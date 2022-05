Von Rudi Kramer

Mühlhausen. Eingerahmt von herrlichem Mischwald steht auf einer Anhöhe über Mühlhausen im "Rotschlag" die Marien-Waldkapelle – ein Ziel vieler Wallfahrer und Pilgerstation am Jakobsweg von Rothenburg ob der Tauber nach Speyer. Die Kapelle besteht seit 52 Jahren und weil die Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum ausfallen mussten, werden sie am 26. Mai um 10.30 Uhr nachgeholt: im Rahmen eines Festgottesdienstes an der Kapelle.

Die in Sichtbeton gebaute Kirche passt sich in ihrer Architektur der Umgebung des Waldes an. Das mit Schiefer gedeckte, steil aufragende Dach wird von einem schlichten Kreuz gekrönt. Der Innenraum erhält seine warme Beleuchtung durch die Buntglasfenster an der Südseite des Gebäudes. Im Zentrum steht die lebensgroße Statue, die Maria als "Jungfrau der Armen" zeigt. Doch der Weg dorthin war lang.

Der Wunsch der Pfarrgemeinde Mühlhausen, eine Marienkapelle zu errichten, reicht bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Zum einen waren es immer wieder die politischen Verhältnisse, die das Werk verhinderten, zum anderen waren es notwendige Projekte wie Kirchen- und Kindergartenbau, die zum Aufschub führten.

Schon Pfarrer Georg Sommer, von 1919 bis 1947 Seelsorger in Mühlhausen, machte sich das Anliegen seiner Pfarrkinder zu eigen. Pläne lagen bereits in der Schublade und warteten auf die Verwirklichung. Namhafte Geldspenden und ein geeigneter Platz auf dem Heiligenstein hoch über dem Dorf, wo heute ein guter Wein wächst, standen von privater Seite zur Verfügung. Als Gnadenbild sollte die Schmerzensmutter dienen, die heute die Turmkapelle der Pfarrkirche schmückt. Doch der Baubeginn scheiterte am Veto der nationalsozialistischen Machthaber und auch ein zweiter Anlauf wurde durch den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zunichtegemacht.

Kaum war der Krieg beendet, als eine Gruppe junger Menschen im Jahre 1948 dem damaligen, neuen Pfarrherrn Rudolf Kurz dieses Anliegen vortrug. Weil sich aber der Umbau und die Vergrößerung der Pfarrkirche St. Cäcilia als vorrangig erwiesen, gab es zunächst als Ersatz für die gewünschte Kapelle einen Marienbildstock. In den 1960er Jahren erhielt die Wallfahrtsbewegung durch die sich verschlechternde Großwetterlage neue Impulse. Kein Wunder, dass der Ruf nach einem Ort der Stille und des Gebets immer lauter wurde. Abermals forderten notwendige bauliche Aufgaben wie die Renovierung des Kindergartens St. Josef einen Aufschub.

Doch die Planungen für eine neue Kapelle nahmen langsam Gestalt an. Die politische Gemeinde stellte im Gemeindewald einen geeigneten Platz zur Verfügung. Später wurde der Standort begutachtet und als geeignet befunden. Im Mai 1969 wurden die Pläne durch die Baubehörde, das Forstamt und die Kirchenbehörde genehmigt. Da Pfarrer Kurz bereits seinen Abschied aus Mühlhausen plante, übertrug er die Verantwortung für den Kapellenbau an Rosa Neidig.

Am 7. Juni 1969 begannen die Bauarbeiten, bei denen junge Männer freiwillig mitmachten. Bei strömendem Regen wurden die Bäume gefällt, der Platz planiert und ein Zufahrtsweg für das Baumaterial geschaffen. Erst für die Dachkonstruktion, die Innenausstattung und die Verlegung des Fußbodens mussten Unternehmen hinzugezogen werden. Den Grundstein für die Kapelle hatte bereits im Jahre 1965 der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg und spätere Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger gestiftet. Geweiht wurde die Kapelle schließlich am Pfingstmontag des Jahres 1970. An jenem 18. Mai weihte Pfarrer Friedrich Wolf vor mehr als tausend Gläubigen aus nah und fern die neue Marien-Waldkapelle.