Von Anton Ottmann

Dielheim. Ein Haus irgendwo in England und eine etwas konfuse Haushälterin (Gudrun Göhler), die einen Anrufer abwimmelt, der nicht verstehen will, dass die Eigentümer Philipp (Edgar Sauer) und Flavia Brent (Sabine Rachel) sich in Spanien aufhalten. Der Makler Roger Tramplemain (Nico Wagenblass), der das Haus im Auftrag der Familie verkaufen soll, nützt die Gelegenheit, um hier mit einer sehr offenherzigen und leichtlebigen Angestellten (Gill Herrmann) des Finanzamtes ein Schäferstündchen zu verbringen. Doch plötzlich tauchen die Eigentümer auf, die sich im eigenen Haus vor dem Finanzamt verstecken wollen. Dazwischen steigt immer wieder der pensionierte Einbrecher Selsdon (Edgar Greulich) ein, der offensichtlich sein Handwerk verlernt hat oder einfach zu oft zur Flasche greift. Das sind die Protagonisten einer Boulevard-Komödie, die in einem turbulenten Verwechslungsspiel auf der Bühne des Theaters in Dielheim scheinbar ohne Plan in wechselnden Geschwindigkeiten auf- und abgehen, über die Bühne rennen, mal den einen Eingang mal den anderen Ausgang benutzen – oder ist es umgekehrt? Und nichts ist so, wie es scheinbar aussieht.

In dem Theaterstück „Der nackte Wahnsinn“ von Michael Frayn, das dieser Tage in Dielheim Premiere feierte, probt eine professionelle Theatergruppe die beschriebene Boulevardkomödie um sie in der Provinz aufzuführen. Die Schauspieler sind dilettantisch und können sich weder den Text noch den Zeitpunkt ihres Auftretens merken. Requisiten wie ein Teller mit Sardinen – wie viele sind es am Schluss eigentlich? – bekommen eine besondere Bedeutung.

Die Protagonisten haben zwar alles Mögliche im Kopf, nur nicht den Ablauf der Handlung. Und so ist Regisseur Lloyd (Manfred Maier) außer sich, weil er keine Ordnung in den Haufen bekommt, trotz Unterstützung durch die Regieassistentin Poppy (Sophie Herrmann), der Inspizientin Sally (Hildegund Sauer), und der Maskenbildnerin Pudy (Petra Köhler), die verzweifelt versuchen etwas Ordnung in das Geschehen zu bringen.

Paulina Ritz und Manfred Maier haben, wie vom Autor vorgesehen, das Stück in drei Akten inszeniert. Im ersten erleben die Zuschauer eine konfuse Probe, die aber einen Einblick in die Handlung der Boulevard-Komödie gibt. Der zweite zeigt die Generalprobe hinter den Kulissen mit einer ganz anderen Sicht auf die Künstler, ihre Intrigen, Liebeleien und Auseinandersetzungen. Die Schauspieler schlüpfen blitzschnell in ihre Rolle, eilen durch die schwarzen Vorhänge auf die Bühne, müssen immer wieder improvisieren, weil der Text nicht sitzt und das Ganze endet schließlich in einem allgemeinen Tumult. Lloyd kritisiert, schreit, tröstet, schlichtet und verweist auf die Premiere, die, da ist er überzeugt, sicher erfolgreich sein wird.

Im dritten Akt sieht man die Bühne wieder von vorne. Alles ist noch konfuser als in den vorausgehenden Szenen, das Stück und mit ihm die Schauspieltruppe sind gescheitert. Man ist auch nicht über den Anfang der Komödie hinausgekommen. Da hilft auch nicht, dass die Truppe sich mit dem Song aus Fair Lady „Mein Gott, jetzt hat sie’s“ selbst über den Misserfolg tröstet.

Die beiden Regisseure hatten sich mit der Auswahl des Stückes keine einfache Aufgabe gestellt, nämlich Theater im Theater, ein vertracktes Zusammenspiel von Vorder- und Hinterbühne ohne durchgängige Handlung. Und wie bringt man Schauspieler dazu, schlechte Schauspieler zu mimen? „Es braucht Handwerk, es braucht Würde, das zu tun!“, ist in einem „Zeit“-Artikel nachzulesen. Diesen Anspruch darf man an ein Amateurtheater nicht stellen. Ritz und Maier haben aus dem Stück eine turbulente Komödie mit vielen Gags gemacht, die beim Publikum gut ankamen. Streckenweise fühlte man sich an „Theater burlesque“ erinnert, das „einen Ort frecher Texte, spitzer Worte und fallendender Textilien bietet“. Auch die Schauspieler selbst haben in ihren Rollen überzeugt. Wer gerne Komödien mit jeder Menge Klamauk mag, wird sich hier prächtig amüsieren. Dem Premierenpublikum hat es auf jeden Fall gefallen und es spendete Schauspielern und Regisseuren begeistert Applaus.

Info: Alle sechs Vorstellungen der Komödie „Nackter Wahnsinn“ in diesem Jahr sind bereits ausverkauft. 2020 sind weitere Aufführungen am Samstag, 11. Januar, an den Sonntagen, 12. und 19. Januar, und am Freitag, 17. Januar, geplant. Sonntagsveranstaltungen beginnen um 18 Uhr, alle anderen um 20 Uhr.