Am Tag des Gedenkens an die Opfer des NS-Regimes fand in der Festhalle des Psychiatrischen Zentrums eine szenische Lesung des Mannheimer Arbeitskreises "Justiz und Geschichte des Nationalsozialismus" über Zwangssterilisationen "zum Schutz des Deutschen Volkes" statt. Fotos: Pfeifer

Von Anton Ottmann

Wiesloch. Ingrid Kant, eine unauffällige Schülerin, der Vater ist Rechtsanwalt, wächst in einem bürgerlichen Elternhaus in Mannheim auf, macht 1934 das Abitur und beginnt anschließend eine Lehre. Seit zehn Jahren leidet sie an leichten Ohnmachtsanfällen. Deshalb wird sie wegen "erblicher Fallsucht" angeklagt und vom "Erbgesundheitsgericht" zur "Zwangssterilisation" verurteilt. Das Gericht setzt sich in seinem Urteil über mehrere Gutachten hinweg, die weder "epileptische Anfälle" noch "Anomalien des Gehirns" feststellen konnten. Begründet wird die "erbliche Belastung" mit ähnlichen Anfällen eines Onkels. Der Eingriff wird am 18. Oktober 1936 am Heinrich-Lanz-Krankenhaus in Mannheim "zum Schutz des Deutschen Volkes" vorgenommen.

Erinnerten an die Opfer des Nationalsozialismus: (v.li.) Dominique Lafon, Susann Roßberg, Dr. Barbara Richter und OB Dirk Elkemann. Foto: Helmut Pfeifer

Dies war einer von drei Fällen, die der Arbeitskreis "Justiz und Geschichte des Nationalsozialismus in Mannheim" aus Originalzitaten von Opfern, Zeugen, beteiligten Ärzten und Richtern zusammengestellt und szenisch aufbereitet hatte. Die Lesung unter der Regie von Eva Martin-Schneider stand im Mittelpunkt der Veranstaltung zum "Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus" im Festsaal des Psychiatrischen Zentrums in Wiesloch, zu dem Stadt Wiesloch, PZN und der Arbeitskreis eingeladen hatten.

Ein ähnliches Schicksal erlitt Rudolph Keller, so die Schilderung. Nach einigen unseriösen, fast lächerlich wirkenden Tests verurteilte man ihn, weil er an "angeborenem, moralischem Schwachsinn leidet und deshalb Diebstähle und andere kleinere Verbrechen begangen hat". Maria Katharina Biarett, die schon zwei gesunde und schulisch unauffällige Kinder geboren und aufgezogen hatte, wurde ebenfalls zwangssterilisiert. Ihre mehrfachen, gut begründeten Einsprüche wurden abgewiesen.

Das Martyrium der in ganz Deutschland 350.000 Betroffenen ging nach dem Krieg weiter, wie der Arbeitskreis an einem Beispiel aufzeigte. Richter, Gutachter und durchführende Ärzte wurden für ihr Tun nicht zur Rechenschaft gezogen, da sie "nach geltendem Recht" gehandelt hatten. Das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" wurde erst 2007 vom Bundestag als "Unrechtsgesetz" geächtet. Kaum zu überbieten aber war, dass in den Gesundheitsämtern, den Amtsgerichten und den Sozialbehörden noch immer die gleichen Beamten saßen, die während des Nationalsozialismus über erblich bedingte Erkrankungen und Sterilisationen zu befinden hatten.

So erstaunt nicht, dass den Betroffenen Wiedergutmachung und Entschädigung ebenso verweigert wurden wie eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Die Opfer, von denen inzwischen schon viele verstorben waren, erhielten schließlich im Jahr 1980 eine pauschale Entschädigung von 5000 Mark.

Oberbürgermeister Dirk Elkemann erinnerte in seiner Ansprache an die Befreiung des KZ Auschwitz vor 74 Jahren. Als lebensunwert betrachtete Menschen seien dort gequält und ermordet worden. "Wir dürfen die Opfer nicht vergessen, das wäre ein später Triumph der Täter", sagte er und appellierte in diesem Zusammenhang eindringlich an die Öffentlichkeit, sich gegen die Verharmlosungen der nationalsozialistischen Verbrechen ebenso zu wehren wie gegen einen übersteigerten Nationalismus. Die vom österreichischen Kanzler Kurz erhobene Forderung, dass "das Recht der Politik folgen muss", mache ihn fassungslos. Elkemann dankte der Wieslocher Bevölkerung, dass sie sich über alle Parteien hinweg immer wieder für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetze.

Dominique Lafon, der in seiner Ansprache Wieslochs französische Partnerstadt Fontenay-aux-Roses vertrat, erinnerte daran, dass die Grausamkeit mancher Menschen keine Grenzen kenne und dass das Ausmaß des Schreckens, welchen sie verbreiteten, oft ins Unermessliche ginge. Besonders grauenhaft sei gewesen, dass man "aus dem Bösen eine Theorie machte", bei der wissenschaftliche Erkenntnisse missbraucht und verdreht wurden. So forderte er zur Wachsamkeit auf, denn vor der Haustür lauerten neue Gefahren und religiöser, politischer und technischer Fanatismus müsse ernst genommen werden.

Dr. Barbara Richter, ärztliche Direktorin am PZN, berichtete, dass in der damaligen "Heil- und Pflegeanstalt" 750 Menschen vom Erbgesundheitsgericht zwangsweise eingewiesen worden waren. Damit sprach man ihnen auch das Recht ab, Kinder zu bekommen. Sie sei dankbar, dass so etwas heute nicht mehr passiere, auch dafür, dass sie ganz persönlich in dieser Hinsicht keine Entscheidungen treffen müsse, so Richter. Das Mahnmal im Haus, für das die Mitarbeiter gesammelt hatten, mache sie gleichzeitig betroffen und stolz. Sie warnte auch von einer aufkommenden Verrohung gegen Menschen, die außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft lebten, wenn zum Beispiel Obdachlose gequält oder gar "abgestochen" würden.

Die Veranstaltung machte zum einen betroffen angesichts der unsäglichen Verbrechen, die seinerzeit möglich waren, aber auch über die allgemeine Verharmlosung nach dem Krieg. Gleichzeitig war sie ein Aufruf, sich gegen die Verletzung der Menschenwürde und Angriffe auf die Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu wehren.