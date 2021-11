Von Sebastian Lerche

Walldorf. Unsere Städte und Gemeinden werden vom Auto und seinen Bedürfnissen dominiert. Platz zum Fahren, Platz zum Parken: Fuß- und Radwege müssen sich dem oft unterordnen, die an sich wichtigen Wegeverbindungen für die schwächeren Verkehrsteilnehmer durch einen Ort sind entweder lückenhaft oder gar nicht erst zustande gekommen.

Die Stadt Walldorf möchte der Dominanz des Autos entgegenwirken, hat neben dem Fahrrad- auch den Fußverkehrs-Check gestartet: Die Sicherheit steht im Mittelpunkt. Schon beim Auftakt hagelte es kleine und große Kritikpunkte. Jetzt, bei zwei Begehungen, wurde eines vor allem deutlich: Die Abwägung der verschiedenen Interessenlagen wird alles andere als leicht.

Unter der Leitung von Moritz Müller vom Büro "Planersocietät", das den Fußverkehrs-Check begleitet, nahmen Bürgermeister Matthias Renschler, Stadtbaumeister Andreas Tisch, Ordnungsamtsleiter Klaus Brecht und einige Mitglieder des Gemeinderats an den Begehungen teil, außerdem je rund 15 Bürger, unter ihnen zwei mit Sehbehinderung und beim zweiten Treffen auch eine Rollstuhlfahrerin.

Viele kleine Ärgernisse wurden dabei angesprochen, etwa Schilder oder Laternen, die auf Fußwegen stehen, fehlende Straßenbeleuchtung, dann wiederum Lampen unter Bäumen, die Fußgänger blenden können, sowie eine niedrig hängende Regenrinne an der Garage des Begegnungshauses in der Oberen Grabenstraße, gegen die sogar Kinder mit dem Kopf stoßen können.

Andere Kritikpunkte betrafen den Platz vorm Feuerwehrhaus. Foto: Lerche

Oft wurden breitere Gehwege und mehr Querungshilfen gewünscht, was der Platzmangel in einigen Straßenzügen, aber auch verkehrsrechtliche Vorgaben schwierig machen. In den engen Wohnstraßen der gewachsenen Dorfstruktur ragen teilweise Haustreppen auf den Gehweg, auf dem mitunter geparkt wird. Statt praktisch undurchführbaren Baumaßnahmen wurde hier angeregt, mehr Einbahnstraßen auszuweisen und Parkplätze auf der Straße zu markieren.

Startpunkt der Begehungen war beide Male die verkehrsreiche Drehscheibe, für die es viele Verbesserungswünsche gab, angefangen bei der Optik des von Beton und Stein geprägten Areals. Fahrräder sollten nicht quer über die Drehscheibe fahren, hieß es: Andererseits ist das nicht nur schneller, sondern vor allem sicherer als auf der Straße.

Sowohl auf Bahnhof- als auch Astor-Straße gilt hier nämlich Tempo 50, es sind Kreisstraßen, also hat Walldorf diesbezüglich auch keine Verfügungsgewalt. Die Straßen sind wichtige Verbindungen über Walldorf hinaus, daher ist auch die Fußgängerzone nicht ohne Weiteres bis zur Drehscheibe erweiterbar. Beim Landratsamt hat die Stadt aus Lärmschutzgründen Tempo 30 für den Bereich um die Drehscheibe beantragt und wartet auf eine Antwort.

Umso wichtiger, lautete eine Anregung, wäre ausgehend von der Mitte der Drehscheibe ein weiterer Zebrastreifen, Richtung Jump. Da spricht allerdings die dortige Bushaltestelle dagegen.

Mit Blick auf die großzügige Tiefgarage unter der Drehscheibe lautete ein Wunsch, die Zahl der Stellplätze zu reduzieren oder sie zumindest in Kurzzeit-Parkplätze umzuwandeln. Ältere oder mobilitätseingeschränkte Menschen brauchen die Parkplätze, war das Gegenargument, das auch vorgebracht wurde gegenüber der Anregung, Autos aus der Hauptstraße zu verbannen, die gegenwärtig nur zum Teil verkehrsberuhigt ist.

