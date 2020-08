Dielheim/Horrenberg. (seb) Auch auf dem Horrenberger Friedhof stehen wegen der sich wandelnden Friedhofskultur und dem Trend zu mehr Feuerbestattungen große Veränderungen an, das wurde in der jüngsten Dielheimer Gemeinderatssitzung deutlich. Die Ausführungsplanung des ersten Bauabschnitts stellte Friedhelm Natzschka vom Büro Spang.Fischer.Natzschka in der Sitzung vor, sie wurde bei ein Mal Nein und einer Enthaltung beschlossen.

Die Kernfrage lautete: Beton oder Naturstein? Wie auch Natzschka anmerkte, ist Beton, gerade, wenn er altert und eine "Patina" entwickelt, für manche Bürger nicht akzeptabel. Er verwies aber wie auch die Ratsmehrheit darauf, dass Aussegnungshalle, Glockenturm und vorhandene Mauern in Horrenberg bereits aus Beton sind.

So meinte Ortsvorsteher Harald Seib (CDU), dass "alles außer Beton den Gesamteindruck stören" würde. Dem pflichtete Markus Knopf (ebenfalls (CDU) bei, Fraktionskollege Tobias Dörre widersprach und plädierte für eine Verkleidung des Betons. Auch Josef Blum (SPD) befürchtete, dass der Beton, der noch dazu mit der Zeit unansehnlich werde, immer zuallererst ins Auge falle. Lars Janson (ebenfalls SPD) hatte auch Zweifel an "langen kalten Betonwänden".

Die Mauern, versuchte Natzschka die Bedenken zu zerstreuen, werden eher knie- bis hüfthoch, "im Bestand haben Sie schon bis 1,20 Meter hohe Betonmauern: Was wir planen, ist sehr viel zurückhaltender". Zudem verdecke man die höhere Mauer mit einer Hecke. So stünden Grabgestaltung und Bepflanzung im Mittelpunkt, egal, von woher man darauf schaue, so Natzschka. Wie beispielsweise auch der Glockenturm sollen die Mauern zudem zurückhaltend, aber ansprechend verziert werden. Natzschka schlug eine "Lebenslinie" vor, eine abstrahierte Form der Aufzeichnung eines Herzschlags, wie man sie vom Arzt kennt.

Er betonte, dass die Wände notwendig seien, um das Gelände zu modellieren, teilweise müsse es angehoben werden, um die Grabstätten an den Bestand anzupassen. Die jetzt dafür angedachten L-förmigen Beton-Fertigteile sind, da stimmte man Bürgermeister Thomas Glasbrenner zu, die günstigste und schnellste Methode der Befestigung, sie sind rascher liefer- beziehungsweise ersetzbar und dank weniger ausladender Fundamente leichter einbaubar.

Im Bereich westlich der Aussegnungshalle, der mit diesen Wänden terrassenförmig angelegt wird, sind neun Sarggräber und 52 Urnengrabstätten vorgesehen. Weitere 60 Bestattungsmöglichkeiten sind südlich, in Richtung Parkplatz, auf der Urnenwiese vorgesehen. Eine Urnenwand mit 36 Kammern ist östlich des Haupteingangs geplant.

Die Neuerschließung des Friedhofs sieht auch vor, dass der steile Anstieg durch mehrere versetzt angeordnete Treppen leichter zu bewältigen sein wird. Neben der neuen Wegegestaltung wird auch das Kreuz versetzt: zentral auf den Wegeachsen, damit wird es auch zu einem Orientierungspunkt.

Planer Natzschka stellte Kosten von 405.000 Euro für Abschnitt 1 in den Raum. Der Bürgermeister erläuterte, dass man am Friedhof "an der Kapazitätsgrenze" sei: Das Gesamtkonzept, das einen Zeitraum bis 2050 umfasst, sollte man daher mit dem ersten Abschnitt möglichst zügig angehen.