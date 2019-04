Sich interessante Marktangebote anschauen, gemütlich in der Sonne sitzen, entspannter Musik lauschen, ein Zelt auf dem Autodach bestaunen oder sogar Tischfußball spielen: Das alles konnte man übers Wochenende beim Frühlingsmarkt in Wiesloch, der seinem Namen wieder alle Ehre machte. Fotos: Pfeifer

Sich interessante Marktangebote anschauen, gemütlich in der Sonne sitzen, entspannter Musik lauschen, ein Zelt auf dem Autodach bestaunen oder sogar Tischfußball spielen: Das alles konnte man übers Wochenende beim Frühlingsmarkt in Wiesloch, der seinem Namen wieder alle Ehre machte. Fotos: Pfeifer

Sich interessante Marktangebote anschauen, gemütlich in der Sonne sitzen, entspannter Musik lauschen, ein Zelt auf dem Autodach bestaunen oder sogar Tischfußball spielen: Das alles konnte man übers Wochenende beim Frühlingsmarkt in Wiesloch, der seinem Namen wieder alle Ehre machte. Fotos: Pfeifer

Sich interessante Marktangebote anschauen, gemütlich in der Sonne sitzen, entspannter Musik lauschen, ein Zelt auf dem Autodach bestaunen oder sogar Tischfußball spielen: Das alles konnte man übers Wochenende beim Frühlingsmarkt in Wiesloch, der seinem Namen wieder alle Ehre machte. Fotos: Pfeifer

Sich interessante Marktangebote anschauen, gemütlich in der Sonne sitzen, entspannter Musik lauschen, ein Zelt auf dem Autodach bestaunen oder sogar Tischfußball spielen: Das alles konnte man übers Wochenende beim Frühlingsmarkt in Wiesloch, der seinem Namen wieder alle Ehre machte. Fotos: Pfeifer

Wiesloch. (hds) "Ihr habt ja immer Glück mit dem Wetter", so der treffende Kommentar von Marianne und Eberhard an die Adresse der Wieslocher. Das Paar aus Dielheim hatte sich am Sonntag aufgemacht, um beim Frühlingsmarkt ausgiebig bummeln zu gehen, einzukaufen und mit Freunden ein Schwätzchen zu halten. Erstmals hatte der Verein Stadtmarketing als Veranstalter das Fest an gleich zwei Tagen organisiert und dieses neue Konzept wurde angenommen. War der Besuch am Samstag noch im wahrsten Sinne des Wortes "überschaubar", gab es tags darauf vor allem in den Nachmittagsstunden an manchen Stellen der Stadt kaum noch ein Durchkommen.

Heide Schmitt, die Geschäftsführerin der Parfümerie Werner, zog kurz vor Toresschluss am Sonntag eine positive Bilanz. Neuste Trends in Sachen Farben und Düfte sowie neue Lippenstiftkreationen standen bei den Damen hoch im Kurs. "Wir sind sehr zufrieden", sagte Schmitt, stellvertretend für viele andere Einzelhändler.

Ähnlich äußerte sich der Geschäftsführer des Stadtmarketings, Michael Maier, der für die Gesamtorganisation des Frühlingsmarktes zuständig war. "Wir hatten einfach mal wieder Glück", meinte er erfreut hinsichtlich des Wetters, denn an beiden Tagen lachte die Sonne mit nur kleinen Pausen fast kontinuierlich vom Himmel. Die Rückmeldungen vom Einzelhandel seien durch die Bank positiv. "Natürlich war der Samstag etwas ruhiger, aber das hatten wir vorher so einkalkuliert. Dafür hat es am Sonntag in allen Ecken der Stadt gebrummt", zeigte er sich erfreut.

An dem jetzt getesteten Konzept, den Frühlingsmarkt am gesamten Wochenende, also an zwei Tagen, durchzuführen, werde man festhalten. Angesprochen auf einige Geschäfte, die am verkaufsoffenen Sonntag ihre Türen nicht öffneten, meinte Maier: "Da rätseln wir auch, jeder wird von uns angeschrieben, aber die jeweilige Entscheidung, am Sonntag mitzumachen, bleibt jedem natürlich selbst überlassen".

Für viele Besucher war es die gelungene Mischung aus Angeboten des heimischen Einzelhandels und die Ergänzung durch das "fliegende Händlervölkchen", das an über 50 Ständen und Buden mit den unterschiedlichsten Kaufanreizen für ein buntes Bild in den Straßen der Innenstadt sorgte.

In einem Geschäft wurden die Kunden mit einem Gläschen Sekt begrüßt und viele hatten ihre Angebote zudem am Straßenrand platziert, um so die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Musik in der einen Ecke der Genussmeile bei TeGeDu - Stefan Zirkel mit der Band "So!" - und die neuesten Handtaschen für die Sommersaison nur ein paar Meter weiter lockten die Besucher an. Gebratenes und so manche Eiskugel waren der Renner, Haushaltsartikel wurden ebenso feilgeboten und auch ein Blick auf die neusten Automodelle zweiter Autohäuser auf dem Adenauer- und Marktplatz war möglich.

Viele nutzten die Gelegenheit, sich mit Freunden zu treffen, es wurden Tipps ausgetauscht, an welchem Stand Schnäppchen zu ergattern waren, und viele traten später den Heimweg reichlich bepackt an. Ob T-Shirt, leichter Sommermantel oder Schuhe, nachgefragt und gekauft wurde so manches.

Auf dem Marktplatz hatte der "Hoffe-Express" Station gemacht, jener große Fanbus der TSG Hoffenheim. Die Besucher, die sich bei einem kühlen Getränk dort aufhielten, erfuhren auch gleich aktuell den Zwischenstand der Nagelsmann-Jungs, die am Sonntag in Augsburg antraten und mit einem glatten 4:0-Erfolg die Heimreise in den Kraichgau antreten konnten. Es hat also alles gepasst beim Frühlingsmarkt.