Region Wiesloch. (agdo/GW) Privatpersonen, Vereine, Gruppen und Unternehmen aus der Region um Wiesloch zeigten und zeigen sich außergewöhnlich großzügig und tatkräftig: Die Geschädigten der Starkregen und Überflutungen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz werden mit hohen Spendenbeträgen, aber auch mit Hilfeleistungen vor Ort unterstützt.

Sage und schreibe 76 Kuchenspenden kamen bei einer privaten Aktion in Rettigheim zusammen, die Einnahmen in Höhe von 3333,33 Euro gehen an die Opfer der Flut. "Die Katastrophe hat uns erschüttert und sehr berührt", sagt Alexandra Obermaier, die in der privaten Rettigheimer Faschingsgruppe "adischpass" aktiv ist. Die Faschingsgruppe, vielmehr Mitglied Diana Herrmann, kam auf die Idee, so eine Spendenaktion auf die Beine zu stellen.

Verkauft wurde der Kuchen an der Turnhalle in Rettigheim. Das Interesse war enorm und diejenigen, die Kuchen kauften, rundeten den Betrag äußerst großzügig auf. In einem Fall wurde der Betrag für drei Stück Kuchen auf stolze 150 Euro aufgerundet. Jemand anderes wiederum überreichte den Organisatorinnen und Organisatoren einen Umschlag mit 500 Euro. Die Faschingsgruppe rundete die Einnahmen schließlich auf die 3333,33 Euro auf und überwies das Geld in Absprache mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) an das DRK Rhein Neckar unter dem Stichwort "Hochwasser 21". "Es ist einfach eine tolle Aktion", zeigte sich der Rettigheimer Bürgermeister-Stellvertreter Ewald Engelbert begeistert.

Die Landfrauen Schatthausen haben in ihrer Mitgliederversammlung Ende Juli über einen Spendenaufruf des Kreislandfrauenverbandes Heidelberg für die Flutopfer abgestimmt. Einer Spende von 500 Euro wurde einstimmig zugestimmt. Das Geld geht an die Organisation "Nachbar in Not" in Ahrweiler.

Das Walldorfer Werkraumtheater um Leiterin Jasmin Rahimi-Laridjani hat im Pavillon auf dem Marktplatz zwei Mal "open air" gespielt. Erfreulich viele Zuschauer wohnten dem Spektakel bei. Insgesamt 620 Euro wurden gespendet, die das Theater an die Hochwasserhilfe der Diakonie weitergeleitet hat.

Der Stadtteilverein Frauenweiler startet jetzt am Wochenende bereits zum zweiten Hilfseinsatz. Die Mitglieder und weitere Interessierte reisen nach Antweiler, ein kleines Dorf mit zirka 700 Einwohnern in der Nähe von Schuld in der Eifel. Die Verbindung dorthin kam über private Kontakte des Vereinsvorsitzenden Adrian Seidler zustande. Werkzeuge und weitere Geräte, aber vor allem das Zupacken waren und sind willkommen. Außerdem will der Stadtteilverein in Frauenweiler und Umgebung Spielsachen sammeln und diese dann beim Dorfflohmarkt am 3. Oktober zum Verkauf anbieten. Der Erlös wird dann wieder nach Antweiler gespendet.

Solidarisch zeigten sich die hiesigen Genossenschaftswinzer mit ihren Kolleginnen und Kollegen an der Ahr. Das zweitkleinste deutsche Weinanbaugebiet wurde von der Hochwasserkatastrophe am 14. Juli hart getroffen, teilweise wurden ganze Jahrgänge vernichtet, Betriebseinrichtungen weggeschwemmt und Weinberge auf Jahre hinaus beschädigt.

Die "Winzer von Baden" beteiligen sich an einer besonderen Aktion: Dirk Würtz, bundesweit bekannter Weinsachverständiger und Geschäftsführer des VDP-Weingutes St. Antony in Nierstein, hat die Initiative "Solida(h)rität" gestartet. Dazu spenden Weinbaubetriebe Flaschenweine, die verkauft werden und deren Erlös den Winzerinnen und Winzern im Ahrtal gespendet wird.

"Der Beschluss war schnell gefasst, den Winzerkollegen dort Wein zukommen zu lassen", sagte Vorstand Rudolf Mell von den Winzern von Baden. Der neue Verkaufsleiter der Winzer von Baden, Matthias Göring, erklärte: "Wir haben jeweils 60 Flaschen aus der Bronner-Serie Alte vom Riesling und vom Spätburgunder an das Weingut St. Antony in Nierstein geschickt. Wir hoffen, damit die Not der Winzerinnen und Winzer etwas lindern zu können, auch wenn die 120 Flaschen von uns wohl nur einen Tropfen auf dem heißen Stein sind. Aber durch die Solidarität der ganzen Winzerschaft aus Deutschland und zum Teil auch den umliegenden Ländern ist eine ordentliche Menge an Wein zusammengekommen, deren Erlös zumindest die erste Not der Kollegen dort mindert", sagte Matthias Göring.