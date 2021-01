Am Wieslocher „Bussierhäusel“ empfiehlt sich eine Aussichtsrast mit Rheinebene und Pfälzer Bergen als Panorama. In der Nähe der Reitanlage Römerhof befindet sich ein sehenswertes Sandstein-Wegkreuz. Foto: Körner

Von Paul Körner

Rund um Wiesloch. (köpa) Es hört sich so fern an, dabei liegt dieses Fleckchen Erde direkt vor der Haustür: das "Drei-Länder-Eck" auf 176 Metern Höhe am Rande des Kraichgaus, genau im Schnittpunkt der drei Gemarkungsgrenzen von Rauenberg, Wiesloch und Dielheim. Die herrliche Sonnenlage bietet sich in Corona-Zeiten für einen Aufenthalt in frischer Luft und einen gemütlichen Spaziergang geradezu an.

Dank der durchweg guten Wegbeschaffenheit befestigter und geteerter Feldwege ist eine Begehung auch bei weniger gutem Wetter möglich, ohne gleich nasse Füße oder dreckige Schuhe zu bekommen. Ideal ist die Strecke auch für Familien, die mit Kinderwagen, Tretroller oder Laufrad unterwegs sind. Gut befahrbar sind die Wege zudem mit Rollator; selbst die Rollstuhlfahrer müssen auf ihr Freiluftvergnügen nicht verzichten.

Von der nach dem Wieslocher Weinbaupionier Johann-Philipp Bronner benannten Schutzhütte im Gewann Hägenich aus hat man eine herrliche Sicht auf Rauenberg, das Angelbachtal und den Letzenberg. Foto: Paul Körner

Herrliche Ausblicke mit stetig wechselnden Perspektiven und Panoramen begleiten den Betrachter beim Spaziergang oder bei der Rast auf einer der zahlreichen Sitzgelegenheiten. Den Blick vom "Bussierhäusel" über Wiesloch hinweg bis hin zu den Pfälzer Bergen sollte man sich genauso wenig entgehen lassen, wie den "Rauenberg"-Blick am gleichnamigen Standort auf dem Letzenberg.

Der östlich gelegene Römerhof wiederum gibt die Sicht über Dielheim und auf die Höhen des Kraichgaus frei. Dieses heute als Reiterhof genutzte Anwesen ermöglicht auf den umliegenden Graskoppeln ab und zu auch "tierische Einblicke", können doch die Pferde beim Grasen beobachtet werden.

Ganz in der Nähe befindet sich ein künstlerisch gestaltetes Sandstein-Wegkreuz, das zumindest mit einem Blick gewürdigt werden sollte. In einer kommerziellen WanderApp wird dieses Kreuz übrigens als "Highlight" der Wanderung auf dem Kraichgau-Weinpfad bezeichnet. Ebenfalls sehenswert: die "Bacchus-Skulptur" aus Sandstein beim Bussierhäusel. Weitere wertvolle Hinweise über Sehenswürdigkeiten und Standorte im "Drei-Länder-Eck" bieten die Orientierungstafeln mit einem Lageplan auf der Gemarkung Wiesloch, auch über Unterstände bei einsetzendem Regen. Und wirklich verirren kann man sich hier ohnehin nicht, zumal stets viele Menschen auf den Spazierwegen auf den Beinen sind, allen voran Jogger und Nordic Walker.

Info: Möglichkeiten zum Wandereinstieg bieten sich in Dielheim in der Beethovenstraße, in Rauenberg am Fahrradweg Richtung Wiesloch und in Wiesloch nahe des Winzerkellers, wobei jeweils die ersten 500 Meter die steilsten des hoch gelegenen Rundwegs sind.