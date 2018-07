Mühlhausen-Rettigheim. (seb) Die Kostenschätzung für Sanierung und Erweiterung des Rettigheimer Friedhofs war mit zwei Millionen Euro ursprünglich enorm hoch und hatte im Gemeinderat die Befürchtung geweckt, die Arbeiten müssten über viele Jahre gestreckt werden. Dass man Schritt für Schritt vorgehen muss, wurde auch in der jüngsten Sitzung deutlich, die im Rettigheimer Gemeindezentrum stattfand. Doch geht man deutlich entspannter heran, der tatsächliche finanzielle Aufwand ist bisher deutlich geringer.

Der Grund: Man wolle "nichts Luxuriöses", betonte Uwe Geiser vom Ortsbauamt mehrfach, als er die nun in die Wege geleiteten Maßnahmen vorstellte. Man hole "mit den wenigsten Mitteln das meiste heraus". Für nicht einmal 56.000 Euro wurden also einhellig die Sanierung der Wege in einem ersten Bereich des Friedhofs und das Anlegen eines neuen Pflasterwegs hin zum geplanten Wiesengrabfeld (eine "stark nachgefragte" alternative Bestattungsform) in Auftrag gegeben. Da man im Haushaltsplan sogar 250.000 Euro für den Friedhof vorgesehen hatte, folgte der Gemeinderat einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung, weitere Arbeiten anzugehen, sodass sich die Gesamtkosten auf 173.000 Euro belaufen werden.

"Wenn wir es machen, dann richtig", brachte Uwe Geiser den Wunsch des Rats auf den Punkt, wie er bei der Verabschiedung des Friedhofskonzepts im September 2017 deutlich geworden war. Die Sicherheit steht demnach im Vordergrund, "Stolperfallen" müssen beseitigt werden. Von den aus den 60ern stammenden, nach heute nicht mehr akzeptablen Verfahren angelegten Wegen werden zunächst für die genannten 56.000 Euro rund 460 Quadratmeter erneuert und Höhenunterschiede für mehr Barrierefreiheit ausgeglichen. Die Sanierung von 550 Quadratmetern an weiteren Wegen wird 66.000 Euro kosten.

Auch durch das Fällen von Bäumen und das Entfernen überalterter Hecken soll sich ein offeneres, ansprechenderes Bild ergeben. Dafür werden beispielsweise entlang des fünf Meter breiten Hauptwegs und am Wiesengrabfeld neue Baumreihen gepflanzt, auch werden Zäune errichtet, hierfür fallen rund 30.000 Euro an. Zudem wird der Kanal im Friedhofs-Bereich geprüft und für 8500 Euro repariert. Ein mal ein Meter große Gießwasser-Schöpfbecken kommen neu hinzu, für 12.000 Euro werden fünf angeschafft.

Wie Bürgermeister Jens Spanberger ergänzt hatte, ist die Aussegnungshalle zwar noch in einem guten Zustand, der Bereich darum herum aber ebenfalls dringend renovierungsbedürftig. Laut Uwe Geiser sind die Kosten hierfür aber "eine ganz andere Hausnummer", daher kommt dies erst in einem nächsten Schritt - Jahre wolle man aber auch nicht warten, so Spanberger. Gleiches gilt für die neuen Parkplätze nördlich des Friedhofs. Die vorhandenen an Berg- und Friedhofstraße müsse man überdenken, so der Bürgermeister: Anwohner oder örtliche Firmen sollten darauf keine Fahrzeuge mehr abstellen, sie sollten Friedhofsbesuchern vorbehalten sein.

Ihre Freude über die "schon lange dringend nötige" Sanierung der "gefährlichen Wege" drückte Martina Krause (Freie Wähler) aus. Der Friedhof sei "eher stiefmütterlich behandelt" worden, hier komme "keine friedvolle Stimmung" auf. Ihr war wichtig, dass das Wegenetz fürs neue Wiesengrabfeld nicht gar zu rechtwinklig und für die Zukunft besser erweiterbar ist. Als neu zu pflanzende Bäume wünschte sie sich heimische Arten, Friedhöfe bieten ihrer Ansicht nach gute Chancen, eine Heimstatt für viele verschiedene Pflanzen- und Tierarten zu schaffen, etwa Insekten und Vögel. Bürgermeister Spanberger sicherte zu, eine geschwungenere, lebendigere Gestaltung der Wege zu prüfen und erinnerte daran, dass auch gärtnergepflegte Grabfelder, die sehr naturnah wirkten, geplant sind, wohl im Spätjahr könne der Rat darüber entscheiden. Für die Auswahl der Bäume und Sträucher habe man die neue Umweltbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Rauenberg, Natascha Lepp, eingebunden.

Den "akuten Handlungsbedarf" unterstrich auch Jochen Knopf (CDU). Die vorhandenen Mittel sollte man daher auch ausschöpfen. Er begrüßte, dass man dem wachsenden Bedarf an alternativen Bestattungsformen entgegenkomme und wünschte sich, dass auch die restlichen Wege und der Vorplatz der Aussegnungshalle zügig in Angriff genommen werden. Er bat die Verwaltung auch, eine Renovierung der Friedhofs-Toilette zu prüfen und zeitnah anzugehen.

Gegen zuviel Flächenversiegelung mit Parkplätzen sprach sich Dr. Bernhard Drabant (Grüne) aus, betonte aber ebenfalls die Dringlichkeit der Friedhofssanierung und freute sich über die "drastische Kostenreduktion" gegenüber der Vorplanung.