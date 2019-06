Als gemeinsame Pflegefachschule der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) und des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) beteiligt sich das Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar (BZG) seit Jahren konstruktiv an der Debatte über die Zukunftsherausforderungen für die Pflegeberufe. Die Pflegeausbildungen wurden im 2017 beschlossenen Pflegeberufegesetz neu

Hintergrund

Als gemeinsame Pflegefachschule der Gesundheitszentren Rhein-Neckar (GRN) und des Psychiatrischen Zentrums Nordbaden (PZN) beteiligt sich das Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar (BZG) seit Jahren konstruktiv an der Debatte über die Zukunftsherausforderungen für die Pflegeberufe. Die Pflegeausbildungen wurden im 2017 beschlossenen Pflegeberufegesetz neu geregelt. So sollen die drei bisherigen Ausbildungen in der Alten-, der Kranken-, sowie der Kinderkrankenpflege stufenweise zu einer generalistischen Pflegeausbildung mit dem Berufsabschluss "Pflegefachfrau" bzw. "Pflegefachmann" zusammengeführt werden.

Im ersten Schritt erhalten alle Auszubildenden zwei Jahre lang eine gemeinsame Ausbildung, in der sie einen Vertiefungsbereich in der praktischen Ausbildung wählen. Im dritten Jahr können die Auszubildenden die generalistische Ausbildung fortsetzen oder einen gesonderten Abschluss in der Altenpflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege erwerben.

Das Gesetz regelt auch, dass bestimmte pflegerische Tätigkeiten nur von entsprechend ausgebildetem Personal ausgeführt werden dürfen. Ergänzend zur beruflichen Pflegeausbildung wird ein Pflegestudium eingeführt. Auch die Finanzierung wird neu und einheitlich geregelt. Das Gesetz tritt Anfang 2020 in Kraft. (heb)

