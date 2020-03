Von Armin Rößler

Walldorf. "Er hat das Leben unendlich vieler Menschen verbessert und viel, viel Gutes getan", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab am Sonntag der RNZ über den Walldorfer Ehrenbürger Dietmar Hopp. Als der SAP-Mitbegründer vor fast zehn Jahren seinen 70. Geburtstag feierte, bezeichnete ihn der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus als "einen herausragenden Unternehmer, großen Mäzen, geschätzten und hochgeachteten Menschen", den er mit dem großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland auszeichnete.

Der damalige Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Theo Zwanziger, sagte beim selben Anlass: "Unsere Gesellschaft braucht Menschen wie Sie, damit die anderen mitgezogen werden." Ein Bewohner der Seniorenwohnanlage Hopp-Stift II in Walldorf drückte es vor Kurzem im Gespräch mit der RNZ so aus: "Es ist beachtlich, dass er an alle Gesellschaftsschichten denkt, nicht nur an die Jugend, sondern auch an die älteren Menschen." Und: "Er sieht, dass die Gesellschaft nur dann gesund ist, wenn wirklich an alle gedacht ist."

Die Rede ist vom selben Dietmar Hopp, der als Mäzen der TSG Hoffenheim am Samstag beim Bundesliga-Heimspiel gegen Bayern München nun zum wiederholten Mal zur Zielscheibe der gegnerischen "Fans" geworden ist. Nachdem das erste Fadenkreuz-Transparent schon 2008 bei einem Spiel im Mannheimer Ausweichdomizil gegen Borussia Dortmund für Empörung und eine Strafanzeige sorgte, gab es in den letzten Jahren immer wieder ähnliche Vorfälle mit Plakaten und Schmähgesängen. Dass die Situation nun vollends eskaliert ist, mag seinen Grund darin haben, dass den Dortmunder Fans der Besuch der nächsten beiden Spiele in Hoffenheim untersagt worden ist. Daraufhin brachten Stadionbesucher in Mönchengladbach, Dortmund und Köln sowie nun aus dem Bayern-Block in Hoffenheim Spiele an den Rand des Abbruchs.

Reaktionen aus der Region zu den Hopp-Schmäh-Plakaten

Diese "Idioten" (so Bayern-Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz nach dem Spiel) wissen laut Willi Kempf, dem Präsidenten des FC-Astoria Walldorf, "gar nicht, was Dietmar Hopp für die Menschen macht". Hopp selbst sagte dazu schon 2015 in einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ): "Fußball hatte eigentlich der Spaßfaktor in meinem Leben sein sollen. Aber er bringt hässliche Erscheinungen mit sich." Ihn ärgere, dass sein Engagement im Fußball die größte Aufmerksamkeit auf sich ziehe, wo es doch nur ein Ausschnitt seines Lebens und Wirkens sei.

Dass Dietmar Hopp mit seiner Stiftung viel Gutes tut, sollte gerade in der Region bestens bekannt sein: Das Wirken reicht sprichwörtlich von der "Wiege bis zur Bahre", vom Neugeborenen-Screening, das Kinder vor frühem Tod und Behinderung bewahren hilft, über den Bau von Kindergärten und Sporthallen bis hin zu Alten- und Pflegeheimen oder dem Hospiz Agape in Wiesloch. Neben dem Jugendsport, der eine zentrale Rolle spielt, liegt ein zweiter Schwerpunkt auf der Förderung medizinischer Forschung, zum Beispiel in der Krebsforschung und der Kinderheilkunde. Die Dietmar Hopp Stiftung wurde 1995 gegründet, ihr Stiftungsvermögen besteht aus SAP-Aktien, die Hopp aus seinem privaten Besitz eingebracht hat. Bis Dezember 2019 hat die Stiftung, die zu den größten Privatstiftungen Europas zählt, rund 800 Millionen Euro ausgeschüttet.