Von Tobias Törkott

Malsch. 2018 stimmte der Malscher Gemeinderat dafür, örtliche Bebauungspläne zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dies geschah auf einen Antrag der Freien Wähler. In der vergangenen Ratssitzung kam die überarbeitete Fassung vom Planungsbüro Sternemann und Glup wieder auf den Tisch – und wird dort auch erneut landen.

Denn auch nach mehrstündiger Sitzung kamen die Ratsmitglieder auf keinen Nenner. Eigentlich sollten die Neuerungen auf die Pläne der insgesamt sechs Gebiete östlich des Ortskerns übertragen werden. Die Entwürfe des Planungsbüros überzeugten den Rat aber nur zum Teil. Stattdessen verloren sich die Mitglieder in Detailfragen, wie beispielsweise über die exakte Anordnung von Dachgauben oder die Anzahl der Stellplätze. Einer Meinung waren die Ratsmitglieder nur darüber, dass die Neuordnung vorerst vertagt werden soll.

Selbst Dietmar Glup vom Planungsbüro machte am Ende der Diskussion den Anschein, dass eine finale Abstimmung wohl nicht zielführend sein würde. "Wir würden das heute Beschlossene mitnehmen, dann einarbeiten und dann wieder in den Rat bringen", so Glup. Immerhin über mehrere Unterpunkte wurde zuvor noch entschieden, wenn auch nicht final. So sollen unter anderem Dachgauben nach Meinung des Rates weiterhin nicht an der Außenwand beginnen, dafür einen Meter ab der Außenwand. Zudem sprach sich der Rat gegen Kunstrasen und undurchlässige Folien aus und auch für verbindliche Stellplätze. Diese Unterbeschlüsse werden nun in die neuen Entwürfe eingearbeitet.

Einen gänzlich neuen Bebauungsplan soll es im Übrigen nicht geben. Das machte Glup bereits zu Beginn der Sitzung – und damit weit vor den späteren Diskussionen – deutlich. "Wir sind uns alle einig, dass es nicht darum gehen kann, alle 27 Pläne neu aufzustellen." Die Pläne seien teilweise mehr als 50 Jahre alt.

Hauptaugenmerk der Prüfung waren die Dächer. "Wir wollen behutsam bei Dachformen nachjustieren", sagte Glup und warnte zudem: "Wenn wir alles , wie beispielsweise Gebäudehöhen und Dachformen, freigeben, dann heißt es, wie konnte der Rat so entscheiden." Bereits früh wurde deutlich, dass konkrete Änderungen, wo eine Gaube nun am besten anfange, oder wie stark ein Dach geneigt sein darf, ganz unterschiedlich von den Ratsmitgliedern betrachtet wird. FDP-Rat Arved Oestringer stellte fest, er sei selten einer Meinung mit den Freien Wählern. Diese hatten in Person von Konrad Fleckenstein gesagt, dass es darum gehe, Wohnraum zu schaffen, "wo es das Gebäude hergibt". Die Pläne müssten an die Zeit angepasst werden. "Die Bauherren brauchen Sicherheit und dürfen nicht auf Ausnahmen hoffen", so Fleckenstein. Oestringer fragte aufgrund der vielen Änderungsvorschläge: "Kriegen wir diese alle da rein? Wie kommen wir auf eine Beschlussvorlage?"

Die Ratsmitglieder wurden im Sitzungsverlauf immer kleinteiliger. CDU-Rat Uwe Schnieders erkundigte sich nach den Kosten der Neuplanung generell. Zudem befand Schnieders, dass die Pläne nicht auf lange Frist angelegt seien. "Da ist vieles drin, was nicht für die Zukunft ist. Dafür nehmen wir viel Geld in die Hand", kritisierte er. Glup erwiderte, dass ein Teil der Aufgabe seines Büros auch darin bestehe, die digitale Umsetzung der alten Papierpläne durchzuführen.

Obwohl die Abstimmungen über die jeweiligen Anpassungen des Plans erst zum Schluss eingeplant waren, löcherten die Mitglieder den externen Sachverständigen weiter und kritisierten die Darlegungen. Sven Antoni (Grüne) legte dann den Finger in die Wunde: "Wir verzetteln uns zu sehr." Es gehe nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern Dinge, die mit Unsicherheit bedacht sind, zu justieren. Antoni forderte: "Wir wollen ein Gesamtbild haben, dann können wir entscheiden, andernfalls müssen wir noch eine Extra-Schleife drehen."

Zunächst ging die Diskussion über Steingärten, unbebaute Flächen oder Stellplätze aber unbeirrt weiter. Jonathan Eisend (Freie Wähler) haderte damit: "Wir sind eigentlich überstürzt mit der Entscheidung." Antoni konterte: "Wollen sich die Freien Wähler mal überlegen, ob sie das vertagen wollen?" Auch Bürgermeisterin Sibylle Würfel befand: "Wir kommen so nicht weiter." Und Oestringer stellte gar einen Antrag auf Ende der Rednerliste oder Vertagung.

Letztlich stimmte man nach gefühlt zwei Stunden über die bereits angesprochenen Anpassungen ab. Zuvor wurden sogar Einzelanträge über die Fraktionen hinweg eingebracht. Würfel schlug dann vor: "Wir sollten hier einen Cut machen." Nun wird das Planungsbüro die Unterpunkte in die neuen Entwürfe einarbeiten. Zeitnah sollen diese dann dem Rat wieder vorgestellt werden. Glup: "Wir sollten dran bleiben und nicht zu lange warten."