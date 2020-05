Am St. Leoner See, wo sie sonst tauchen oder für die Sicherheit der Badegäste sorgen, ist es nun viel zu ruhig für die DLRGler um Achim Schell. Foto: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

St.Leon-Rot/Walldorf. Still plätschert der St. Leoner See vor sich hin. Normalerweise würden sich bei diesem Wetter bereits zahlreiche Badegäste darin tummeln. Aber aufgrund der Coronakrise ist ungewiss, wann und unter welchen Voraussetzungen der See freigegeben werden darf. Und das betrifft bis auf Weiteres nicht nur Freizeitschwimmer.

"Unsere gesamten Aktivitäten liegen derzeit komplett auf Eis", berichtet Achim Schell, der Vorsitzende der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) St. Leon. Normalerweise hat der Ortsverein am See einen Wachdienst und ein Auge darauf, dass niemand in Schwierigkeiten gerät. Bis auf Surfer, die seit Kurzem ihren Sport an der Wasserskianlage ausüben dürfen, und einige Camper ist es ruhig, der Wachdienst ist für diese zwei Bereiche nicht zuständig.

Rund 360 Kinder, aufgeteilt in 16 Gruppen, lernen üblicherweise in einer Saison bei der DLRG das Schwimmen, das Training findet zwei Mal in der Woche im Hallenbad St. Leon-Rot statt. Doch auch wann das Hallenbad zumindest zum Trainieren wieder öffnen kann, ist noch ungewiss, "wir haben noch keine Information vorliegen", sagt Schell.

Können kaum erwarten, dass es wieder losgeht: (v.li.) Thorsten Kilian, Timo Fischer und Sven Richter von der DLRG Walldorf und Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Gruber. Foto: Agnieszka Dorn

Man hofft aber, dass es unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen in den nächsten Wochen wieder losgehen kann. Den Schwimmern sind momentan die Hände gebunden, denn online lässt sich schlecht trainieren. Die Kurse sind voll, neben dem Seepferdchen kann man auch Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold erwerben, trainiert wird auch für Wettkämpfe, darunter Bezirks-, Landes- und Deutsche Meisterschaften im Rettungsschwimmen.

Zudem gibt es ein Tauch- und Schnorcheltraining, der Ortsverein hat außerdem einen Wasserrettungsdienst, der mit einer Tauchergruppe im Ernstfall in Gewässern der Region aktiv ist, erzählt Pressewart Christoph Probst. Und wer über 14 Jahre ist, gut Schwimmen kann und ein wachsames Auge hat, kann zudem eine Weiterbildung machen und am St. Leoner See in den Wachdienst einsteigen.

Welche Auswirkungen die ausgefallenen Kurse haben, lässt sich momentan nicht sagen. Vor der Coronakrise sei aber bemerkbar gewesen, dass generell immer weniger Kinder sicher schwimmen können, sagt Christoph Probst, wohl weil viele Eltern keine Zeit hätten, die Kleinen an das Wasser zu gewöhnen oder mit ihnen schwimmen zu gehen – oder überhaupt an das Thema denken.

Auch in Walldorf liegen sämtliche Aktivitäten der DLRG (noch) auf Eis – es gibt aber einen Hoffnungsschimmer. Ab Juni soll es möglich sein, das Schwimmtraining für Vereine und DLRG-Gruppen in Freibädern durchführen zu können, sagt Timo Fischer, Ausbildungsleiter der DLRG Walldorf. Wie und unter welchen Voraussetzungen es stattfinden soll, muss noch ausgearbeitet werden. Stand heute gilt die Freibadöffnung nur zu Trainingszwecken der Vereine, sagt Matthias Gruber, Geschäftsführer der Walldorfer Stadtwerke. In Walldorf würde man dann im 1000 Quadratmeter großen Olympiabecken im Freibereich des Aqwa-Bäderparks trainieren. Zudem gibt es ein ebensogroßes Nichtschwimmerbecken. Der See hingegen bleibt gesperrt.

"Wir freuen uns, wenn es endlich wieder losgeht", sagt DLRG-Ortsvereinvorsitzender Thorsten Kilian: Momentan halte man nur über soziale Netzwerke Kontakt zu den Mitgliedern. Auch in Walldorf reichen die Ausbildungsangebote von Wassergewöhnung über Seepferdchen bis zur Jugend- und Rettungsschwimmausbildung. Normalerweise wird ein Mal die Woche vier Stunden im Walldorfer Hallenbad trainiert.

Rund 156 Kinder und zudem 18 Aqua-Jogger tummeln sich dann im Wasser. Die schwimmfreie Zeit nutzen die DLRGler, um den vorübergehenden Umzug ins Gebäude nebenan vorzubereiten. Wenn alles klappt, bekommt die DLRG aber letztendlich ihren Standort dort, wo sie eigentlich hingehört, nämlich am Aqwa- Bäderpark, so Thorsten Kilian.