Von Timo Teufert

Walldorf. Reicht es aus, wenn die Stadt Walldorf bis 2040 eine weitgehend klimaneutrale Verwaltung bekommt, oder sollte die ganze Stadtgesellschaft möglichst schnell die Klimaneutralität anstreben? Dazu gab es in der letzten Gemeinderatssitzung unter den Fraktionen unterschiedliche Ansichten. Vor allem SPD und Grünen gehen die Bemühungen für den Klimaschutz in Walldorf nicht schnell genug. Entzündet hatte sich die Diskussion am Tagesordnungspunkt zum dritten Klimaschutzpakt. Dafür sollte der Gemeinderat eine Erklärung unterzeichnen, in der sich die Stadt Walldorf verpflichtet, "bis zum Jahr 2040 eine weitgehend klimaneutrale Verwaltung zu erreichen", heißt es in der Vorlage.

"Das ist ein Ziel, dem wir uns gerne anschließen wollen", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab. Man stehe hinter den Zielen des Klimaschutzpaktes, der bereits 2016 vereinbart und 2018 fortgeschrieben wurde. Wie schon in den Jahren zuvor wolle Walldorf die unterstützende Erklärung mit allen anderen Kommunen aus dem Rhein-Neckar-Kreis unterzeichnen. "Im Klimaschutzpakt bekennen sich die Parteien zur Vorbildwirkung der öffentlichen Hand beim Klimaschutz und zu den Zielen des Klimaschutzgesetzes", heißt es in der Vorlage. Ziel des Paktes ist es, bis 2040 in ganz Baden-Württemberg klimaneutrale Kommunalverwaltungen zu etablieren. Von den 1101 Gemeinden im Land haben bislang aber erst 295 die Erklärung unterschrieben. Während im Rhein-Neckar-Kreis alle Kommunen dabei sind, gibt es Landkreise, in denen nur eine Kommune die Erklärung unterzeichnet hat – wie im Neckar-Odenwald-Kreis.

Kommunen, die die Vereinbarung unterzeichnen, können Fördermittel zur Stärkung der Klimaschutzbemühungen aus den Programmen "Klimaschutz-Plus" und "Klimo-Pass" erhalten. Im dritten Klimaschutzpakt stellt das Land 13,03 Millionen Euro an Fördermitteln bereit, insgesamt sind es seit 2016 26,87 Millionen Euro. Denn auch in Baden-Württemberg häuften sich die Wetterextreme als Boten des Klimawandels, die für die Kommunen zu großen finanziellen Belastungen führen. Außerdem verdeutlichten sie die Dringlichkeit, die Klimaschutzanstrengungen voranzutreiben und zugleich die notwendige Anpassung an die Klimaveränderung nicht aus dem Auge zu verlieren, heißt es im Handlungsauftrag des Klimaschutzpaktes.

"Auch in unseren Wäldern sind die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren", sagte Uwe Lindner (CDU). Gemeinsam müsse man dieses Handlungsfeld angehen und mit dem dritten Klimaschutzpakt bekomme man dafür ein Instrument an die Hand. Denn: "Dem lokalen Handeln kommt eine besondere Bedeutung zu", so Lindner. Zudem würde die Stadt erhöhte Förderquoten erhalten, weshalb die CDU auch zustimme. Beim Thema Eigenverantwortung sei man in Walldorf schon sehr weit, sagte CDU-Fraktionschef Mathias Pütz. Allerdings scheine nicht alles so zu klappen, wie es sich der Gemeinderat vorstelle.

"Der Klimawandel wird für alle immer sichtbarer", erklärte Lorenz Kachler (SPD). Zwar nehme man die erhöhte Förderquote gerne in Anspruch, er frage sich aber, ob das Erreichen der Klimaschutzziele im Jahr 2040 nicht reichlich spät sei. Zumal sich der Pakt nur auf die städtische Verwaltung beschränke. "Aber es geht nicht nur darum, was die Verwaltung macht: Wir brauchen einen klar strukturierten Weg auch für die Walldorfer Bürgerinnen und Bürger", so Kachler. Die Stadt müsse klare Handlungsempfehlungen geben. "Was nützt uns eine Absichtserklärung, wenn sie am Ende in der Schublade landet?", fragt der SPD-Stadtrat. Man brauche ein Gesamtkonzept, bislang gehe man zu halbherzig mit der Zukunft der Kinder um. "Die Coronakrise hemmt alles, das interessiert das Klima aber nicht", so Kachler. Deshalb brauche man weitere örtliche Aktionen und einen genauen Fahrplan. Seine Fraktionskollegin Andrea Schröder-Ritzrau empfand die Vorlage als "Lachplatte": "Die Verwaltung verliert kein Wort darüber, wo wir stehen und wie es mit der Zielerreichung aussieht", ärgert sich die SPD-Stadträtin. Statt wohlfeiler Worten sei es wichtig, die Menschen mitzunehmen.

"Die Ziele sind viel zu langfristig, die Ziele müssen früher erreicht werden", forderte auch Wilfried Weisbrod (Grüne). Er fragte sich zum Beispiel, warum auf stadteigenen Gebäuden keine Solaranlagen errichtet werden müssten. "Das ist alles viel zu wenig ambitioniert", kritisierte Weisbrod die Verwaltung. "Die Grünen haben sich den Klimaschutz für 2021 als großes Ziel gesetzt, denn wir müssen jetzt dran arbeiten, 2040 ist es zu spät", so Weisbrod. Man sehe deshalb noch ganz gewaltige Anstrengungen vor Stadt und Gemeinderat.

"Der Klimaschutz hat eine hohe Priorität und die öffentliche Hand hat eine Vorbildfunktion", betonte Matthias Renschler (FDP). Für seine Fraktion sei die Zustimmung deshalb selbstverständlich, um im Kleinen den Klimaschutz umzusetzen.

Am Ende wurde die Erklärung zum dritten Klimaschutzpakt dann auch einstimmig verabschiedet.