Dielheim. (tt) Der Rhein-Neckar-Kreis saniert seit Montag die Fahrbahndecke der Horrenberger Straße in Dielheim – zwischen dem Ortseingang und der Einmündung von Horrenberger Straße, Wieslocher Straße und Hauptstraße.

Dadurch ist die wichtige Verbindungsachse in Richtung Osten bis zum 23. Oktober voll gesperrt. Autos und Busse werden durch die Talstraße umgeleitet, Lastwagen müssen Dielheim weiträumig umfahren.

"Im Laufe des Tages hat sich die Verkehrssituation einigermaßen auf die Gegebenheiten eingestellt", berichtet Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner von der Situation am Montag.

Am Morgen sei die Lage etwas schwieriger gewesen, weil es einen Stau auf der Autobahn A6 gab. "So kam es zu einem deutlich erhöhten Verkehrsaufkommen in Dielheim", so Glasbrenner.

Für den Schwerlastverkehr ist die Sperrung zwar auf der B 39 und der L 612 angekündigt, im Ort fehlten aber die Hinweise. "So kam es, dass bis Mittag einige LKW trotz Anliegerregelung doch die Talstraße in Dielheim nutzen mussten", sagt Glasbrenner. Darüber hinaus habe man festgestellt, dass auf der Umleitungsstrecke Tempo 30 ignoriert werde. Deshalb habe man zwei Geschwindigkeitsmesstafeln aufgestellt.