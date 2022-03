Von Alexander Albrecht

Wo anfangen – und wo aufhören? Wer über die Dietmar Hopp Stiftung schreibt, steht vor einer großen Herausforderung. Die Aktivitäten in der Metropolregion zu beschreiben, wäre eine eigene Beilage wert. Das Leben ist aber kein Konjunktiv, auch das lässt sich vom Macher, Mäzen und Visionär Dietmar Hopp lernen. Packen wir es also mit dem Mut zur Lücke an:

Die Stiftung

Vor 27 Jahre gegründet, hat sie seither über eine Milliarde Euro Fördergelder zugesagt. "Eigentum verpflichtet" steht im Grundgesetz. Dietmar Hopp hat diesen Satz um "und Reichtum noch viel mehr!" erweitert. Wobei ihm Hilfe mehr Herzensangelegenheit als Verpflichtung ist. Neben der medizinischen Forschung (siehe Artikel unten) fußt die Stiftung auf vier weiteren Säulen. Das Geld stammt aus SAP-Aktien, die Hopp aus seinem Privatvermögen eingebracht hat.

Soziales

Die Förderprojekte in diesem Bereich spannen einen Bogen von der Geburt bis hin zum Sterben in Würde. Drei Beispiele: Seit seiner Eröffnung im Jahr 2008 bietet das Wieslocher Hospiz Agape (griechisch für "selbstlos geschenkte Liebe") Menschen, die unheilbar erkrankt sind, eine Herberge für ihre letzte Lebensphase, verbunden mit einer individuellen palliativmedizinischen und pflegerischen Versorgung. Im Durchschnitt verbringen die Gäste knapp 30 Tage in der segensreichen Einrichtung.

Die Bedingungen sind optimal: Maximal acht Menschen – bislang insgesamt mehrere Hunderte – werden im Hospiz betreut. Dafür stehen pro Schicht zwei Pflegekräfte zur Verfügung, oft unterstützt von Pflegeschülern. Dazu kommen mehrere ehrenamtliche Helfer. Die Stiftung hat Agape mit fast sieben Millionen Euro komplett finanziert.

Krebs macht leider auch vor Kindern nicht halt. Selbst bei guten Heilungschancen geht eine Behandlung nicht spurlos an den Betroffenen vorbei. Oft bleiben körperliche und seelische Beeinträchtigungen. Die Stiftung unterstützte mit mehr als einer halben Million Euro das Projekt Waldpiraten beim Erwerb eines Grundstücks am Rande des Heidelberger Stadtwalds sowie dem behindertengerechten Neu- und Umbau von Blockhütten. Krebskranke Kinder können dort für einige Tage entspannen und gemeinsam mit ihren Geschwistern Ferien machen.

Im Herbst vergangenen Jahres sind die ersten sechs Bewohner in Deutschlands erste Inklusions-WG der Vereine Fortschritt und Fortschritt Integrativ Leben mit Petö-Förderansatz in St. Leon-Rot eingezogen. Die Petö-Methode – benannt nach einem ungarischen Bewegungspädadogen – vereint Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Krankengymnastik und weitere Methoden. Die jungen Leute mit körperlicher Behinderung sollen weitgehend unabhängig von Hilfsmitteln und anderen Personen werden. Die Hopp-Stiftung trug die Hälfte der Gesamtkosten für das zweistöckige Wohnhaus in Höhe von 2,5 Millionen Euro. In die Sozialsparte fallen auch die Alla-Hopp-Anlagen (siehe unten).

Bildung

Im "Haus der kleinen Forscher" lernen Kinder spielerisch Naturwissenschaften im Alltag kennen. Die Hopp-Stiftung stand den über 300 Einrichtungen in der Region von Anfang an als Partner zur Seite und hilft dabei, den Wissensdurst der Kinder zu stillen. Manchmal führen aber auch kleinere Initiativen zum großen Ziel. Im Mannheimer Brennpunkt-Stadtteil Neckarstadt-West hat die Stiftung das Präventionsprojekt "Coolness-Training" an der Wilhelm-Busch-Schule gefördert. Kinder aus schwierigen Verhältnissen lernten in Rollenspielen, warum es ziemlich uncool ist, andere Menschen zu beleidigen und zu verletzen.

