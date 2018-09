Dielheim. (teu) 16 Events an 14 Locations und zwölf Tagen - beeindruckend ist die Bilanz des zweiten "Dielheimer Herbsts" schon im Vorfeld. Nach der durchschlagenden Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr stand schnell fest: "Der ’Herbst’ ist so gut angekommen, da soll er auch zur festen Institution werden", so Hauptorganisator Andy Widder.

Hintergrund Programm Dielheimer Herbst Samstag, 8. September: 14 bis 18 Uhr: "Boule & Baguette", ein französischer Nachmittag auf der Grünfläche beim Theater im Bahnhof, Höhe Bahnhofstraße 21-27 14 bis 22 Uhr: türkischer Abend im Dielema Kebaphaus. Sonntag, 9. September: 14 bis 20 Uhr: "2. Balzfeld [+] Lesen Sie mehr Programm Dielheimer Herbst Samstag, 8. September: 14 bis 18 Uhr: "Boule & Baguette", ein französischer Nachmittag auf der Grünfläche beim Theater im Bahnhof, Höhe Bahnhofstraße 21-27 14 bis 22 Uhr: türkischer Abend im Dielema Kebaphaus. Sonntag, 9. September: 14 bis 20 Uhr: "2. Balzfeld Classics", US-Car-Treffen auf dem Sportplatz der DJK Balzfeld. Donnerstag, 13. September: 19 bis 22 Uhr: "Olli Roth präsentiert", Ludwig-Englert-Haus in Balzfeld. Freitag, 14. September: 18 bis 21 Uhr: American Barbecue mit "The Spikes" in Freudensprungs Kaffeestadl auf dem Erlenbachhof. Samstag, 15. September: ab 19 Uhr: italienischer Abend im Café-Bistro "s’Ritz". Sonntag, 16. September: 11 bis 20 Uhr: Schillerstraßenfest in Dielheim 18 bis 20 Uhr: Lehrerkonzert der Musikschule Horrenberg-Dielheim, Ortschaftshaus Horrenberg. Montag, 17. September: 20 bis 22 Uhr: Film "Staff Benda Bilili" im "La Paloma Kino", Ortschaftshaus Horrenberg. Donnerstag, 20. September: 19 bis 22 Uhr: Konzert mit den "Lovebirds" im Mühlengasthof Zum Weißen Rössel. Samstag, 22. September: 8 bis 14 Uhr: traditioneller Flohmarkt auf dem Gelände des Norma-Markts in Horrenberg 20 Uhr: Erzähltheater "Novecento - Die Legende vom Ozeanpianisten", Theater im Bahnhof. Sonntag, 23. September: 18 Uhr: "Die Legende vom Ozeanpianisten", Theater im Bahnhof 11 bis 17 Uhr: Tag der offenen Tür bei den Reiterfreunden Horrenberg-Balzfeld, Ortsstraße 5 in Horrenberg. Mittwoch, 26. September: 19 bis 21 Uhr: Konzert "Bank & Noten" mit "The Scones", Dielheimer Volksbank. Freitag, 28. September: 19 bis 22 Uhr: Konzert mit "Coulord Rain" und Matthias Wegner im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Dielheim. teu

Und wenn die neue Reihe nun vom 8. bis 28. September wieder reichlich Musik und Kultur in Dielheim, Horrenberg und Balzfeld präsentiert (Programm siehe Kasten), dann wird noch mal "eins drauf gesattelt": Sie kommt nicht nur mit zwei Veranstaltungen mehr im Gepäck daher, sondern gibt sich noch bunter und breiter aufgestellt als beim ersten Mal zum 1250-jährigen Jubiläum der Gemeinde Dielheim. "Die Bandbreite ist größer", betont Andy Widder stolz - und dabei sei dennoch fast jeder Veranstalter vom letzten Jahr wieder mit von der Partie.

Neu im Programm sind der französische Boule-Nachmittag mit Baguette, Wein und Käse, veranstaltet vom Atelier CreCre Dielheim und den Boulefreunden Malsch, ebenso der türkische Abend im Dielema Kebaphaus mit traditioneller Saz-Musik und dem Schwestern-Duo "Kayserili Kardesler", mit denen der "Dielheimer Herbst" am letzten Ferienwochenende eingeläutet wird. Die perfekte Ergänzung hierzu der italienische Abend eine Woche später auf dem Hirschbuckel, der erstmals in Kooperation von s’Ritz und La Molisana stattfindet.

Ein weiteres Novum: der traditionelle Flohmarkt auf dem Gelände des Horrenberger Norma-Markts, dessen Erlös dem Grundschulförderverein zugutekommt. Und auch die Balzfelder Reiterfreunde sind erstmals mit einem Tag der offenen Tür samt Ponyreiten, Kutschenziehen und Musik dabei.

Ansonsten gibt’s wieder wie gehabt Konzerte, ein Straßenfest, Kino, Theater mit Friedrich E. Becht und vieles mehr, das meiste bei freiem Eintritt. Und natürlich wird auch der amerikanische Traum wieder gelebt, wenn erneut die dicken Schlitten auf dem Balzfelder Sportplatz anrollen: Beim US-Car-Treffen "Balzfeld Classics" (bis Baujahr ’76) mit Fahrzeugprämierung und Food-Trucks, Händlermeile und Livemusik mit den "Loco Gringos" und Songwriterin Marlene Singer. Ein Kinderprogramm und eine Bogenschießaktion runden diese Veranstaltung ab.

Olli Roth lädt wieder Musiker und Freunde zum Konzert des Arbeitskreises Asyl ein und die Musikschule Horrenberg-Dielheim präsentiert ihre Lehrer-Band. Auch die Volksbank öffnet sich wieder für Noten der anderen Art und gibt den "Scones" ein musikalisches Forum.

Seinen Abschluss findet der "Dielheimer Herbst" am Freitag, 28. September, mit einem Auftritt des Akustik-Trios "Coulord Rain", die Pop, Rock, Schlager und Country miteinander vereinen, zuvor ist der Sinsheimer Gitarrist Matthias Wegner zu hören. All das, bevor bereits am nächsten Tag die Dielheimer Kerwe ins Haus steht.

Ein "straffes Programm mit direktem Übergang zur dreitägigen Kerwe", auf das sich auch Bürgermeister Thomas Glasbrenner bereits sehr freut. Der Dielheimer Rathauschef ist froh, "dass der Gemeinderat erneut bereit war, wieder die nötigen Haushaltsmittel bereitzustellen, um die neue Reihe zu unterstützen". Sein Wunsch: "Jetzt hoffen wir, dass der Zuspruch wieder groß ist und das Wetter mitspielt!"

Info: Karten im Vorverkauf sind im Bürgerbüro des Dielheimer Rathauses erhältlich. Weitere Informationen zum "Dielheimer Herbst" gibt es unter www.dielheimer-herbst.de.