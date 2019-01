Kälte und Dauerregen konnten den Startern beim traditionellen Dreikönigslauf in Dielheim nichts anhaben - ganz im Gegenteil. Viele sehnten den Start in die neue Laufsaison schon herbei und freuten sich sichtlich auf den Wettkampf. Foto: Jan A. Pfeifer

Dielheim. (aot) Bei Nieselregen und unter verhangenem Himmel starteten in diesem Jahr 306 Teilnehmer beim 47. Dreikönigslauf des Dielheimer Turnvereins. Es hätte schlimmer kommen können, meinten die von der RNZ befragten Sportler. In manchen Jahren hatte man auch schon Schneematsch und Eis erlebt.

Viele kommen schon seit Jahren nach Dielheim zum ersten Volkslauf in der Region, um sich für größere Wettkämpfe aufzuwärmen, wie die in der nächsten Zeit anstehenden Ausscheidungen in Mannheim und Frankfurt. Nadine aus Heidelberg, der beim Gespräch die Vorfreude auf den Wettkampf anzusehen war, nahm die Wetterlage mit Humor: "Duschen und Laufen in einem, was will man mehr?"

Jürgen Adolf vom TV Dielheim, der für die Veranstaltung verantwortlich ist, meinte sogar, dass die gemessenen fünf Grad für Läufer, die mehrmals in der Woche trainieren, angenehm seien und lediglich Freizeitläufer von der Teilnahme abgehalten hätten. Dies erklärt vielleicht auch, warum in diesem Jahr 70 Läufer weniger an den Start gingen.

Auch die RNZ hörte von den Teilnehmern nur Lob, zum einen über die sehr gute Organisation, zum anderen über die asphaltierte Zehn-Kilometer-Strecke mit ihren leichten Steigungen. Diese sei genau richtig für den Einstieg in die Saison. Ansonsten freue man sich, alte Bekannte zu treffen und "miteinander Spaß zu haben". Den meisten Läuferinnen und Läufern ging es weniger ums Siegen, sondern einfach darum, dabei zu sein und nach den ruhigen Wintermonaten die eigene Leistungsfähigkeit zu testen.

Der schnellste Läufer war Jona Bodirsky (Jahrgang 2001) vom TSV 05 Rot mit 34 Minuten und elf Sekunden. Seine Mutter Birgit Bodirsky war die schnellste Frau mit 41.09 Minuten. Jonas Vater, Armin Bodirsky, war mit 36.34 Minuten der sechstschnellste Läufer in der Gesamtwertung und der Schnellste in der Altersklasse M 50. Organisator Adolf kommentierte: "Die Familie Bodirsky vom TSV 05 Rot prägte die Veranstaltung."

Der älteste Teilnehmer war mit 83 Jahren Ludwig Messel vom LC Bad Dürkheim, der in 62 Minuten und 51 Sekunden durchs Ziel ging, die älteste Teilnehmerin Erika Krüger (Jahrgang 1935) vom LSG Karlsruhe, die 76 Minuten und 24 Sekunden lief. Bei den Mädchen ging Finnja Ernstberger (Jahrgang 2001) mit 44.18 Minuten als erste durchs Ziel, bei den Jungen war es wie schon ausgeführt Jonas Bodirsky.

Die meisten Teilnehmer kamen aus der näheren und weiteren Umgebung, von Mannheim bis Heilbronn, von Frankfurt bis Karlsruhe, es gab aber auch einige Läufer aus Mosbach, Menzingen, Kaiserslautern und Bad Dürkheim. Die TSG Wiesloch und der TSV 05 Rot stellten die größten Gruppen am Start. Bei der Jugend bildeten die drei Vereine TSG Wiesloch, TSV 05 Rot und TV Viktoria 1894 Dielheim die Startgemeinschaft Rhein-Neckar-Süd.

Jürgen Adolf zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Veranstaltung. Die Zeitmessung habe einwandfrei funktioniert, der Lauf konnte insgesamt zügig abgewickelt werden und vor allem seien alle Läufer heil ins Ziel gekommen. Leider war der Publikumszuspruch in diesem Jahr gering, da es sich wohl die meisten lieber zu Hause gemütlich machten als sich dem unwirtlichen Wetter auszusetzen.