ein zweites Messer und bedrohte Opfer weiter. Schließlich konnte der 24-Jährige den Angreifer wegschieben und flüchten.

Die verständigte Polizei nahm den 40-Jährigen in der Unterkunft fest und fand bei ihm das Handy sowie zwei kleine Taschenmesser. Der Libanese sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.