Walldorf. (noas) "Das ist fast schon ein Heimspiel für uns", sagte Stefan Hamann von der Agentur Hamann & Friends, die seit 2017 den "Volksbank Kraichgau Firmenlauf" in Walldorf veranstaltet. Mit einer Pressekonferenz wurde gestern bei "Anpfiff ins Leben" das Programm für die Neuauflage vorgestellt. Der Startschuss für den dritten Lauf ist am Mittwoch, 8. Mai, um 18.30 Uhr im Waldstadion.

Die Teilnahme ist für jeden möglich, es muss jedoch in Viererteams angetreten werden. Vom Waldstadion, wo auch die Startnummern ausgegeben werden, führt die gut fünf Kilometer lange Strecke durch den Dannhecker Wald über die Heidelberger Straße ins Walldorfer Zentrum und wieder zurück. Bei dem Lauf steht der Spaß im Vordergrund, so wird neben den Siegern auch das beste Kostüm mit einem Preis ausgezeichnet. Außerdem prämiert wird die im Schnitt älteste Mannschaft und die Firma mit den meisten Teams. Die Siegerehrung samt "After-Run-Party" mit DJ findet ab 20.30 Uhr in der Astoria-Halle statt.

Nach den über 500 Teilnehmern und großer Zufriedenheit bei allen Beteiligten im letzten Jahr hoffe man dieses Mal auf mehr als 600 Läufer, so Projektmanager Michael Müller. Und auch "das Wetter bestellen wir für dieses Jahr so wieder", scherzte Müller.

Doch nicht nur bei den Läufern, sondern auch bei der Bevölkerung kommt der Lauf gut an. Laut Walldorfs Bürgermeisterin Christiane Staab, die wieder den Startschuss übernimmt, hat man "ganz wenige kritische Rückmeldungen" bekommen. Dennoch musste man "die ein oder andere Stellschraube" in Zusammenarbeit mit den Veranstaltern drehen. So wird die Laufstrecke nur noch um eine Hälfte des Kreisels in der Heidelberger Straße geführt, um den Anwohnern eine Ausfahrt aus dem Wohngebiet zu ermöglichen. Zusätzlich wird das Nadelöhr auf Höhe der evangelischen Stadtkirche entschärft, die Läufer werden auf dem Hinweg über die Adlerstraße und die Schwetzinger Straße geleitet.

Auch bei der Volksbank freut man sich auf die Neuauflage des Laufs. Im letzten Jahr sei die Stimmung an der Strecke "motivierend und positiv" gewesen, so Vorstandssprecher Matthias Zander, "ich habe keinen gesehen, der keinen Spaß hatte". Auch er selbst werde wieder am Lauf teilnehmen, zudem versuche man, bei den Mitarbeitern "alles zu mobilisieren, was geht".

Auch "Anpfiff ins Leben" freut sich auf die weitere Partnerschaft. Neben vielen freiwilligen Helfern des Vereins ist auch das Anpfiff-Mobil wieder im Einsatz. Dieses "bietet viele Möglichkeiten, den Verein näher kennenzulernen", so Stefanie Kunzelnick.

Info: Die Anmeldung ist bis Donnerstag, 2. Mai, möglich: www.firmenlauf-walldorf.de.