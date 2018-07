Auf dem Grundstück an der Horrenberger Straße wird das Feuerwehrhaus gebaut. Archivfoto: Pfeifer

Wiesloch/Baiertal. (hds) Viele im Gemeinderat zeigten sich erleichtert. Denn mit dem einstimmigen Baubeschluss für das neue Feuerwehrgerätehaus in Baiertal ist die sich über viele Jahre hinziehende Diskussion über den Standort abgeschlossen.

Gebaut wird nunmehr in der Horrenberger Straße, der Standort war mit Zustimmung der Baiertaler Feuerwehr festgelegt worden. Die erforderlichen Grundstücke hatte die Stadt bereits vor Jahren erworben. In diesem Jahr stehen im Haushalt 50.000 Euro zur Verfügung, in den beiden Folgejahren sind für das Projekt insgesamt 2,2 Millionen Euro eingeplant.

"Endlich geht es voran", kommentierte Oberbürgermeister Dirk Elkemann die Entscheidung. Orhan Bekyigit (Fraktionsgemeinschaft WGF/AWL) dankte der Verwaltung, noch vor der Sommerpause die entsprechenden Vorbereitungen getroffen zu haben.

Klaus Rothenhöfer (SPD) bezeichnete es als wichtig, dass die notwendigen Aktivitäten jetzt zeitnah angegangen werden können. Klaus Deschner (CDU) fügte an, es sei gut, dass auch die Feuerwehr ihre Stimme erhoben habe. Diese hatte sich gerade in den zurückliegenden Wochen für den jetzt gewählten Standort stark gemacht.