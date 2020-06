Wiesloch. (stoy) Demonstrieren kennt keine Hindernisse – das zeigte die "Fridays for future"-Ortsgruppe Wiesloch vergangenen Freitag mit ihrem Fahrradkonvoi. Die mittlerweile übliche Abstandsregel erschwert ohnehin schon das Austragen einer solchen Veranstaltung, letzten Freitag aber kamen noch heftige Regenfälle hinzu, der den Veranstaltern anfangs einen Strich durch die Rechnung zu machen schien. "Trotz des Regens hatten wir viel mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer als erwartet, das ist unglaublich", berichtet Mitorganisator Henrik Wieditz. Denn ursprünglich hatten sich 50 Protestierende für die Fahrraddemonstration angemeldet, am Ende radelten sogar 120 durch Wiesloch – und das im strömenden Regen.

Fridays for Future-Demo in Wiesloch - die Fotogalerie

























































































Treffpunkt der Demonstranten am Freitagnachmittag war in der Gymnasiumstraße. Dort gab es eine kurze Einweisung in die Sicherheitsvorkehrungen, dementsprechend hieß es für alle Mundschutz auf und 1,5 Meter Abstand halten. In Zweierreihen fuhr der Demonstrationszug zunächst Richtung Schwetzinger Straße los, an der Stadt-Galerie vorbei ging es dann nach Altwiesloch und über die Heidelberger Straße zurück in die Innenstadt. Dabei nahmen nicht nur zahlreiche Menschen aus Wiesloch teil, auch aus Heidelberg und Sinsheim waren Aktivisten für die Demonstration mit dem Fahrrad in die Weinstadt gefahren. Am Adenauerplatz endete der Protestzug mit einer Kundgebung.

"Die Dramatik des Klimawandels kann uns auch die Coronakrise nicht nehmen. Wir haben jetzt in dieser Pandemie gesehen, dass die Politik auf die Wissenschaft hören und demnach handeln kann. Nichts anderes fordern wir auch", eröffnete Line Niedeggen, Klima-Aktivistin aus Heidelberg. Dem schloss sich Versammlungsleiter Jaric Krumpholz an und präsentierte den ersten Teil der Forderungen, die "Fridays for future" konkret an Wiesloch stellt. "Der Gemeinderat und die Stadt müssen im Zeichen der Klimakrise handeln und deswegen den Klimanotstand ausrufen und ein Klimaschutzbüro als Stabstelle einrichten. Außerdem müssen zur Bewältigung der Klimaschutzaufgaben 12,50 Euro pro Einwohnerin und Einwohner in den Haushaltsplan eingeplant werden", so Krumpholz.

Außerdem forderte er, dass alle Dienstreisen städtischer Mitarbeiter klimaneutral gestaltet werden, in Heidelberg sei das schon der Fall. Um die Forderungen entgegenzunehmen, waren Vertreter aus jeder Partei, die im Gemeinderat vertreten ist, Bürgermeister Ludwig Sauer und Oberbürgermeister Dirk Elkemann zur Kundgebung gekommen.

Johanna Fritz forderte zudem die Stadt dazu auf, ihren Wärme- und Energiebedarf bis 2025 auf erneuerbare Energien umzustellen, städtische Gebäude weitestgehend zu begrünen und den Parkraum allmählich teurer zu machen. Weitere Forderungen wie das aktive Einbinden der Bevölkerung in Klimaschutzprojekte oder die verpflichtende Einführung überdachter Fahrradstellplätze stellten die beiden Mitorganisatorinnen Pauline Becker und Anna Herrmann den Vertretern des Gemeinderats vor. Wieditz forderte im kompletten Stadtgebiet Tempo 30 und bis 2025 eine autofreie Innenstadt. "Die Klimakrise wartet nicht. Wir sehen und spüren, dass es wärmer wird und müssen jetzt handeln. Wir müssen unser Recht auf Demonstration wahrnehmen und wollen, dass die Klimakrise genauso behandelt wird wie die Pandemie", verlangte Becker.

Insgesamt waren die Veranstalter zufrieden: "Es war zwar schade mit dem Regen, aber dennoch war die Fahrraddemo ein großer Erfolg. Wir glauben, dass wir damit unseren Forderungen Rückhalt gegeben haben und hoffen jetzt auf das Handeln des Gemeinderats", so Wieditz.