Dielheim. (köpa) Schreckmoment auf der Dielheimer Kerwe: Am Samstagabend gab es einen lauten Knall mit Stichflammen am Lángos-Stand, eine Mitarbeiterin wurde an der Hand verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde zum Glück niemand schwerer verletzt. Ursache war der Meldung nach wohl der Schlauch einer Gasflasche, der sich plötzlich löste, sodass Gas ausströmte und entflammte. Das Zelt des Stands wurde beschädigt, die Flammen waren aber beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits erloschen, so die Polizei. Nach der Behebung der Schäden und dem Verdauen des Schocks konnte auf der Kerwe weitergefeiert werden.

Und die Stimmung war insgesamt hervorragend, da statt des befürchteten Regens das Wetter sich von einer weitaus besseren Seite zeigte. Als sich der Hako-Konvoi zur Kerwe-Einläutungsfahrt in Bewegung setzte, trat die Sonne aus dem noch verhangenen Himmel hervor.

Für die Damen und Herren vom Kerwekomitee war und ist es eine Herzensangelegenheit, die Kerwe in ihrer langjährigen Tradition zu erhalten und weiterzuführen. Beruhigend für das Komitee, mit Bürgermeister Thomas Glasbrenner einen Mitstreiter an der Seite zu haben, der ebenfalls dieses Herzblut in sich trägt und nach außen trägt. So war der Rathauschef auch schon mit an Bord der Gefährte, um die Kerwezeit in den Straßen der Gemeinde auszurufen - immer wieder unterbrochen von zahlreichen Stopps an verschiedenen "Tankstellen", wo heimatverbundene Bürger zur Verköstigung einluden.

Ehe der Trubel so richtig losging, war Bürgermeister Thomas Glasbrenner mit dem Kerwekomittee per Hako-Konvoi zur Kerwe-Einläutungsfahrt aufgebrochen. Foto: Jan A. Pfeifer

Bei Gesang und guter Laune kamen auch Trinksprüche nicht zu kurz. Immer wieder erklangen das "Dielemer Lied", das "Howe Lied" und das "Badener Lied" als Zeichen der Heimatverbundenheit. Pünktlich war die ganze Mannschaft zurück auf dem Dorfplatz, standesgemäß in Frack und Zylinder zur feierlichen Eröffnung der Kerwe. Im Festtagsgewand begrüßte nach dem musikalischen Auftakt durch den Musikverein auch Bürgermeister Glasbrenner das Kerwevolk.

Herzlich begrüßt wurde eine große Abordnung aus der ungarischen Partnergemeinde Lengyeltóti mit Bürgermeister Lajos Zsombok an der Spitze. Mit einem Dank an alle Helfer sowie die Anwohner für Verständnis und Toleranz machte Glasbrenner Platz für den neuen Kerwebürgermeister, den es noch zu wählen galt. Im Nu wurde dem bisherigen Amtsinhaber Nico Wagenblaß das Vertrauen geschenkt. Prompt forderte er vom Kerwekomitee das Gelöbnis ein, die neue Kerweschlumpel zu beschützen und zu begleiten, damit sie als Jungfrau in den Himmel einfahren könne. Ferner gelobten sie gemeinsam mit großer Freude, alle Zelte zu besuchen, um dort Speis und Trank zu verköstigen und vor allen Dingen kein volles Glas stehen zu lassen.

Die Schlumpfel wurde auf den Namen "Choryfelia die Zweite" getauft. Foto: Jan A. Pfeifer

Die Taufe der Schlumpel übernahm Kerwepfarrer Ralf Pichler (als Vertreter von Holger Warzecha). Ihm zur Seite die "Ministrantin der Herzen" Agathe Hollberg. Die Getel (Patin) Karin Trump aus dem Hause der Sängerrunde hatte als Namen "Choryfelia die Zweite" ausgewählt, der Pfarrer nahm die Taufe mit dem "Geist des Dielemer Rieslings" vor.

Die Kerwerede von Nico Wagenblaß war gespickt mit allerlei Begebenheiten aus Orts-, Vereins-, Schul- und Vereinspolitik. Er berichtete von großen und kleinen Taten, die aber keinem schaden sollten, manchmal erheiternd, aber auch zum Nachdenken anregend. Besonders freute sich Nico über die sportlichen Erfolge der Handballdamen des TV und der Herrenmannschaft der SG sowie auch über die neue Festkultur, die in Dielheim spürbar sei. Besonders bei den örtlichen Hochfesten "Dielheimer Frühling", "Dielheimer Herbst" und "Howe-Kerwe", wie auch Bürgermeister Glasbrenner in seiner Begrüßung erwähnte.

Bei der Kerwe-Eröffnung wurde Nico Wagenblaß wurde als Kerwebürgermeister im Amt bestätigt. Foto: Jan A. Pfeifer

Nach dem gelungenen Vortrag, der mit viel Applaus begleitet wurde, gab es kein Halten mehr unterm Kerwevolk. Nicht nur beim musikalischen Abschluss war die Blaskapelle des Musikvereins Dielheim präsent, auch über die ganze Zeremonie hinweg verbreitete das Blasorchester unter der Leitung von Sebastian Riedling gute Laune und Feststimmung. Für das Kerwekomitee ging die "Arbeit" noch weiter, mussten doch alle Vereinszelte besucht werden, wie beim Gelöbnis versprochen. Außerdem war eine Prüfung, ob das Speiseangebot dem Dielheimer Geschmack entspreche, abzunehmen. Erst dann konnte die nicht ganz ernst zu nehmende "Schankerlaubnis" gegen eine "Gebühr" ausgestellt werden. Währenddessen setzte sich der Kerwetrubel auf dem Dorfplatz unvermindert fort und steigerte sich zusehends beim Live-Auftritt von Vanessa und Rainer Kraft.

Am heutigen Kerwemontag dürften sich ab 11.30 Uhr die Tische und Theken füllen, um nochmals die Auswahl an Speisen und Getränken zu genießen. Trauerzug und Verbrennung der Kerweschlumpel finden um 19.30 Uhr auf dem Dorfplatz statt. Das musikalische Finale gehört ab 20 Uhr der ZAP-Gang, die mit ihrem breiten Songrepertoire die Bühne rocken wird. Zum krönenden Abschluss steigt gegen 21 Uhr ein Feuerwerk über der Ortsmitte auf.