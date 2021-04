St. Leon-Rot. (RNZ) Die Jugendabteilung des FC Rot hat die Polizeimannschaft in Banjul im afrikanischen Gambia mit einer großzügigen Spende unterstützt. Zwei Trikotsätze der Jugendabteilung, jede im Wert von rund 1200 Euro, wurden dem Team überreicht.

Der ungewöhnliche Kontakt nach Gambia kam über Sven Stadtrecher und Tobias Longo zustande. Sven Stadtrecher ist Longos ehemaliger Jugendtrainer und gegenwärtig an einem Entwicklungsprojekt der Polizei in Gambia beteiligt. Vor Ort bildet er Polizisten aus.

Tobias Longo ist Seniorenspieler und A-Jugend-Trainer beim FC Rot und hat nicht lange gezögert, als Bedarf an der erforderlichen Ausstattung signalisiert wurde. Gemeinsam mit Gesamtjugendleiter Elmar Bellemann wurde die Spende möglich gemacht. Jetzt spielt also eine Herrenmannschaft der Banjuler Polizei in deren Liga – vergleichbar mit der hiesigen Landesliga – mit der Sportkleidung aus Rot.

"Die Mannschaft in Banjul hat sich riesig gefreut, da sie jetzt endlich Trikots zur Verfügung haben", berichtete Franz Götzmann, Verwaltungsvorstand des FC Rot, der RNZ. In der Vergangenheit mussten die Sportler in Banjul ihm zufolge sogar Spiele absagen, weil sie nicht über die notwendigen Trikots verfügten. Offenbar seien die Vorschriften in Gambia ähnlich wie hierzulande, so Götzmann: Ein einheitlicher Trikotsatz sei Pflicht.

Für den FC Rot ist dies der erste Kontakt zu einem Fußballteam, der über derart große Distanzen geht. Obwohl sicher nicht einfach, kann sich Franz Götzmann gut vorstellen, dass die Jugendabteilung den Austausch mit Banjul pflegt. Und wenn wieder etwas gebraucht werde, beispielsweise Bälle, werde der FC Rot gerne helfen, "so was haben wir eigentlich immer auf Vorrat".