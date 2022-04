Von Tobias Törkott

Mühlhausen. Die Dame, die das Wort ergreift, ist aufgebracht: "Ich hoffe, ich stehe nicht am Fenster, wenn ein Kind überfahren wird", sagt die Frau und adressiert ihre Forderung an die Mühlhausener Verwaltung um Bürgermeister Jens Spanberger und die Gemeinderatsmitglieder: Die Tempo-30-Schilder, die seien ihrer Meinung nach zu klein.

Das Thema Geschwindigkeitsbegrenzungen in Ortschaften zählt wohl zu den emotionaleren auf kommunaler Ebene. So auch bei der Vorstellung des Lärmaktionsplans des Ingenieurbüros Koehler und Leutwein. Denn dem Entwurf nach liegen in Mühlhausen und Rettigheim hohe gesundheitsgefährdende Lärmemissionen vor: "Etwa ein Prozent der Gesamtbevölkerung Mühlhausens sind vom Verkehrslärm betroffen", urteilen die Experten in dem Entwurf. Für zwei Straßenzüge wurde Tempo 30 vorgeschlagen.

Wann Verkehrslärm ungesund ist, weiß das Bundesumweltamt. Die Verkehrsexperten von Koehler und Leutwein verweisen auf die Ausführungen der Bundesstelle. Demnach bestehen ab einem Pegel über 60 Dezibel am Tag und über 50 Dezibel in der Nacht Belastungen, "die als störend empfunden werden". Ab wann eine Kommune aktiv werde, liege in deren eigenem Ermessen. Drastischer wurde Ralph Koehler, Geschäftsführer des Ingenieurbüros: "Ab 70 Dezibel gibt es keine Diskussion mehr, das ist gesundheitsgefährdend."

Welche Auswirkungen Lärm haben kann, zeigten Koehler und sein Mitarbeiter Jonas Fehrenbach anhand von Daten der WHO: Diese errechnet die Kosten bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Lärm. Von 100.000 Euro pro Jahr ist in dem Bericht die Rede, ohne die Wertverluste der Immobilie. "Das sind keine Kosten, die Sie in ihrem Gemeinde-Haushalt wiederfinden, aber Kosten wie beispielsweise bei der Krankenkasse", verwies Koehler auf gesellschaftliche Auswirkungen. Abhilfe verschaffen kann hier eine Beschränkung der Geschwindigkeit. "Tempo 50 ist schon eine Lärmgefährdung", erklärte Koehler.

Bei den Messungen sind zwei Bereiche im Gemeindegebiet auffällig geworden. Auf einem etwa 560 Meter langen Stück der Speyerer Straße in Mühlhausen sind je nach Tages- oder Nachtzeit bis zu 103 Menschen schädlichem Lärm ausgesetzt. Am Tag erzeugt der Verkehr an verschiedenen Stellen Emissionen von mehr als 67 Dezibel, in der Nacht sind es mehr als 57 Dezibel, diese liegen also über der Grenze. Die Verkehrsexperten schlagen daher vor, ganztags Tempo 30 einzuführen.

Ähnlich ist die Situation auf der Mühlhausener Hauptstraße zwischen dem bestehenden Tempo-30-Abschnitt und der Schelmenbergstraße. Auch hier liegen für 57 Menschen aus sieben Gebäuden die Messwerte über der Grenze, weshalb die Experten Tempo 30 als "kurzfristig wirkende Maßnahme" vorschlagen. Von "Ortsschild zu Ortsschild" seien aber keine einheitlichen Maßnahmen möglich, erklärte Koehler.

Auch für die Rettigheimer Ortsdurchfahrt gilt in großen Teilen bereits Tempo 30. Um das rechtlich abzusichern, wurde das Ortsgebiet ebenfalls kartiert. Auf dem 880 Meter langen Abschnitt sind sogar bis zu 273 Menschen betroffen.

In Sachen Umgehungsstraße gibt es auch Ergebnisse: Demnach erzeugt die B39 zwar höhere Lärmwerte, verläuft aber weiter entfernt von den Wohngebieten. Emissionen höher als 55 Dezibel nachts, oder 65 tagsüber, gebe es den Experten zufolge nicht – und damit auch kein Raum für Begrenzungen.

Und manchen Bewohner Tairnbachs wird das Untersuchungsergebnis für diesen Ortsteil nicht in Jubel versetzen. "Auch wenn die Straße sehr eng ist, kommen wir nicht zu einer Überschreitung der Grenzwerte", berichtete Koehler. Maßnahmen seien daher keine möglich. Die Verkehrsbelastung in Tairnbach ist den Zahlen der Experten zufolge recht gering. "Ich kann das gut verstehen, dass es hier Beschwerden geben wird, aber leider sind wir an die Gesetze gebunden."

Bürgermeister Jens Spanberger nahm das gefasst auf: "Gut, dass die Werte nicht so schlimm sind." Gleichzeitig sei dies aber auch schade. Denn mit einer Geschwindigkeitsverringerung hätte man beim Kreis auch über die Fahrbahnbreite sprechen können. "Dieses Instrument fällt nun weg."

Die Ratsfraktionen begrüßten die Ideen der Experten durchweg. Hans-Josef Hotz (CDU) lobte, dass alle Ortsteile untersucht werden. "Das können alles gute Maßnahmen sein." Gerhard Welker (Grüne) kritisierte generell: "Wir produzieren mit unserem Auto noch eine unwahrscheinliche Lärmlawine." Reimund Metzger (Freie Wähler) verwies darauf, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen nur etwas bringen würden, wenn diese auch beachtet und überwacht werden. Holger Schröder (SPD) erklärte, dass durch die Reduzierung der Geschwindigkeit Energie gespart werde. "Das reduziert den CO2-Austoß."

Der Lärmaktionsplan liegt nun – im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung – einen Monat lang im Rathaus aus. Bürgerinnen und Bürger können Stellungnahmen abgeben, die von dem Ingenieurbüro geprüft werden. Danach entscheidet der Rat abschließend über den Bericht.

Die Experten mussten der Schilder-Thematik der Mühlhausener Frau übrigens einen Riegel vorschieben. Denn da gebe es Vorgaben. Die Schilder könnten nicht größer gemacht werden, damit es auch der Letzte verstehe.