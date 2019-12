Frauenweiler. (oé) Brieftauben gelten gemeinhin als die "Rennpferde des kleinen Mannes". Einer, der sich diesem Hobby mit Leib und Seele verschrieben hat, ist Alfred Klefenz. 80 Jahre wurde er an Heiligabend alt und die meiste Zeit seines Lebens hat der gebürtige Frauenweilerer Brieftauben gehalten und gezüchtet. "Wahrscheinlich bin ich für dieses Hobby geboren", sagt er. An Brieftauben fasziniert ihn alles: die Flügel, das Gefieder, die Gestalt. Schon als Heranwachsender hatte er Tauben besessen, ernsthaft mit der Zucht angefangen hat er aber erst mit 19. "Vorher fehlte mir das Geld, sie zu versorgen", erzählt er.

Über 60 Jahre ist das nun her. Seither pflegt Alfred Klefenz ununterbrochen sein Hobby, das seinen Worten zufolge vor allem eines ist: "ganz große Arbeit". Morgens kurz nach sechs Uhr werden die Tauben aus dem Schlag gelassen – mit leerem Magen, damit sie wieder zurückkehren, wenn sie ihre Runden gedreht haben. Danach gibt es Futter und abends wiederholt sich die ganze Prozedur und so geht es von montags bis sonntags. Tagsüber verbringen die Tauben in ihrem leicht abgedunkelten Schlag, damit sie sich erholen können, erzählt der Züchter. In der Reisezeit, von Mai bis Ende Juli, bekommen sie zu Anfang der Woche Diätfutter und zum Wochenende hin dann stärkere Kost, "damit die Kraft kommt", wenn sie sonntags bei den Wettkämpfen im Einsatz sind.

Wie die Brieftauben oft über hunderte Kilometer wieder nach Hause finden, ist bis heute nicht endgültig geklärt: Die Navigation nach der Sonne spielt wohl eine große Rolle, ebenso wie die Magnetfelder der Erde. Aber auch die Sehnsucht nach dem Weibchen im heimischen Schlag lässt die Brieftaubenmännchen so schnell wie möglich zurückkehren. Deshalb werden die Weibchen den Männchen vor deren Einsatz noch einmal kurz gezeigt, erklärt der Züchter.

Alfred Klefenz hat mit seinem eigenen Tauben-Stamm (seine ersten Zuchttauben kaufte er sich im Mutterland des Brieftaubensports, in Belgien) so ziemlich alles gewonnen, was es in diesem Sport zu gewinnen gibt – von der Vereins- über die Kreis- bis hinauf zur Bezirksebene. Höhepunkt seiner eindrucksvollen Züchterkarriere war der Titel eines 20. Bezirksmeisters im 18. Bezirk (damals deutscher Meister). Seinerzeit gehörten dem Bezirk nicht weniger als 3050 Mitglieder an.

Zu seinen vielen Trophäen zählen zudem Gold-, Silber- und Bronzemedaillen des Brieftaubenzüchterverbands für die weitesten Flüge seiner Tauben, drei goldene Verbandsuhren sowie erste, zweite und dritte Preise auf unzähligen Ausstellungen. In seiner Reisevereinigung Wiesloch war er mehrfach Meister und gewann allein 48 mal die goldene Ehrennadel (jeweils für die drei schnellsten Tauben), auch auf Kreisebene sammelte er Titel. Acht mal konnte er die Aktion-Sorgenkind-Medaille erringen, eine bei Kennern hochgehandelte Auszeichnung. Und das sind nur einige wenige seiner zahllosen Erfolge.

Gut 30 Jahre lang hat der Züchter an Wettkämpfen teilgenommen und Ausstellungen besucht. Heute macht er das nicht mehr. Aus Altersgründen, wie er sagt. Aus den einst 300 Tauben in seinem Schlag sind inzwischen 80 geworden. Ein Zuchtpaar hat er noch. Ob er jemals daran gedacht hat, Profi zu werden? Die Chance dazu hätte es durchaus gegeben, erzählt Alfred Klefenz. Damals, als ein großer Züchter im Ruhrgebiet und mehrfacher Deutscher Meister ihm angeboten hat, sein Schlagpfleger zu werden. Doch er lehnte ab. Er wollte seine Zelte in Frauenweiler nicht abbrechen, wie er erzählt. Die Familie mit Ehefrau Ursula und den beiden inzwischen erwachsenen Kindern war ihm wichtiger. Immerhin: Mit gerade mal 33 Jahren war er nach dreijähriger Schulung einer der jüngsten Preisrichter des deutschen Brieftaubenzüchterverbands und nahm als solcher 1995 sogar an der Brieftaubenausstellung in Dortmund teil – der größten und wichtigsten Veranstaltung dieser Art in Deutschland.

Was ihm von all diesen aktiven Jahren geblieben ist, sind neben den zahlreichen Trophäen und Auszeichnungen auch viele Freundschaften in halb Europa und internationale Kontakte, die bis nach Taiwan reichen, wo der Brieftaubensport besonders populär ist. Natürlich weiß er auch um die Kritik, die es an der Taubenzucht und den Wettkämpfen gibt. Etwa, dass es dabei Verluste gibt; dass Tauben nicht mehr zurückfinden in den heimischen Schlag und sich selber überlassen bleiben. "Das tut mir schon weh", sagt etwa seine Frau.

Aber Alfred Klefenz ist sich sicher: Seinen Tauben fehlt es an nichts. "Den Tieren geht es sehr gut", sagt er. "Sie kriegen das beste Futter und werden regelmäßig vom Tierarzt untersucht." Außerdem folgten sie ja ihrem natürlichen Flugsinn. Auch wäre es ihm nie im Leben eingefallen, die Leistungen seiner Lieblinge etwa mit unerlaubten Mitteln zu steigern. Schwarze Schafe gebe es zwar überall, meint er. "Aber ich hätte nachts nicht schlafen können, wenn ich das gemacht hätte."

Dazu ist Alfred Klefenz auch viel zu sehr Sportsmann. In seinen jungen Jahren war er ein begeisterter Fußballer, der als Mittelstürmer und Außenläufer des VfB Wiesloch, des VfB Rauenberg und des FC Frauenweiler beim Gegner gefürchtet war, weil er Tore schoss wie am Fließband: 42 Tore in 20 Spielen sind bis heute legendär. Sogar an seinem Hochzeitstag schnürte Alfred Klefenz die Fußballstiefel und half mit, dass der VfB Rauenberg 1968 am letzten Spieltag die Meisterschaft gewann, wie er und seine Frau schmunzelnd erzählen. Die Fußballstiefel hat Alfred Klefenz längst an den Nagel gehängt. Für die Brieftaubenzucht gilt das aber nicht. "Das mache ich, solange ich lebe", sagt der Jubilar.