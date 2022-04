Von Tobias Törkott

Walldorf. Als der Bielefelder Stephan Salger am 7. Februar 2017 den entscheidenden Elfmeter verwandelte, war die Enttäuschung im Walldorfer Dietmar-Hopp-Sportpark bei den meisten der 5000 Zuschauer groß. Knapper konnte der FC-Astoria Walldorf nicht scheitern. Das Viertelfinale des DFB-Pokals, es war zum Greifen nah. Im Achtelfinale war gegen den damaligen Zweitligisten Schluss. Fünf Jahre später ist Willi Kempf, Präsident des FC-Astoria, noch immer stolz: "Das war ein Erfolg, ein Image-Gewinn." Den Einzug als Regionalligist in das DFB-Pokal-Achtelfinale bezeichnet er als "größtes Highlight" in der mehr als 110-jährigen Vereinsgeschichte. Und das Scheitern im Elfmeterschießen? "Das kann passieren. Wir haben Pech gehabt," sagt er und muss lächeln.

Dass es der heutige Regionalligist bis dorthin geschafft hat, verdankt er vor allem Dietmar Hopp und der SAP. Der SAP-Mitgründer unterstützt den Verein seit vielen Jahren. Doch auch der heutige Präsident ist dabei nicht wegzudenken. 2004 bat Hopp Willi Kempf den Verein, als Präsident zu führen. Kempf, der jahrzehntelang als Funktionär in Vereinen tätig war, hatte sich selbst eigentlich ein Ende seiner Tätigkeit im aktiven Vereinsleben verordnet. Doch Hopps zweite Bitte, die erste hatte Kempf noch abgelehnt, konnte er im Jahr 2004 nicht abschlagen. "Er hat mich überzeugt", sagt der heute 80-Jährige.

FC-Astoria Präsident Willi Kempf. Foto: Helmut und Jan A. Pfeifer

Damals spielte die erste Mannschaft des FC-Astoria Walldorf in der Verbandsliga Nordbaden, war solide. Anfang der 2000er-Jahre begann Hopp den Verein zu unterstützen, kurz danach folgte die SAP als offizieller Sponsor. Mit Gerhard Oswald half ein weiterer SAP-Manager und heutiges SAP-Aufsichtsratsmitglied. So wurde aus dem Verbandsligisten ein Dauergast in der Regionalliga Südwest. Seit 2014 spielt der FC-Astoria in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands.

Der FC-Astoria und SAP sind stabile langfristige Partner, sowohl im sportlichen Bereich als auch in der Ausbildung junger Spieler, um sie auf den Beruf vorzubereiten.

Kempf spricht stolz über den Mitgliederzuwachs seit Mitte der 2000er-Jahre: Von 700 auf heute mehr als 1300 Mitglieder sei der FC-Astoria gewachsen – und die reichen bis in die höchste Ebene des DAX-Konzerns: "Bis in die Vorstandsebene", sagt der langjährige Präsident stolz und ergänzt: "Wenn wir ein Fest haben, kommen auch diese Mitglieder gerne, bei uns geht alles sehr menschlich und familiär zu. Wir sind ein persönlicher Verein." Viele Mitarbeiter würden zudem in den Freizeitmannschaften beim FC-Astoria kicken.

Die Wege von Menschen, die mit dem FC-Astoria und dem wenige Kilometer entfernten Weltkonzern im Walldorfer Süden verbunden sind, überschneiden sich dauerhaft. Zwei Beispiele: Roland Dickgießer, Aufstiegstrainer von der Verbands- in die Oberliga und späterer sportlicher Leiter, arbeitete bei der SAP, wie auch sein Trainer-Nachfolger Guido Streichsbier, heutiger U18-Nationaltrainer.

Und selbst manch aktiver Astoria-Fußballer schaffte den Sprung zum Walldorfer Weltkonzern, um beispielsweise dort berufsbegleitend zu studieren. "Natürlich ist das eine Herausforderung für die Spieler, Ausbildung, Schule oder Beruf mit dem anspruchsvollen Regionalfußball zu kombinieren, aber das duale Konzept des FC-Astoria hilft unseren Spielern, sich auf das Leben auch nach dem Fußball vorzubereiten." Kempf zollt den Spielern, die sich dieser Doppelbelastung Berufsausbildung und Fußball stellen, höchsten Respekt.

Der FC-Astoria wurde laut Präsident Kempf viele Jahre aufgrund des Engagements und der Partnerschaft mit der SAP auch als "SAP-Verein" tituliert. "Aber das ist nicht mehr so. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis zu vielen Vereinen in der Umgebung", sagt der 80-Jährige. "Wir haben bewiesen, dass wir gute Arbeit machen", verweist er auf die zahlreichen Kinder- und Jugendmannschaften, die sowohl im Leistungsbereich als auch im Breitensport vertreten sind. Das Team der U19 misst sich in der A-Jugendbundesliga mit den großen Namen der Szene. "Viele Vereine erkennen an, dass hier gut ausgebildet wird", betont Kempf. "Man sieht, was hier entstanden ist", sagt er beim Blick aus dem Fenster der Geschäftsstelle.

Doch gutes Sponsoring alleine reicht nicht: "Controlling ist wichtig, man braucht immer einen Blick aufs Budget. Auch wir haben finanziell ein Limit und wollen ein gesunder Verein bleiben", sagt Kempf mit ernster Stimme. Alternde Stars aus den oberen Spielklassen, die sich zum Karriereende nochmals die Taschen vollpacken wollen, sucht man beim FC-Astoria vergebens. "Wir geben uns viel Mühe, jungen Spielern eine Chance zu geben", betont Kempf. "Wir wollen ein solider Ausbildungsverein sein, der mit dem dualen Konzept seine Spieler auch auf die berufliche Zeit nach dem Fußball vorbereitet. So fahren wir gut."

Und dann fällt ihm noch ein Highlight ein. "2006 war das", sagt er und erinnert an die Fußball-WM in Deutschland. Walldorf war Gastgeber für das Team aus Costa-Rica, einem der deutschen Gruppengegner. "Dieses internationale Engagement verlief auch in enger Partnerschaft mit der SAP", sagt Kempf und fügt hinzu: "Wir sind sehr stolz, dass wir bei unseren Spielen das Logo der SAP auf unseren Trikots tragen dürfen."

50 Jahre SAP: Die Firmengeschichte Redaktion: Barbara Klauß / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask