Die Tat ereignete sich am Abend des 8. September 2018 im Außenbereich des Eiscafés „Dolomiti“ in der Wieslocher City. Archivfoto: Rößler

Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Wiesloch. "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus", "Wir graben Adolf Hitler wieder aus" oder "Hier marschiert der nationale Widerstand": Mit derben rassistischen Parolen ziehen mehrere Männer am Abend des 8. September 2018 durch die Wieslocher Innenstadt. Sie haben sich nachmittags in Mühlhausen getroffen und ihren Bollerwagen mit reichlich Alkohol gefüllt. Schließlich gibt es etwas zu feiern: den Junggesellenabschied ihres Freundes Johannes B.. Zu Fuß macht sich die Gruppe über Rauenberg in die Weinstadt auf.

Dort sitzen gegen 21.10 Uhr vier Kinder und zehn Erwachsene aus miteinander verwandten, türkischstämmigen Familien im Außenbereich eines Eiscafés zusammen. Ein Bewohner des Hauses aus dem oberen Stockwerk hört die grölenden und singenden Männer des Junggesellenabschieds und ruft ihnen "Verpisst Euch!" entgegen. Was dann passiert, ist Kern von zwei Prozessen.

Der erste gegen drei Brüder hat am Dienstag vor dem Amtsgericht Wiesloch begonnen, das aber wegen der Bedeutung und des Interesses an dem Verfahren im Heidelberger Landgericht tagt. Beim zweiten Prozess muss sich auch ein ehemaliger Mechaniker bei der Polizei verantworten. Der Tarifangestellte war nach Bekanntwerden der Vorwürfe mit sofortiger Wirkung freigestellt und von sämtlichen Aufgaben entbunden worden.

Staatsanwalt Thomas Bischoff wirft Johannes, Manuel und Lukas B. im aktuellen Fall gefährliche Körperverletzung und Volksverhetzung vor. Das aus dem Raum Sinsheim/Wiesloch stammende Trio und ihre Kumpels sollen das "Verpisst Euch!" zum Anlass genommen haben, die Gäste vor der Eisdiele zu beschimpfen und anzugreifen. Besonders übel erwischte es einen 43-jährigen Lagerarbeiter, der als Zeuge aussagt.

"Sie haben ,Heil Hitler’ und ,sch... Erdogan’ gerufen", berichtet er. Dann sei alles ganz schnell gegangen. "Ich habe noch gesagt, dass wir hier nur Kaffee trinken und gar nichts gebrüllt haben", erinnert sich der Zeuge. Binnen weniger Sekunden sei er von den angeklagten Brüdern und einem weiteren Mann in die Mangel genommen worden.

Lukas B. habe ihm eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Er wisse auch noch, wie dessen Bruder Manuel den Hitler-Gruß gezeigt habe. Die aggressive Horde tritt auf den Gast selbst dann noch ein, als er auf dem Boden kniet. Er zieht sich mehrere Prellungen an Kopf, Beinen und Ellbogen zu und erleidet Schürfwunden.

"Ich hatte Angst, zu Tode geprügelt zu werden", sagt der 43-Jährige. Er werde wegen Schlafstörungen bis heute psychotherapeutisch behandelt. Auch ein zweiter Besucher wird verletzt und muss in der Klinik behandelt werden.

Wie aufgeladen die Stimmung damals war, davon zeugen Videoclips, die Anwohner per Handy aufgenommen haben und die das Gericht vorspielt. Darauf sind Männer zu sehen, die Stühle auf Gäste werfen, Drohgebärden und Rangeleien. Laute Frauenschreie gehen den Beobachtern durch Mark und Bein. Klar zu erkennen ist, dass die Aggression von den Mitgliedern des Junggesellenabschieds ausgeht. Weniger leicht es ist es, angesichts der wackeligen Aufnahmen in der Dunkelheit, die Gesichter den Angeklagten zuzuordnen, wie selbst der Vorsitzende Richter Michael Rensch einräumt.

Darauf zielt offenbar auch die Taktik der Verteidiger der Brüder ab. In Erklärungen, die sie für ihre Mandanten abgeben, bestätigen sie das "objektive" Tatgeschehen, die Beschimpfungen und die Gewalt. Wer aber was gemacht hat, sagen sie nicht, oder es wird versucht, die Beteiligung der Männer an dem Geschehen zu relativieren. Nachfragen lassen die Angeklagten nicht zu. Während Richter Rensch von einem "umfassenden Geständnis" spricht, befürchtet Opfer-Anwalt Ramazan Akbas, die Brüder könnten zu Mitläufern stilisiert werden.

Doch wer sind die drei auf der Anklagebank, die betont gelassen die Verhandlung verfolgen? Manuel B. ist mit 37 Jahren der älteste der drei, verwitwet und alleinerziehend. Der gelernte Industriebuchbinder mit eigenem Haus soll sich nach Recherchen der Antifaschistischen Initiative Heidelberg in den vergangenen Jahren an Demonstrationen und Kundgebungen der Neonazi-Szene im Kraichgau beteiligt haben. Er habe vor dem Geschehen im September 2018 bereits acht bis zehn Bier und noch einmal so viele "Kurze" intus gehabt, führt sein Anwalt aus. Zudem sei Manuel B. unter dem Einfluss von Antidepressiva gestanden.

Johannes B. (32) ist im rechtsextremistischen Milieu ebenfalls kein Unbekannter und hat sich laut Antifa bei den aufgelösten "Freien Nationalisten Kraichgau" engagiert. Er hat nach dem Hauptschulabschluss Zimmermann gelernt und ist Produktionsarbeiter bei einer Sinsheimer Firma. Er lebt mit seiner Frau im eigenen Anwesen, im Oktober soll das zweite gemeinsame Kind auf die Welt kommen. Der Verteidiger sagt über seinen Mandanten, er habe sich bei der Auseinandersetzung "nicht distanziert" und sich im Verlauf des Tumults einen Kreuzbandriss zugezogen.

Lukas B. hat wie Manuel ebenfalls Industriebuchbinder gelernt und ist vor Kurzem arbeitslos geworden. Er sei bei der Tat "deutlich angeheitert" gewesen, sagt seine Verteidigerin. Ihr Mandant habe keinen rechtsextremistischen Hintergrund und bedaure den Vorfall sehr. Er habe nur einen Gast "zurückgestoßen".

Info: Der Prozess wird am kommenden Donnerstag um 9 Uhr fortgesetzt.