Von Agnieszka Dorn

Walldorf/St. Leon-Rot. Mit einem Kopfsprung ins kühle Nass, tolles Wetter, kristallklares Wasser – und endlich Schwimmtraining. Nach einer dreimonatigen Zwangspause haben die Ortsvereine der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) Walldorf und St. Leon ihr Schwimmtraining unter Corona-Hygienemaßnahmen wieder aufgenommen. Während die Walldorfer im Olympiabecken des Aqwa-Freibads trainieren, schwimmen die St. Leon-Roter im Hallenbad. Beide Vereine sind erleichtert, dass es wieder weitergeht, überall waren strahlende Gesichter zu sehen.

"Es ist einfach toll, wieder zu schwimmen", sagte eine Aktive der Walldorfer DLRG – allerdings sei es nach der Pause schon ein wenig anstrengend, fügte sie hinzu. Man gerate schneller außer Atem. Vielleicht sei das Training jetzt anstrengender, weil das Olympiabecken eine längere Bahn habe, mutmaßte eine andere Schwimmerin. Denn vor der Pandemie trainierte die DLRG im Hallenbad des Aqwa-Bäderparks, das Becken dort ist nur halb so lang wie das Außenbecken.

Wie auch immer: Es ist anstrengender und die Kondition ist nicht mehr die gleiche. Das erste Training lief nicht allzu streng, es wurde gekrault, Brust und Rücken geschwommen. "Erste Aufgaben für diejenigen, die Lust haben, gibt es auch", sagte DLRG-Ausbildungsleiter Timo Fischer. Die Aufgaben bestanden beispielsweise aus jeweils vier Mal die Bahn Brustschwimmen und später dann kraulen. Wer trainieren will, muss sich vorher anmelden, da die Plätze durch die Corona-Auflagen begrenzt sind. Trainiert wird in Gruppen mit etwa acht Personen – mehr lässt das Schwimmbecken nicht zu, denn beim Schwimmen gilt ein Mindestabstand von jeweils drei Metern zum Vorder- und Hintermann. Außerhalb des Wassers gilt die gängige Abstandsregel von 1,50 Metern. Zudem muss sich jeder die Hände desinfizieren. Das alles nimmt die DLRG aber gerne in Kauf. Geschwommen wird in Walldorf im "Kreis", das bedeutet, es geht auf der einen Seite die Bahn hoch und auf der anderen wieder runter, während die Bahn in der Mitte frei bleibt. Pausen im Wasser sind übrigens nicht erlaubt. Und so ruhte sich der eine oder andere draußen aus.

Auch bei der DLRG St. Leon ist das Training im Hallenbad wieder angelaufen. "Super wieder den Kopf unter Wasser zu stecken", meinte ein junger Schwimmer glücklich. In den letzten Wochen habe er das vermisst, genauso auch seine Schwimmfreunde. Auch hier muss die Kondition nach der Zwangspause erst wieder aufgebaut werden. Damit fast alle wieder zum Zug kommen, hat jede Gruppe rund 45 Minuten "Schwimmzeit" inklusive Betreten und Verlassen des Bads, erzählte Schatzmeister Michael Gruber. Trainiert wird also rund 35 Minuten. Damit das Ganze koordiniert werden kann, sind auch hier Anmeldungen erforderlich. Jeder, der das Hallenbad betritt, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sich die Hände am Eingang desinfizieren, die DLRG achtet penibel darauf. Die St. Leon-Roter haben sich für eine andere Variante der Maßnahmen entschieden: Geschwommen wird nicht im "Kreis", vielmehr steigt am Ende der Bahn jeder aus dem Becken und geht zurück, berichtet Thomas Haffner, Referent für Schwimmgruppen bei der DLRG. Dabei achten die Trainer darauf, dass die Regeln eingehalten werden.

Übungsgegenstände wie Schwimmbretter dürfen aufgrund des Infektionsrisikos generell nicht benutzt werden, es sei denn es sind die eigenen. Außerdem wird das Schwimmbad nach Benutzung sorgfältig desinfiziert. Aber trotz der härteren Maßnahmen steht für Gruber fest: "Wir sind der Gemeinde sehr dankbar, dass wir hier trainieren dürfen."