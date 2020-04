St. Leon-Rot. (seb) Dass mehr und bessere Radwege erforderlich sind, um für die nötige Sicherheit zu sorgen und auch um im Dienst des Klimaschutzes den Umstieg weg vom Auto attraktiver zu machen, war unumstritten. Das Wie aber sorgte in der jüngsten St. Leon-Roter Gemeinderatssitzung für Diskussionsstoff.

Konkret ging es um einen Antrag der CDU, einen Feldweg auszubauen und einen Fuß- und Radweg anzulegen. Der Weg zwischen Franziskusstraße und "An der Autobahn", der am Hallenbad vorbei und zwischen neuem Jugendzentrum und DLRG-Neubau verläuft, sollte laut CDU zu einem asphaltierten Fuß- und Radweg ausgebaut und mit Beleuchtung ausgestattet werden. Zudem sollte ein Fuß- und Radweg von der Autobahnunterführung an der Roter Straße (L 546) zur Straße "An der Autobahn" angelegt werden. Beide Wege will die CDU dann mit einer Querungshilfe verbunden haben.

Die Gemeindeverwaltung hatte die Notwendigkeit hinterfragt: Zum einen verlaufe bereits ein asphaltierter Weg 150 Meter südlich des gewünschten, nämlich entlang des Kehrgrabens. Einen neuen Weg zur Autobahnunterführung sah die Gemeinde zudem kritisch: Entweder fielen Harres-Parkplätze (rund 14) weg oder man müsse eigens Grundstücksflächen erwerben. Zusätzliche Querungshilfen über "An der Autobahn" sah die Verwaltung ebenfalls als unnötig an, es gebe dort bereits vier. Die Kostenschätzung der Gemeindeverwaltung belief sich auf 200.000 bis 250.000 Euro für den Weg und bis zu 100.000 Euro für die Beleuchtung.

Dieser Stellungnahme "müssen wir klar widersprechen", sagte Udo Back für die CDU: So verwies er auf weitaus niedrigere Kosten für einen längeren Fuß- und Radweg zum St. Leoner See. Die von der Gemeinde als Alternative genannte Strecke am Kehrgraben entlang sah Back kritisch, das sei "zu abgeschieden". Insgesamt sei der von der CDU gewünschte Weg "die kürzeste Strecke", damit am sichersten und am attraktivsten. Zudem könne man mit dem neuen Weg das Jugendzentrum und den Neubau des Inklusionsvereins "Smile" anbinden, so Back. Im Übrigen wolle die CDU keinen Weg "mitten durch den stark frequentierten Harres-Parkplatz", das sei "zu gefährlich".

"Die Situation vor Ort ist nicht zufriedenstellend", meinte Theo Vetter (Freie Wähler) und plädierte für eine Besichtigung durch den "Arbeitskreis Verkehr". Der von der CDU gewünschte sei der kürzeste Weg und daher sinnvoll, meinte er. Eine zusätzliche Verbindung für Fußgänger und Radler zwischen Autobahnbrücke und DLRG-Neubau, Jugendzentrum und Hallenbad mitsamt Querungshilfe sei wünschenswert. Den Weg müsste man Vetters Ansicht nach aber nicht asphaltieren, Schotter genüge, auch aus ökologischen Gründen. Eine eigene Beleuchtung des neuen Fuß- und Radwegs sei nicht nötig.

"Wege sind dort ausreichend vorhanden", konnte Michael Herling für die FDP den CDU-Antrag nicht unterstützen. 13 Jahre sei das Jugendzentrum am alten Standort ohne neue Wege und Querungen ausgekommen, "auf einmal sind die Straßen so gefährlich?" Er konnte mittragen, dass der Arbeitskreis Verkehr sich vor Ort einen Eindruck verschafft und Ratschläge erarbeitet.

Norbert Knopf (Grüne) war gegen "Stückwerk": Natürlich begrüße man prinzipiell immer neue Radwege, "aber wir müssen uns das gesamte Netz anschauen", auf der ganzen Gemarkung müsse man – genauer: der Arbeitskreis Verkehr – die Fuß- und Radwege optimieren. Für Radfahrer sei Schotter aber nichts, sagte er zu Theo Vetter: wenn, müsse der Weg asphaltiert werden.

Der CDU zustimmen konnte Rouven Dittmann (Junge Liste): Am Jugendzentrum gebe es eine "neue Situation", meinte er zur FDP-Stellungnahme, man hoffe ja auf größere Besucherzahlen und "Kinder und Jugendliche nehmen den kürzesten Weg" – vorzugsweise "mit Beleuchtung". "Nicht nachvollziehbar" war der CDU-Antrag für Prof. Wolfgang Werner (SPD): In der ausgebauten und beleuchteten Dietmar-Hopp-Straße habe man, zumindest wenn sich Fahrzeuge an Tempo 30 hielten, eine "gute Verbindung". Eine weitere Querung der Straße "An der Autobahn" hielt er für sinnvoll.

Die Abstimmung gliederte sich schließlich in verschiedene Abschnitte, nachdem abgelehnt wurde, die Frage dem Arbeitskreis Verkehr zu überlassen. Dass der fragliche Weg überhaupt ausgebaut wird, wurde mit 14 Ja-Stimmen, sieben Mal Nein und einer Enthaltung beschlossen. Dass er beleuchtet wird, wurde bei sieben Mal Ja, elf Mal Nein und vier Enthaltungen abgelehnt. Dafür wird der Weg asphaltiert – und Bürgermeister Dr. Alexander Eger setzte vorsorglich durch, dass Leerrohre für eine eventuelle spätere Beleuchtung mitverlegt werden: Dieser Beschluss fiel bei neun Mal Ja, sieben Mal Nein und sechs Enthaltungen.