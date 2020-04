Die Kinderbetreuung in der Coronakrise stellt St. Leon-Rot vor große Herausforderungen. So fallen trotz Landeshilfen Mehrausgaben von 56 000 Euro an. Symbolbild: dpa

St. Leon-Rot. (seb) Letzten Endes bleiben Mehrausgaben von etwas mehr als 56.000 Euro: Das steht unterm Strich, nachdem die Gemeinde St. Leon-Rot die Kinderbetreuungsgebühren für den April erlässt und eine Soforthilfe des Landes in Anspruch nimmt.

Diese Zahlen legten Bürgermeister Dr. Alexander Eger und Hauptamtsleiterin Anette Reich in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Sie fand im Harres-Saal statt, wo genug Platz war, die Räte und das Verwaltungsteam – alle vorneweg von der Gemeinde mit Mund-Nase-Bedeckungen ausgestattet – an Einzelplätze mit großem Abstand zu setzen. In der Sitzung stellte der Bürgermeister auch die neue Leitung der lange unterbesetzten Kämmerei vor: "Wir sind froh, dass Sie da sind." Neuer Kämmerer ist Ludwig Kudis aus Heidelberg, 55 Jahre, seine Stellvertreterin und zudem neue Leiterin des Eigenbetriebs St. Leoner See ist Bianca Mader aus Walldorf, 44 Jahre. Eger lobte auch das gesamte Team der Gemeindeverwaltung für die "außerordentliche, hervorragende Arbeit" in den vergangenen Wochen.

Die Landes-Coronaverordnung sieht die Schließung der Schulen, Horte, Kindertageseinrichtungen und -pflegestellen seit 17. März für rund einen Monat vor. Deshalb die Idee, die Gebühren für den April nicht einzuziehen, das spiegelt diesen Zeitraum wider – dafür gibt es keine anteilige Rückerstattung der März-Gebühren. Die Kindergärten der katholischen Kirche, Verein "Kleine Strolche", Oswald-Nussbaum-Kinderhaus, "Haus der kleinen Füße" und "Waldwichtel"-Verein rechnen mit Einnahmeausfällen von insgesamt mehr als 171.000 Euro. Der Gemeinde selbst entgehen mit den ausgesetzten Gebühren für die Kernzeitbetreuung fast 10.500 Euro. Macht zusammen rund 182.000 Euro. Für den April stehen den Trägern überdies nach wie vor 28.000 Euro zu: als Gemeindeerstattung für Beitragsermäßigungen gemäß der Landesempfehlung. Bürgermeister Eger erinnerte auch daran, dass die Gemeinde mit den verschiedenen Trägern Verträge habe, die einen Ausgleich des Defizits zum Jahresende vorsehen: Der reicht mitunter bis 100 Prozent. Doch bis zum Jahresende wolle man mit einer Erstattung der ausgefallenen Gebühren nicht warten.

Die Soforthilfe des Landes wurde nach Einwohner- (rund 13.800) und Kinderzahlen (663) berechnet und macht fast 126.000 Euro aus. Wie viel eventuell der Gemeinde noch aus dem kommunalen Finanzausgleich zusteht, ist noch offen.

Das "Haus der kleinen Füße" des Trägers "Family & Kids @ Work", eine betrieblich unterstützte Kindertagesstätte, hat laut Hauptamtsleiterin Anette Reich in Aussicht gestellt, auf die finanzielle Unterstützung der Gemeinde zu verzichten.

Der Rat konnte dem einhellig zustimmen und ermächtigte die Verwaltung auch, ähnlich im Mai vorzugehen, sollte die Kinderbetreuung noch länger nur im "Notbetrieb" stattfinden. Wobei Bürgermeister Eger zu bedenken gab, dass nach der neusten Regelung ein weitaus größerer Personenkreis Anspruch auf Kinderbetreuung in der Coronakrise hat: "Das ist fast schon der reguläre Kinderbetreuungsbetrieb", meinte er: Aber die verschärften Bedingungen zum Schutz vor Infektion, etwa dass nur die Hälfte der Kinder pro Gruppe betreut werden dürfe und teilweise nur maximal fünf Kinder, mache es zu einem großen Problem, die Betreuung zu gewährleisten.

Mehr Platz könne man nämlich für die Kinderbetreuung nicht ohne Weiteres zur Verfügung stellen und noch sei nicht geklärt, wie man vorgehe, wenn mehr Kinder in die Notbetreuung geschickt werden dürften, als man unter diesen Umständen unterbringen könnte. Und die Zahl der Erzieherinnen steige auch nicht, im Gegenteil, einige von ihnen könnten zur Risikogruppe gehören und dürften dann nicht wie gewohnt arbeiten, so Eger.

Der Bürgermeister plädierte auch dagegen, im Fall der Notbetreuung Gebühren zu ermäßigen oder zu erlassen, schließlich sei sie nicht wirklich verschieden von der regulären Betreuung, sondern eher aufwendiger. Im Mai also plane er, die Gebühren von allen mit Betreuungs-Berechtigung wieder einzuziehen. Dem pflichtete der Rat einhellig bei.

Anschließend kam der Bürgermeister auf ein weiteres wichtiges Thema zu sprechen: "Wir wollen nicht auf Kosten der Erzieherinnen sparen." In einer Telefonkonferenz mit den Trägern habe man das Thema Kurzarbeit intensiv diskutiert. Um das Personal zu gewinnen, habe man viel Zeit und Mühe investiert, argumentierte Eger: Also müsse man versuchen, es zu halten.

Natürlich könnte Kurzarbeit eine Entlastung der Kommune bedeuten: Aber für die Notbetreuung brauche man nach aktuellem Stand alle verfügbaren Kräfte, denen man die Arbeit in Coronazeiten zumuten könne, und wahrscheinlich noch eine Reserve, falls es zu Corona-Fällen unter Kindern oder Erzieherinnen komme. Die Personalsituation "erfüllt uns mit Sorge". Denn, betonte Eger: "Die Krise ist noch nicht vorbei."

"Wir lassen die Eltern nicht im Stich": Dieses Signal sei wichtig, konnte Tobias Rehorst (Freie Wähler) dem Gebührenerlass und auch den Vorkehrungen für die Notbetreuung zustimmen. Er hob aber auch hervor, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, dass die Gemeinde in die Bresche springe. Auch Rehorst war klar gegen Kurzarbeit in der Kinderbetreuung. Jochen Germer (CDU) konnte "voll und ganz" der Gebührenerstattung zustimmen. Er regte aber an, über eine Ermäßigung der Notbetreuungs-Gebühren nachzudenken: Eventuell seien die Eltern in Kurzarbeit und damit in einer finanziell angespannten Lage. Das nahm Eger auf, verwies aber darauf, dass eine Notbetreuung nur dann gewährt werde, wenn beide Eltern berufstätig seien und diese Tätigkeit nicht zuhause ausgeübt werden könne: Da hielt er Härtefälle für unwahrscheinlich.

Michael Herling (FDP) stimmte der April-Regelung und einer ähnlichen im Mai ebenso zu wie Rouven Dittmann (Junge Liste) und Norbert Knopf (Grüne), der aber die aktuelle Form der Notbetreuung als Thema für eine eigene Sitzung vorschlug: Über eine Kinderbetreuung "mit halber Kapazität" müsse man sich Gedanken machen. Klaus Grün (SPD) sah den Verwaltungsvorschlag auch positiv, wobei er sich wünschte, "dass die Landesregierung die Kinderbetreuungsgebühren ganz übernimmt". Allgemein gab es aus dem Rat viel Lob für die starke Leistung der Verwaltung in diesen Krisenzeiten.