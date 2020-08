Dielheim. (köpa) Trotz Corona mussten nicht alle Ferienspaß-Aktionen abgesagt werden, sehr zur Freude zahlreicher Schüler und Schülerinnen. Traditionell, wie schon seit Jahren, beteiligt sich die Gemeindeverwaltung Dielheim am ersten Ferientag mit einem Programm an der gemeinsam mit Wiesloch und Walldorf durchgeführten Ferienaktion. Die zu vergebenen Plätze für den Graffiti-Workshop waren allerdings sehr begrenzt und mussten unter den interessierten Schülern ausgelost werden.

Doch dann konnte es am frühen Vormittag losgehen. Fast wie im Klassenzimmer saßen die erwartungsfrohen Teilnehmer in der alten Kelterhalle in Dielheim. Der Kursleiter Marco Billmaier, ein erfolgreicher Graffiti-Künstler aus Baiertal, hatte inzwischen schon alles vorbereitet und so konnte es frisch ans Werk gehen.

Aber aller Anfang ist schwer, das merkten die Jugendlichen bald und die Spraydose war noch weit weg. Die Einführung war zunächst noch theoretischer Art und so galt es im ersten Schritt, Begrifflichkeiten zum Tagesprojekt zu klären. Das Gestalten eines Schriftzugs erfolgte im nächsten Schritt, wobei besonders die Kreativität der Jugendlichen gefordert war. Den eigene Entwurf, bei dem unübersehbar schon die Köpfe rauchten, skizzierten die jungen Künstler auf einem Blatt Papier, um ihn dann auf eine "Leinwand" zu übertragen.

Bald war eine Stärkung in Form von Brezeln und Getränken nötig – alles gestiftet von der Gemeindeverwaltung Dielheim. Erst dann kamen als "Salz in der Suppe" die Spraydosen und die Farbe ins Spiel, alles unter Anleitung des begleitenden Künstlers. Marco Billmaier verstand es gut, mit seinen Schützlingen umzugehen, immer motivierend, manchmal auch korrigierend. Auch wenn zwischendurch mal die "Soße" lief, machte es allen sehr viel Spaß: Es ist schließlich noch kein Meister vom Himmel gefallen.

Umso eindrucksvoller anzusehen waren die fertiggestellten Kunstwerke nach nur knapp vier Stunden "Crashkurs". Jeder Teilnehmer konnte voller Stolz sein eigenes Erfolgserlebnis präsentieren und fotografisch festhalten. Auch Bürgermeister Thomas Glasbrenner stattete den Jugendlichen einen Besuch ab und war schwer beeindruckt von den Arbeiten. Als Abschlusswerk gestaltete die Gruppe zum Ende des gelungenen Vormittages ein sogenanntes "Spacepainting" ganz nach eigenen Ideen, als Erinnerung an den spannenden Tag und zur Präsentation für zu Hause.