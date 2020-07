Mehr Sicherheit ist das Ziel des „Fußverkehrs-Checks“ in St. Leon-Rot. Verbesserungen wurden beispielsweise an den Querungen am Kreisverkehr in St. Leon vorgeschlagen. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

St. Leon-Rot. "Ein Viertel aller Wege deutschlandweit wird zu Fuß zurückgelegt." Eine Lanze fürs Zufußgehen brach Philipp Hölderich vom Büro "Planersocietät" in der jüngsten St. Leon-Roter Gemeinderatssitzung. Es sei eigentlich essenziell, "gesund, umwelt- und sozialverträglich", so Hölderich: "Es fördert die gesellschaftliche Teilhabe und stärkt die lokale Wirtschaft."

Jedenfalls wenn es bequem und sicher ist: Und da setzte der "Fußverkehrs-Check" an, den die Gemeinde auf eigene Initiative im letzten Jahr durchführte und dessen Fazit Hölderich nun zog. Theoretisch seien St. Leon und Rot ideal für Fußgänger, zeigte der Planer anhand von Ortskarten auf: Gemessen von den Ortsmitten nahe den Kirchen aus liegen in einem Kreis mit einem Radius von gerade mal einem Kilometer Luftlinie praktisch alle Geschäfte und Institutionen und die meisten Wohnhäuser – die großen Gewerbegebiete und die Vereinsanlagen im Süden ausgenommen.

Lange sei Zufußgehen jedoch als "Sowieso-Verkehr" verkehrspolitisch gar nicht wahrgenommen worden, so Hölderich. Und so seien Fragen um Gehwege und Wegenetze, sichere Querungen, Barrierearmut, aber auch die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum vernachlässigt worden.

Um das zu ändern, hatten Gemeinde und Planersocietät die Bürger eng einbezogen und sich gemeinsam auf die Suche nach Problem- oder Gefahrenstellen begeben, in Workshops ebenso wie bei Begehungen in St. Leon und Rot, die sich vor allem den viel befahrenen, teils engen Ortsdurchfahrten widmeten. Dabei ging man laut Hölderich "sehr kreativ" vor: Um Barrieren für Menschen mit Behinderungen zu erkennen, und nicht nur Rollstuhlfahrer, setzte man beispielsweise Brillen auf, die eine Seheinschränkung simulieren.

Bürgermeister Dr. Alexander Eger machte die Bedeutung ebenso der Bürgerbeteiligung wie der ressortübergreifenden Zusammenarbeit von Rat, Haupt- und Ordnungsamt sowie Klimaschutz- und Mobilitätsmanagement im Rathaus deutlich. Er betonte auch, dass etwa in Sachen Barrierefreiheit schon einiges erreicht wurde.

Hölderich machte auch anhand von Fotos deutlich, dass bestimmte, lange einfach hingenommene Problemlagen erst offenbar wurden, als man buchstäblich direkt davorstand und sie mit neuen Augen betrachtete. Inzwischen wurde beispielsweise ein Briefkasten versetzt, der zu Fuß gar nicht erreichbar war, sondern auf einer von Straßen umgebenen Grünfläche stand.

Hölderich ging auf Querungen ein, die an viel genutzten Routen liegen, zu den Friedhöfen oder zu Kindergärten und Schulen beispielsweise. Im Fall des Kreisverkehrs von Markt-, Kirrlacher und Reilinger Straße in St. Leon, wo tausende Fahrzeuge täglich hindurch müssen, wies Hölderich auf mehrere Verbesserungsmöglichkeiten hin. So sollten die Regeln auf einen Blick klar sein, ohne lange Schilder zu studieren. Die Zebrastreifen sollten näher am Kreisel sein und sich als bequeme Querungshilfe anbieten, meinte er. Dort gibt es zudem aber auch Mittelinseln, teils mit, teils ohne Zebrastreifen, was bei Passanten womöglich für Verwirrung sorgen könnte.

Sichtbeziehungen sind bei Querungen ebenfalls wichtig, Bepflanzungen, am Straßenrand parkende Autos, überbordende Beschilderungen oder historisch gewachsene Gebäudestrukturen können es erschweren, eine Straße in beide Richtungen zu überblicken. Als ein Beispiel nannte Hölderich hier die Minikreisel in der Roter Ortsdurchfahrt. Eine Anregung, den Verkehrsfluss etwas zu verlangsamen und die Distanz einer Querung zu verringern, sind Ausbuchtungen der Gehwege oder Inseln.

Gehweg der Walldorfer Straße in Rot. Foto: Lerche

Gehwegparken kann Fußgängern generell das Leben schwer machen, zumal wenn auf schmalen Wegen auch noch Straßenlaternen oder Schilder errichtet wurden, wie in der Walldorfer Straße in Rot. Und da sei das Parken auf dem Gehweg gestattet, viel schlimmer sei natürlich das illegale Gehwegparken. Für Fußgänger, gerade auch Sehbehinderte, aber auch Frauen mit Kinderwagen oder Rad fahrende Kinder, gebe es da praktisch kein Durchkommen. Bei solchen Hindernissen bestehe Handlungsbedarf, meinte Hölderich. "Sicherheit und Barrierefreiheit dürfen nicht leiden."

Der Planer ging auch auf recht einfache Möglichkeiten wie Sitzgelegenheiten und Grünflächen ein, um Treffpunkte und Kommunikationsorte zu schaffen und damit die Ortskerne freundlicher und einladender zu machen. Er riet auch zu einer konzertierten Schulwegeplanung mit der Sicherheit im Fokus: So schlug er einen "Laufbus" wie beispielsweise in Wiesloch vor, mit dem Kinder in Begleitung zur Schule gehen und auf dem Weg ihre Kameraden abholen, und stellte die Idee der "Elternhaltestellen" vor, damit sich nicht so viele Autos direkt vor Kindergarten oder Schule ballen.

"Man kann viel erreichen – ohne viel Geld in die Hand zu nehmen", betonte der Planer. All das und die weiteren vorgestellten Anregungen bringen Hölderich zufolge natürlich wenig, wenn Ordnungsamt und Gemeindevollzugsdienst nicht konsequent überwachen und Verstöße ahnden, insbesondere überhöhte Geschwindigkeit. Die Öffentlichkeit muss umfassend und regelmäßig informiert werden und die Bürger müssen auch weiterhin ihre Wünsche und Ideen einbringen können. "Die Bürgerbeteiligung war toll", meinte er.

Für die aufschlussreiche Analyse bedankten sich die Gemeinderäte herzlich. Ein eigens geschaffener Arbeitskreis Verkehr wird sich den diversen Vorschlägen intensiv widmen. Ein ähnlicher "Check" für den Radverkehr wurde zudem angeregt, an dieser Stelle informierte Bürgermeister Eger, dass der Rhein-Neckar-Kreis gerade hierfür und auch für ein sinnvolles Wegenetz zwischen den Kommunen eine eigene Stelle schaffen will, die für die "Koordination Radverkehr".