Malsch. (seb) Mit ihrem großen Flugplatzfest hat sich die Flugsportgemeinschaft Letzenberg ein spannendes Ereignis für die ganze Familie vorgenommen. Und das ist wieder gelungen, bot sich den vielen tausend Besuchern am vergangenen Wochenende doch ein faszinierendes Wimmelbild aus flinken Flugzeugmodellen, Tandemsprüngen mit dem Fallschirm und teils über 70 Jahre alten Ein- und Doppeldeckern mit dröhnenden Sternmotoren.

Die kleinen Besucher konnten mit selbst gebastelten Fliegern spielen oder sich bei kleinen olympischen Spielen austoben, Jugendliche und Erwachsene strömten in Scharen zum Konzert der Partyband "Friends live" am Samstagabend. Sonntagmorgen rundete der gut besuchte Frühschoppen mit Blasmusik vom Ensemble "Blechkraft" das musikalische Angebot ab.

Nicht nur für Fans waren Maschinen wie Broussard, Stearman, Yak 52 oder Super Six interessant, die für Kenner das "wahre Fliegen" verkörpern. "Da gibt es keine Warn- oder Assistenzsysteme", erklärt Rüdiger Kling. "Pur, unverfälscht und direkt", schwärmt Hanno Musielack vom Flugerlebnis.

Kunstflug war unter anderem auch in einem Pitts-Doppeldecker und einer Extra 300 geboten, einer modernen, reinrassigen Kunstflugmaschine. In der North American AT-6 Super Six malte Guido Voss mit Rauchfahnen n verschlungene Figuren an den Himmel.

Gut 150 Helfer, großteils Mitglieder und Freunde, waren während, vor und nach dem Fest aktiv - "ohne sie könnten wir das nicht stemmen", betonte Jochen Hinrichs von der Flugsportgemeinschaft dankbar.