Könnte die Fußgängerzone nicht ausgeweitet werden? Mit einer Regelung ähnlich der in Heidelberg oder auf dem Schwetzinger Schlossplatz? Dann, so die Hoffnung, gäbe es mehr Rechte für Fußgänger und die Autos wären nicht ausgeschlossen, sondern nur entweder auf bestimmte Zeiten oder kleinere Bereiche beschränkt. Fußgänger benötigten dringend mehr Raum und mehr Übersichtlichkeit, hieß es.

Auch am Kreisel an der Post gibt es Verbesserungsbedarf. Foto: Lerche

Welcher Weg für Fußgänger der geeignete ist, müsse jedenfalls deutlicher und intuitiv erkennbar werden, betonte die Gruppe. Und das auch am Kreisel zwischen Post und Jump sowie dem vor Edeka/Aldi.

Die verkehrsberuhigten Bereiche in Heidelberger und Oberer Grabenstraße sowie am Lindenplatz, vor Lidl, müssten hinsichtlich klarer Wegebeziehungen weiter umgestaltet werden, hieß es. Zugleich solle auch sicht- und spürbar werden, dass Fußgänger und Autos hier gleichberechtigt sind.

Sichtbeziehungen waren auch das Thema in Wohnstraßen der Innenstadt, außerdem Stolperfallen und Gehwegparken. Und natürlich die große Baustelle in der Schwetzinger Straße: Die Autos, die ihr ausweichen, belasten die angrenzenden Straßen stärker, was auch Gefahrensituationen zur Folge haben kann. Voraussichtlich erst Ende 2022 soll die Sanierungsmaßnahme fertig sein.

Bürgermeister Renschler wusste von einem Unfallschwerpunkt: der Kreuzung von Willinger-Straße und Walzrute, hinter Edeka/Aldi und nahe der Schillerschule. "Es knallt hier oft." Eventuell könnten Schwellen in der Fahrbahn oder eine Pflasterung des Kreuzungsbereichs die Autos verlangsamen, überlegte Moritz Müller: Das würde aber den Busverkehr ebenfalls betreffen und womöglich die Querung für Fußgänger erschweren.

Sehbehinderte Menschen benötigen mehr Kontraste: Absätze, Stufen, Schilder- und Laternenmasten, Schwellen, Sitzgelegenheiten, Poller und Pfosten müssen farblich hervorgehoben werden. Das hat Walldorf schon vielfach gemacht, an der Drehscheibe, vorm Feuerwehrhaus und an anderen Stellen aber sei es noch "sehr gefährlich", so die Kritik.

Für Treppengeländer gab es Optimierungsvorschläge, außerdem den Wunsch, dass die Funktion der Ampeln für seheingeschränkte und blinde Menschen regelmäßig kontrolliert wird. Die am Rathaus oder auch im Industriegebiet in der Dietmar-Hopp-Allee sollten zudem längere Grünphasen haben.

Menschen mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl hätten am liebsten glatte Wege. So gab es Kritik an den verschiedenen Pflaster-Arten in der Innenstadt und an Absätzen entlang von Straßen. Die Gegenargumente: Während das Pflaster nicht nur ein Gestaltungselement ist, sondern auch Signal, dass Autos hier weniger willkommen sind, sind manche als Barrieren empfundene Schwellen für die Entwässerung der Straßen wichtig.

An die Treppe vor der katholischen Kirche sollte auch Hand angelegt werden. Foto: Lerche

Stichwort Barrierefreiheit: Hier taten sich Konflikte zwischen Rollstuhlfahrern und Sehbehinderten auf, die wohl nur mit mehr Platz zu lösen sind. Bordsteine sollten abgesenkt werden, damit Rollstuhlfahrer es leichter hinauf schaffen – aber nicht zu tief, damit alle, die schlecht oder gar nicht sehen, den Übergang zur Straße spüren.

Moritz Müller war sich der zahlreichen widerstreitenden Interessen bewusst, ob zwischen den verschiedenen Mobilitätsformen oder bei den Fußgängern untereinander. Die perfekte Lösung für alle werde es wohl nicht geben, meinte er, aber viele der Anregungen hielt er für durchaus umsetzbar.

Info: Das Abschluss-Treffen des Fußverkehrs-Checks findet für alle Interessierten am Mittwoch, 1. Dezember, 17.30 Uhr, in der Astoria-Halle statt.