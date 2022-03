Von Maria Stumpf

Walldorf. Ein Ort mit Potenzial und großer Notwendigkeit: "Für diese Aussicht haben wir gekämpft", freut sich Roland Metzner, zweiter Vorsitzender der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Walldorf. Er schaut zufrieden von der Terrasse der neuen Rettungswache auf das Aqwa-Bad-Areal. Im Dezember 2020 war Spatenstich, zum 1. Mai soll, so hofft Metzner, Eröffnung gefeiert werden.

Die Kosten für den Funktionsbau mit Vereinsheim: rund 500.000 Euro. Stadt und Stadtwerke unterstützten das Vorhaben in vielfältiger Weise. Rund 500 Mitglieder hat die DLRG-Ortsgruppe zurzeit, zwei Drittel davon sind laut Metzner Kinder und Jugendliche. Der Verein ist ehrenamtlich strukturiert und gilt trotzdem wie Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Technisches Hilfswerk (THW) oder Feuerwehren als "Blaulichtorganisation". In Walldorf verstehen sich die Mitglieder nur als "Schwimmbadgruppe". Bei Bedarf seien sechs bis acht Einsatzkräfte im Aqwa-Bad vor Ort, heißt es. "Unser Wach- und Sicherheitsdienst ersetzt aber keine Badmitarbeiter und wir nehmen keine Arbeitsplätze weg", betont Metzner. Der Fokus der Vereinsarbeit liege außerdem auf Ausbildungen zum Rettungsschwimmer und Schwimmunterricht für Anfänger. "Nach dem Totentanz-Jahr in Corona-Zeiten ist die Nachfrage jetzt enorm." Über 200 Kinder würden inzwischen jeden Montag zum "Seepferdchen"-Schwimmunterricht kommen. "Wir werden wohl zusätzliche Kapazitäten einsetzen. Denn weniger Training, mehr Nichtschwimmer." Zusätzlich gibt es Tauch- und Fitnesstrainingsangebote oder Erste-Hilfe-Kurse und der Verein punktet auch durch Jugendarbeit mit Ausflügen und Zeltlagern für bis zu 80 Kinder zu Badeseen der Region. "Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr wieder unterwegs sein können. Geplant sind vier Tage zu Himmelfahrt", erzählt Roland Metzner.

Roland Metzner (v.l.) von der Walldorfer DLRG zeigt Lars Castellucci und Andrea Schröder-Ritzrau die Baustelle. Foto: Helmut Pfeifer

Bei seiner Führung durch die neue Rettungswache begleitet ihn der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci. Es sei eine Aufgabe der Politik vor Ort, Lebensumstände so zu gestalten, damit sie funktionieren können, ist sein Ansatz. "Dazu gehört auch die Arbeit der Vereine." Und es gebe ja wohl "offensichtlich viele gute Gründe, bei der DLRG Mitglied zu werden". Metzner freut sich, hat den Aufnahmeantrag schon gerichtet. "Herzlich Willkommen in der Ortsgruppe", sagt er. "Da schließe ich mich doch gleich mal an", ergänzt Andrea Schröder-Ritzau als SPD-Ortsvereinsvorsitzende und zückt ebenfalls den Kugelschreiber.

Die neue, zweigeschossige Rettungswache mit einer Gesamtnutzfläche von 330 Quadratmetern wird ihren Haupteingang zur Straße Am Waldschwimmbad haben. Für die DLRG gibt es einen großen Gruppenraum mit Terrasse für Treffen und Jugendarbeit, eine moderne Küche, Materiallager, Büro, Sanitärräume und einen Raum mit Edelstahlbecken zur Desinfektion der Ausrüstung. Angeschlossen wird der Neubau an das modernisierte Nahwärmenetz, dessen Heizzentrale am Schulzentrum ist und das darüber hinaus Gymnasium, Realschule, neue Sporthalle und Mensa, Astoria-Halle, Gebäude an den Sportplätzen, zwei Restaurants, das Vereinszentrum von "Anpfiff ins Leben" und das Hallenbad verbindet.

Auch für die Stadtwerke sind Lagerräume im Neubau vorgesehen. Überdies installieren diese noch Fotovoltaikanlagen sowohl auf dem DLRG-Vereinsheim als auch auf dem Filtergebäude nebenan. Für die Gesamtkosten gibt es ein partnerschaftliches Finanzierungsmodell von DLRG, Stadtwerke und Stadt. Und auch das: Seit Oktober 2020 hätten Vereinsmitglieder "über 1200 Arbeitsstunden ehrenamtlich geleistet", ergänzt Roland Metzner. "Das ist ja schließlich keine kleine Sache."