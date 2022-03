Malsch. (aham) Schmale Bürgersteige, im schlimmsten Fall noch mit Mülltonnen oder parkenden Autos verstellt, hohe Bordsteine: Als Fußgänger hat man es nicht immer leicht in Malsch. Dabei ist die Letzenberg-Gemeinde eigentlich ideal, um zu Fuß unterwegs zu sein. Aufgrund der kompakten Siedlungsstruktur ist von der Dorfmitte aus alles maximal einen Kilometer entfernt. Um diesen Vorteil zu nutzen, hat sich Malsch einem professionellen Fußverkehrs-Check unterzogen. Die Ergebnisse wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt.

Das Projekt wurde vom baden-württembergischen Verkehrsministerium unterstützt und bereits 2020 zusammen mit dem Planungsbüro Planersocietät gestartet. Dessen Vertreterin Annika Jung erläuterte nun, was seither bei einem Auftaktworkshop mit Bürgern, einer Begehung mit Schülern und einer weiteren Begehung mit Bürgern sowie Vertretern aus Verwaltung und Politik herausgekommen ist.

In einem Bereich gehört nach Ansicht der Expertin und den Bürgern dringend etwas getan: am Schulweg. Zwar gibt es nämlich einen Schulwegeplan, doch der sei nicht konkret genug. Wenn ein solcher gut ausgearbeitet sei, also die genauen Wege samt Gehwegseite und mehr beinhalte, dann habe das weitere Vorteile: "Dann ist es leichter, Überwege zu generieren", wusste Jung. Über diese Nachricht freute sich etwa Hans-Peter Haußmann, denn: "Hier herrscht Konsens, noch den einen oder anderen Zebrastreifen zu installieren", so der Vertreter der Freien Wähler, der als Erster Bürgermeisterstellvertreter die Sitzung leitete. "Aber ich bin schon Jahrzehnte im Gemeinderat und weiß, dass es immer ein Kampf mit der Verkehrsbehörde ist." In dieser Hinsicht hatte die Verkehrsplanerin eine weitere gute Nachricht im Gepäck: "Ein Vertreter der Behörde war bei der Begehung dabei und weiß, was auf ihn zukommt."

Weitere Ideen zielten speziell darauf ab, das Gehen gerade für Kinder sicherer zu machen. Beispielsweise ein Laufbus. Dabei laufen die Kinder in der Gruppe auf einer festgelegten Route zur Schule und werden dabei – zumindest am Anfang – von Erwachsenen begleitet. Und dann ist da noch der Teufelskreis um die "Elterntaxis": Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, um sie vor dem Verkehr durch andere Elterntaxis zu schützen. Hier müsse zum einen den Müttern und Vätern das Problem vor Augen geführt werden, zum anderen könnte eine Elternhaltestelle helfen, erklärte Jung. Dabei könnte im Grasweg eine Zone eingerichtet werden, bei der Eltern mit dem Auto halten und ihre Kinder ein- und aussteigen lassen – in sicherer Entfernung zur Schule. Zusätzlich könne geprüft werden, ob die Schulstraße zum verkehrsberuhigten Bereich wird, und es könnten regelmäßig einzelne Straßen zu temporären Spielstraßen erklärt werden.

Zum Thema Barrierefreiheit führte die Verkehrsplanerin die barrierefreien Haltestellen als Plus auf. Auf der Negativ-Seite stünden allerdings zugestellte und zugeparkte Gehwege sowie hohe Bordsteine. "Hier könnte man prüfen, ob und wo man Mülltonnen-Sammelstellen einrichtet", führte Annika Jung aus. Und auch Schwerpunktkontrollen gegen Gehwegparker könnten die Situation ebenso verbessern wie das Nachbessern verblasster und abgefahrener Zebrastreifen. Für bauliche Maßnahmen – etwa das Absenken von Bordsteinen, Streifen mit Noppenstruktur für seheingeschränkte Menschen oder mehr Sitzgelegenheiten – schlug sie einen "Barrierefrei-Etat" vor.

Zum Schluss gab Annika Jung den Räten eine Verkehrsplaner-Weisheit mit auf den Weg: "Je mehr Kinder und Senioren zu Fuß unterwegs sind, desto höher ist die Lebensqualität." Da herrschte auch unter den Kommunalpolitikern Einigkeit: Man wolle die Themen regelmäßig ansprechen, damit die Wege für Fußgänger, insbesondere die Kinder, sicher seien.