Von Sebastian Lerche

Dielheim. Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf sparsame LED-Lampen ist ein Erfolg für Dielheim: Als Jakob Schmitt, Klimaschutzmanager der Gemeinde, in der jüngsten Sitzung Einblick in die Energieverbräuche der gemeindeeigenen Liegenschaften gab, betonte er: "Das hat eine deutliche Verbrauchssenkung bewirkt."

Seit 2016 hat die Gemeinde in zwei Abschnitten 55 Prozent ihrer knapp 1400 Straßenlaternen umgerüstet. Allein für den ersten Abschnitt, als man 38 Prozent LED erreichte, rechnete Klaus Eberle (CDU) vor, dass die über 100.000 gesparten Kilowattstunden massive finanzielle Vorteile bringen, rund 30.000 Euro Ersparnis. Bei Gesamtstromkosten im Rahmen von rund 250.000 Euro für Dielheims Liegenschaften ein durchaus erfreulicher Betrag, wie Schmitt erläuterte. Und diese Einsparung ist seit 2019, als die 55 Prozent erreicht wurden, noch um einiges gestiegen. Und natürlich tue man damit etwas für den Klimaschutz.

Dielheim ist wie alle Gemeinden im Land verpflichtet, erstmals für 2020 die Energieverbräuche, nicht nur Strom, sondern auch Wärme, zu erfassen, zu melden und dann Einsparpotenziale aufzuzeigen. 2020 ist aber nicht das ideale Jahr als Grundlage für künftige Vergleiche, wie Bürgermeister Thomas Glasbrenner erinnerte – wegen der Corona-Pandemie nämlich. Diverse öffentliche Einrichtungen, allen voran Schulen oder auch Kinderbetreuungseinrichtungen, waren deshalb zeitweise geschlossen, an anderer Stelle, etwa wegen vermehrtem Lüften, mögen aber Mehrverbräuche aufgetreten sein.

Zudem gab es weitere fehlende oder nicht endgültig erfasste Daten, etwa für die Flüchtlingsunterbringung, die Verbräuche für Wärme, und für die Leimbachtalschule, die derzeit saniert, weshalb der Unterricht in Container ausgelagert wurde. Der aktuelle Bericht war laut Schmitt also eher "ein Steckbrief als Hilfestellung, wo eingespart werden kann".

Er wies auf Jaric Krumpholz’ (SPD) Frage auf einige bereits offensichtliche Punkte hin, wo Handlungsbedarf besteh. Beim Bauhof mit seiner "etwas älteren Heizung" etwa, bei einer Krippe und einem Kindergarten, deren hohe Energieverbräuche ihm aufgefallen seien, und bei den Bildungseinrichtungen insgesamt. Eine genaue Betrachtung verdienen ihm zufolge generell Ölheizungen und die Dämmung der Gebäude.

Im Bericht tauchen auch Gebäude auf, die die Gemeinde gemeinsam mit der Kirchengemeinde oder anderen Trägern nutzt, sowie die Kläranlage des Abwasser- und Hochwasserschutzverbands Wiesloch (AHW). Der Bürgermeister erwähnte, dass der AHW aktuell in effizientere Anlagen investiere, um Kosten zu senken.

Ute Sendner (Bürgerinnen) fragte vor dem Hintergrund, dass Bürgergesellschaften bereits erfolgreich größere Solaranlagen auf Hallendächern installiert hätten, ob das Bauhof-Dach sich für Fotovoltaik eigne. Glasbrenner erwiderte, dass man das prüfe, ein großes Fragezeichen stehe hinter der Statik des Dachs.

Sendner wollte von Schmitt auch eine Vision hören, nach kreativen Ideen, um mehr für den Klimaschutz zu erreichen. "Viele Bausteine" habe sein Konzept, so Schmitt, nicht die eine große Maßnahme. Er blickte dabei beispielsweise auf den Stromverbrauch ganz Dielheims, inklusive der Privathaushalte: Das seien 24 Millionen Kilowattstunden im Jahr, "die will ich in den Griff bekommen", so Schmitt. Die Gemeinde selbst sei nur für sechs bis sieben Prozent davon verantwortlich, daher plane er eine öffentliche Veranstaltung, um die Bürgerschaft zu sensibilisieren. Klimaschutz könne, wie im Fall der LED gezeigt, große finanzielle Vorteile bringen. Diese und weitere Argumente wolle er vorbringen, den Handlungsbedarf vor Augen führen: "Die Menschen sollen aus Überzeugung mitmachen."