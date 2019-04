Wiesloch. (rö) Für Martin Schulz hat sich der Wahlkampfbesuch am Donnerstag in Wiesloch gelohnt. Der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments und SPD-Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl 2017 traf mit Gert Weisskirchen ("der kämpft um jede Stimme") einen "alten Freund".

Im Gespräch mit Martin Comos, Vorsitzender des MSC Schatthausen und Gemeinderatskandidat, stellte sich heraus, dass dieser aus Würselen stammt, wo Schulz zur Schule gegangen ist und Bürgermeister war. "Besuch mich mal", lautete die herzliche Einladung. "Gut motiviert" seien die Wieslocher Genossen, freute sich Schulz, der für die Europawahl am 26. Mai die Werbetrommel rührte, im Gespräch mit der RNZ, "sowohl Europakandidatin Dominique Odar als auch die jungen Kandidaten hier atmen einen frischen Geist".

Dass Wahlkampf für ihn keine Routine ist, sondern "jeder Termin eine Bereicherung", belegte Schulz mit Beispielen aus einem Buchprojekt, an dem er arbeitet. "Die Stärke der deutschen Provinz" soll es heißen, weil er nach anderthalb Jahren als Bundestagsabgeordneter in Berlin das Gefühl und die Sorge habe, "dass sich das Land und die Hauptstadt auseinander entwickeln", dass die in Berlin geführten Debatten bei den Menschen nicht ankommen. Deshalb mache er sich auf Reisen "jeden Abend eine Notiz über das ganz Besondere" am jeweiligen Ort.

Zum Beispiel über die Simultankirche St. Martin in Biberach an der Riß, die seit 1548 im Wechsel von Protestanten und Katholiken genutzt wird ("die haben ihren privaten Religionsfrieden vor über 400 Jahren geschlossen"). Oder vom ältesten Rathaus in Deutschland, erbaut 1250, das in Brilon im Sauerland steht. In Wiesloch hat ihn als gutes Beispiel für Europa begeistert, dass es hier eine seltene deutsch-portugiesische Städtepartnerschaft gibt, über die ihm Klaus Rothenhöfer berichtete.

Ansonsten wurde auf dem Fontenay-aux-Roses-Platz vor allem über Europa geredet. "Kommt zusammen für ein starkes Europa" lautete der Slogan auf dem Wahlkampftruck, in dem belgische Waffeln gebacken wurden. Schulz, leicht verspätet, wurde mit großem Applaus begrüßt, schüttelte viele Hände und hatte nach dem offiziellen Teil noch Zeit für Small-Talk, Autogramme und Selfies. Dabei bestand sein Publikum zum überwiegenden Teil aus Kommunalwahlkandidaten und Mitgliedern der SPD aus Wiesloch, aber auch Walldorf, Rauenberg, Dielheim oder Mühlhausen.

Die Europawahl sei "eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft der Europäischen Union", sagte Schulz und sprach von einer "Zeit der fundamentalen Veränderungen". Mit Blick auf die Entwicklungen im 20. und 21. Jahrhundert müsse man die Frage stellen: "Wie werden unsere Kinder und deren Kinder leben?" Gebe es für sie noch Frieden, soziale Stabilität oder gesellschaftlichen Zusammenhalt wie heute? Welche Instrumente seien notwendig, die in vielen Bereichen errungenen Fortschritte für die kommenden Generationen zu sichern? "Die Antwort ist Europa", zeigte sich Schulz überzeugt.

Gefahren für Europa sieht er im US-Präsidenten Trump, dessen Streben nach Profitmaximierung nicht dem europäischen Weltbild entspreche, und im "Turbo-Staatskapitalismus aus China, auch die sehen in der EU ihren ersten Gegner". Für die Wirtschaftsgemeinschaft gelte es, "den Markt einzusetzen, um sich gegen einen unfairen Wettbewerb zu wehren". Schulz’ klare Ansage: "Wer auf unseren Markt will, muss unsere Grundrechte akzeptieren." Er warnte entschieden vor allen Rechtsgerichteten, die "uns zurückführen" wollten in die Zeit von Krieg, Aggression und Rassismus bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. "’America first’ heißt nichts anderes", so Schulz. Dagegen stehe die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in vielerlei Hinsicht für "mehr": mehr Demokratie, Frieden, Sicherheit oder Bildungschancen.

Deshalb gehe es am 26. Mai auch um "diese Richtungsentscheidung", so Schulz: Die 28 Demokratien in der EU müssten sich "mit unserem Denkmodell gegen die Regionen behaupten, die damit nichts am Hut haben". Europakandidatin Dominique Odar ergänzte: "Es geht darum, die Menschen zusammenzuführen und die Zukunft zu gestalten."