An vielen Schulen ist die Molekularbiologie zu einem festen Bestandteil im Unterricht geworden. In einigen half das Europäische Molekularbiologische Laboratorium (EMBL) in Heidelberg beim Aufbau von Lernlaboratorien. Die Hopp-Stiftung unterstützte die Anschaffung der dafür nötigen, hochmodernen Geräte mit insgesamt einer halben Million Euro.

Sport

Mit bislang mehr als 40 Millionen Euro unterstützte die Stiftung den Bau moderner und innovativer Sportstätten oder die Sanierung von Vereinsheimen. Seit 2018 und bis einschließlich 2021 wurde mit insgesamt 600.000 Euro auch das Spitzensport-Stipendium Metropolregion Rhein-Neckar aufgelegt, durch das Athleten die Möglichkeit haben, Hochleistungssport zu betreiben – ohne dabei die akademische Karriere hintanstellen zu müssen.

Klimaschutz

An seine Enkel dachte Dietmar Hopp bei der Klima-Arena in Sinsheim. "In welcher Welt wollen wir leben?", fragte er sich. Nur einen Steinwurf entfernt von der Prezero-Arena, wo die TSG Hoffenheim spielt, können sich die Besucher über den Klimawandel informieren – und was sich dagegen tun lässt. Das Gebäude erzeugt durch Fotovoltaikanlagen mehr Energie als es verbraucht, 146 Quadratmeter der Fassade sind begrünt. Herzstück der Ausstellung ist das Gletscher-Kino: Außen symbolisiert ein blau eingefärbtes Gewebe die abschmelzenden Eismassen. Im Innern wird den Besuchern auf 112 Bildschirmen gezeigt, wie die Welt im Jahr 2100 aussehen könnte, wenn die Menschheit nichts gegen den Klimawandel unternimmt.

Bewegung für Jung und Alt

19 Alla hopp!-Anlagen gibt es in der Region

Rhein-Neckar. (alb) Das Interesse war riesig: Fast 130 Städte und Gemeinden aus der Metropolregion Rhein-Neckar hatten sich für eine alla hopp!-Anlage beworben – 19 kamen zum Zug. Im Mai 2015 wurde der erste barrierearme Bewegungs- und Begegnungsparcours für Jung und Alt in Schwetzingen eröffnet. Die letzte Anlage ging am 9. September 2017 im südhessischen Mörlenbach in Betrieb. Alla hopp! Ist mit einem Investitionsvolumen von rund 45 Millionen Euro die bislang größte Förderaktion der Stiftung. Der Name spielt auf den Kurpfälzer Dialekt und auf den Ideen- und Geldgeber an.

Die Standorte: Neben Schwetzingen und Mörlenbach gibt es Anlagen in Heidelberg, im Rhein-Neckar-Kreis (Hemsbach, Ilvesheim, Ketsch, Meckesheim, Sinsheim), im Neckar-Odenwald-Kreis (Buchen, Ravenstein, Schwarzach), im Kreis Bergstraße (Abtsteinach, Bürstadt) und in der Pfalz (Deidesheim, Edenkoben, Grünstadt, Ilbesheim, Rülzheim, Speyer). Der Eintritt ist kostenlos.

Die Idee: Die alla hopp!-Anlagen verfolgen vor allem drei Ziele: Menschen jeden Alters und Fitnessgrads motivieren, sich zu bewegen. Räume für Begegnungen schaffen, Generationen verbinden; und drittens: die Gesundheit schützen.

Die Kosten: Jede der Kommunen hat sich mit einem Grundstück beworben, die darauf entstandenen Alla hopp!-Anlagen sind ein Geschenk der Stiftung. Die Städte und Gemeinden sind als Eigentümer für die Instandhaltung der Anlage verantwortlich und treffen Vorkehrungen zum Schutz vor Vandalismus und Ruhestörungen. Sie werden dabei von der Stiftung beraten. Einige Kommunen haben sich entschieden, Öffnungszeiten einzuführen. Andere beeinflussen die Nutzung durch An- und Ausschalten der Beleuchtung, durch Beschilderungen oder die Einbindung von Ehrenamtlichen.

Der Stifter: "Ich wünschte mir, so etwas hätte es in meiner Jugend oder zumindest in meiner Zeit als junger Familienvater bereits gegeben. Jetzt komme ich wenigstens gemeinsam mit meinen Enkeln in den Genuss", schwärmte Dietmar Hopp 2017 nach der Eröffnung der Anlagen.

