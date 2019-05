Die beiden Eselinnen Laura und Linda haben am Wochenende ihr neues Domizil im Rauenberger Tierpark bezogen: das Eselhaus. Zur Feier des Tages bekamen sie viele Streicheleinheiten, vor allem von den kleinen Besuchern. Eine kleine Feierstunde schloss sich an. Foto: Pfeifer

Rauenberg. (oé) In den letzten beiden Jahren hat sich viel verändert im Rauenberger Tierpark. "Es geht nicht darum, besonders viele Tiere zu halten", bringt es der Vorsitzende des Vogelvereins, Timo Teufert, auf den Punkt. Sondern darum, "diejenigen Tiere, die wir haben, artgerecht zu halten und sich am Tierwohl zu orientieren". Ein Musterbeispiel dafür ist das neue Eselhaus des Tierparks, das jetzt feierlich seiner Bestimmung übergeben wurde.

Die beiden Eselinnen Linda und Laura haben jetzt drinnen wie draußen viel Platz, ihr Lebensraum hat sich Timo Teufert zufolge praktisch verdreifacht. Der gemeinsame Stall (mit Edelstahltränke) hat 23 Quadratmeter, für alle Eventualitäten gibt es eine Quarantäne-Box (in der irgendwann in der Zukunft vielleicht auch mal Nachwuchs Platz finden könnte). Heulager, Werkstatt und eine moderne Strom- und Wasserversorgung - alles findet in dem schmucken Holzbau-Fertighaus Platz.

Das Außengelände umfasst rund 700 Quadratmeter und ist teilweise gepflastert - was manchen Besucher zunächst vielleicht etwas verwundern mag. Aber diese Neuerung hat ihren Grund: Die Esel stehen so mit ihren empfindlichen Hufen bei Regen nicht mehr im Nassen und können auf dem harten Untergrund ihre unbeschlagenen Hornhufe ablaufen. In einem großen Sandbereich (mit Drainage) könne sich die Grautiere zudem nach Herzenslust wälzen und in einem dritten Bereich wächst bald eine kleine Weide mit einer speziellen, für Esel geeigneten Saatmischung aus 20 Wildkräutern, die den Tieren und ihrem empfindlichen Verdauungstrakt bekommen.

Ein anderes Beispiel für artgerechte Haltung ist das neue Waschbären-Gehege mit zusammen gut 50 Quadratmetern Fläche, verschiedenen Klettergeräten und einem kleinen Wasserlauf mit Teich. Den ganzen Sommer über können sich die Tiere jetzt im Freien aufhalten und beschäftigen - kein Wunder, dass Lilli und Ronja bereits "wesentlich entspannter sind", wie Timo Teufert beobachtet hat.

Nicht zu vergessen das neue Kaninchen-Außengelände, das HDM-Azubis gestaltet haben. Teufert zufolge werden die Anforderungen der Bundesregierung für die Haltung von Säugetieren im Rauenberger Tierpark inzwischen sogar übererfüllt. "Darauf sind wir schon ein bisschen stolz."

Bestätigt wird dies von der höchsten Tierschützerin in Baden-Württemberg, die am Sonntag an der kleinen Feier teilnahm. Die Landestierschutzbeauftragte Dr. Julia Stubenbord kennt den Tierpark noch aus ihrer Zeit als zuständige Amtstierärztin. Seither habe sich viel verändert, sagte sie.

Den Tieren gehe es jetzt besser, sie hätten nun größere und strukturiertere Gehege. Das alles sei "sehr schön und vorbildhaft". Gerade diese Vorbildfunktion des Tierparks sei wichtig, betonte die Landestierschutzbeauftragte. Man konzentriere sich auf die Tiere, die man habe, und auf ihre artgerechte Unterbringung. Dies sei hier "sehr gut gelungen". Dafür wolle sie sich "im Namen der Tiere bedanken".

Eine kleine Feierstunde zur Einweihung des Eselshauses. Foto: Pfeifer

Aber nicht nur für die Tiere hat sich vieles zum Positiven gewandelt. Auch seinen kleinen und großen Besuchern bietet der Tierpark manch Neues. So wurde der altehrwürdige "Tierpark-Express" (eine Eisenbahn aus Kanalrohr-Elementen) von dem Baiertaler Künstler Marco Billmaier mit frischen Motiven bemalt, es gibt einen neuen Picknick-Platz mit fest installierten Tischen und Bänken, der bereits stark frequentiert wird.

Der marode alte Steg über den Tierpark-Teich wurde durch eine neue Brücke ersetzt und nicht zuletzt hat die auf 15 Kinder angewachsene Jugendgruppe des Tierparks jetzt ein eigenes Domizil: einen knallroten ehemaligen Bauwagen, der für die Zwecke der Kinder umgestaltet wurde.

Natürlich hat all das seinen Preis. Allein das neue Eselhaus kostete rund 65.000 Euro. 10.000 davon übernahm die Stadt Rauenberg, den Rest finanzierte der Tierparkverein über Spenden und aus Eigenmitteln, etwa über die Tierparkfeste. "Ein Kraftakt", wie Timo Teufert betonte. Sein besonderer Dank galt deshalb allen, die dem Tierpark mit ihren Spenden oder ihrem Arbeitseinsatz geholfen haben, Privatleuten ebenso wie Unternehmen, Vereinen oder Handwerkern.

Einen Wunsch hatte der Vereinsvorsitzende auch: dass der dieses Jahr auslaufende Zuschuss der Stadt (der ein Drittel des Jahresbudgets ausmacht) verlängert wird - und das möglichst auf fünf Jahre, der Planungssicherheit wegen. "Wir sind auf diese Förderung angewiesen, um den Park aufrechtzuerhalten", so Teufert.

"Vielleicht fangen wir ja mit viereinhalb Jahren an", meinte Bürgermeister Peter Seithel darauf augenzwinkernd. Er betonte aber auch, dass es angesichts der Erfolge des Tierparks schwer falle, die Einrichtung nicht weiter zu unterstützen. Dies sei gut angelegtes Geld, schließlich sei der Tierpark ein "Anlaufpunkt über Generationen hinweg". Die Aktiven beglückwünschte Seithel zu ihrem "unglaublichen Idealismus".

Musikalisch stimmungsvoll umrahmt wurde die Feier vom Jagdhornbläserkreis "Kleiner Odenwald".