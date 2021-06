Walldorf. (seb) Mehr Klarheit nicht nur für auswärtige Autofahrer und dazu Anreize, das Auto mal stehen zu lassen und das Rad zu nutzen: Das beabsichtigt die FDP Walldorf mit ihrem Antrag, dem der Gemeinderat einhellig folgen konnte. Einige Details werden von der Verwaltung noch aufgearbeitet und im Technik-Ausschuss vorgestellt.

Die Verwaltung wurde damit beauftragt, ein Parkleitsystem zu erarbeiten, simpel und analog. Die Ausschilderung der öffentlichen Parkhäuser, Parkplätze und Tiefgaragen wird überprüft und gegebenenfalls verbessert, gleiches gilt für die Hinweise auf die jeweiligen Zugangswege. Parallel soll geklärt werden, ob öffentliche Autostellplätze umgewandelt werden können: und das sowohl für Leihfahrräder als auch für Lastenräder.

Davon verspricht sich die FDP laut ihrem Antrag auch eine gezielte Unterstützung des örtlichen Einzelhandels: Der potenziellen Kundschaft soll ebenso das Auffinden von Parkplätzen in der Nähe der Geschäfte wie das Parken am Stadtrand zum Umstieg auf ein Rad erleichtert werden. "Unsere Wirtschaft wünscht sich schon lange so ein Parkleitsystem", begründete Matthias Renschler den Antrag seiner Fraktion. Er ergänzte, dass ein digitales System auch wünschenswert sei, die Verwaltung aber gab zu bedenken, dass dies sich aufwendig und teuer – von mehreren Hunderttausend Euro ist die Rede – gestalten würde.

Mathias Pütz (CDU) hielt das Parkleitsystem grundsätzlich für einen wichtigen Baustein der Standortpolitik, ebenso wie das Angebot kostenloser Parkplätze. Bei der Umwandlung von Auto- in Radstellplätze hatte er Bedenken und wollte dies gründlich geprüft wissen. Lorenz Kachler (SPD) hielt als Orientierungshilfe für eine gute Idee, Parkhäusern Namen zu geben. Ein "Schilderwald" wiederum koste viel Geld, so Kachler, da müsse man nicht nur Ergänzungen prüfen, sondern auch ein "Auslichten" der teils unübersichtlichen Hinweise.

Die Grünen stünden dem positiv gegenüber, meinte Nele Böhm: Die Berücksichtigung der Fahrradfahrenden sei auch ein gutes Statement zur Verkehrswende vor Ort. Bleibe zu hoffen, dass sich der positive Effekt für den Handel einstelle.

Zweifel an der Bieterfirma trafen aufs strenge Vergaberecht, als es um die Bewirtschaftung der Mensen von Schillerschule sowie von Waldschule und dem dort angesiedelten Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Sambugaschule ging. In beiden Fällen setzte sich dieselbe Firma durch und wird für die nächsten vier Jahre an der Schillerschule mit rund 300 Essen täglich für 652.000 Euro sowie an Wald- und Sambugaschule mit 220 Essen täglich für 471.000 Euro aktiv sein. Bedingung der Ausschreibung waren vollwertige, ernährungsphysiologisch ausgewogene und dabei abwechslungsreiche Menüs, Obst und Gemüse, bevorzugt saisonal und regional, sowie ein 20-prozentiger Anteil von Bio-Waren.

Die Entscheidung fiel mit nur 13 Ja-Stimmen, der Rest des Gemeinderats enthielt sich. So meinte Mathias Pütz (CDU), dass Qualität ein Herzensanliegen sei und dazu der Kriterienkatalog dezidierter auf Nachhaltigkeit hätte angelegt werden müssen. Manfred Wolf (Grüne) meinte ebenfalls, dass das der Fairtrade-Stadt Walldorf, die sich ökologisch, regional mitsamt guter Arbeitsbedingungen auf die Fahne geschrieben habe, besser angestanden hätte. 20 Prozent Bio sei auch sehr wenig, meinte Wolf. Mit den Speisen der Bieterfirma seien nicht alle zufrieden, habe er erfahren, zudem sehe er kritisch, dass weder Kinder noch Eltern bei dieser Frage mitreden konnten. Ähnlich sah es Lorenz Kachler (SPD) und mahnte mehr Qualität und Nachhaltigkeit an. Keiner im Gemeinderat sah aber vergaberechtlich ausreichende Gründe, mit Nein zu stimmen.

Einstimmig befürwortete man zudem die Anschaffung eines Forstfahrzeugs, bei der es zu Mehrkosten von etwas über 6000 Euro für einen Unterfahrschutz kam. Ein Transporter mit Doppelkabine, Allradantrieb und für das Waldarbeiterteam passendem Funktionsaufbau wird rund 71.000 Euro kosten. Jetzt ist er für Fahrten auf unwegsamem Gelände geeignet.