Die ganze Region profitiert

Die Dietmar Hopp Stiftung legt ihren Schwerpunkt auf die medizinische Forschung

Von Julia Lauer

Rhein-Neckar. Als Dietmar Hopp 1995 die nach ihm benannte Stiftung gründete, ging es ihm vor allem darum, die medizinische Forschung in seiner Region zu fördern. Auf seine ursprüngliche Motivation kam der SAP-Gründer seither immer wieder zu sprechen: Sie entstand aus die Sorge heraus, dass einer seiner Söhne an Krebs erkranken könnte.

Zunächst investierte die Stiftung in ein Bestrahlungsgerät für Kinder mit Gehirntumoren. Mit moderner Technik sollte krebskranken Kindern in der Heidelberger Kinderklinik besser geholfen werden. "Zu der Zeit musste noch toleriert werden, dass bei Bestrahlungen Kollateralschäden entstanden, weil die Zielgenauigkeit der alten Bestrahlungsgeräte nicht ausreichend war. Durch die Anschaffung neuer, zielgenauerer Geräte, aus Mitteln meiner Stiftung, wurde der bestehende Mangel behoben", berichtete Hopp später in der RNZ. Viele Eltern hätten ihm dankbar Briefe geschrieben, weil ihre Kinder so gerettet werden konnten. Dies habe ihn angetrieben.

Die Kinderkrebsforschung ist bis heute ein Schwerpunkt der Förderaktivitäten. So baut die Dietmar Hopp Stiftung gemeinsam mit anderen Stiftern wie der Odwin gGmbH von Gerda Tschira, Witwe des 2015 verstorbenen SAP-Mitgründers Klaus Tschira, derzeit etwa ein neues Gebäude für das Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums, des Universitätsklinikums und der Universität Heidelberg. Hell, funktional und trotzdem behaglich soll der Bau im Neuenheimer Feld sein, zu dem die Pläne vor rund anderthalb Jahren vorgestellt wurden. Dort können künftig 32 Kinder stationär aufgenommen werden, außerdem gibt es Betten in der Tagespflege.

Stoffwechselerkrankungen bei Säuglingen, Herzkrankheiten oder auch Schlaganfälle von Erwachsenen – das Engagement der Stiftung im Bereich Medizin geht jedoch weit über die Bekämpfung von Krebs bei Kindern hinaus. Sie fördert Präventionsprogramme ebenso wie die Erforschung von Krankheiten und deren Behandlung, unterstützt die Finanzierung innovativer Geräte und den Bau moderner Gebäude. "Bei aller Vielfalt liegt der Fokus im Förderbereich Medizin stets auf den Patienten und deren Angehörigen: Im Mittelpunkt steht immer die Frage, wie Forschung und Technik ihre Situation verbessern können", erklärt eine Sprecherin.

Von dem Engagement der Stiftung am Universitätsklinikum profitiert die ganze Region. "Die Dietmar Hopp Stiftung hat kontinuierlich über viele Jahre hinweg zahlreiche klinische und wissenschaftliche Bereiche gefördert, von der Kinder- und Stoffwechselmedizin über die Onkologie und Chirurgie bis hin zur Herzmedizin, um nur einige Bereiche zu nennen", fasst Katrin Erk, kaufmännische Direktorin des Heidelberger Universitätsklinikums, zusammen.

Das Heidelberger Universitätsklinikum profitierte wie keine andere Einrichtung. Was wäre das Klinikum ohne die Unterstützung durch die Hopp Stiftung? Klinik-Chef Ingo Autenrieth findet deutliche Worte der Würdigung: "Der Medizin-Campus Heidelberg in enger Kooperation mit seinen universitären und außeruniversitären Partnern hätte ohne die enorme Förderung durch die Dietmar Hopp Stiftung heute ein anderes Gesicht", betont er.

Doch ist das medizinische Engagement der Stiftung nicht auf das Uniklinikum beschränkt. So unterstützte die Hopp-Stiftung in Heidelberg auch etwa den Umbau des Salem-Krankenhauses und dessen Anschaffung eines Computertomographen. In Sinsheim sagte sie etwa den Neubau eines Teils der GRN-Klinik zu, in Ludwigshafen unterstützt sie den Neubau der Kinderklinik und der Palliativstation am St. Marienkrankenhaus.

50 Jahre SAP: Personalchef Cawa Younosi über die Herausforderungen des Diversity-Managements Redaktion und Interview: Barbara Klauß / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask