Dielheim. (seb) Um den Anwohnerinnen und Anwohnern innerorts mehr Ruhe zu verschaffen, ist für Dielheims Verwaltung und Gemeinderat Tempo 30 das Mittel der Wahl. Es verspricht eine merkliche Senkung des Lärmpegels auf den Durchfahrtsstraßen, ist kurzfristig umsetzbar und weder sonderlich aufwendig noch teuer.

Man will daher an mehreren Straßenabschnitten das Tempolimit erreichen: in der Hauptstraße zwischen der Kreuzung mit der Horrenberger Straße (L612) und der Talstraße; in der Wieslocher Straße zwischen der Kreuzung mit der Hauptstraße und der Herzklamm; in der Horrenberger Ortsstraße zwischen der Kreuzung mit der Hoffenheimer Straße und der Hausnummer 12.

Als weitere Maßnahme will Dielheim im Fall der Hauptstraße (K4170) beim Rhein-Neckar-Kreis und im Fall der Horrenberger Ortsdurchfahrt beim Land lärmmindernden Fahrbahnbelag beantragen. Das soll bei den nächsten anstehenden Sanierungen berücksichtigt werden. Langfristig wünscht man sich zudem ein Durchfahrtverbot für Schwerlastverkehr auf der L612: So will man vermeiden, dass der Verkehr bei Staus auf der Autobahn A6 auf Horrenbergs und Dielheims Ortsdurchfahrten ausweicht.

Im Austausch über das LKW-Verbot war man sich einig, dass der Verkehr weiträumig um Dielheim und Horrenberg geleitet werden muss. Überlegt wurde auch, ob ein Parkverbot in der Wieslocher Straße sinnvoll wäre, damit der Verkehr ruhiger und ohne Stocken fließt, oder ob nicht gerade parkende Autos für eine wünschenswerte Verlangsamung führen: Das gilt es zu prüfen, gerade auch in Zusammenarbeit mit dem Gewerbe, das Parkplätze ja benötigt.

Bürgermeister Thomas Glasbrenner teilte mit, dass in einer wichtigen Angelegenheit des Lärmschutzes noch Geduld erforderlich sei: Die Lücke in der Lärmschutzwand der Autobahn A6 werde derzeit noch geprüft, Fachleute berechneten die Schallwerte aktuell neu: "Wir können nur warten."

Der Lärmaktionsplan wurde korrigiert und ergänzt, jetzt wird diese Fortschreibung offengelegt, Bürgerschaft, Behörden und weitere Träger öffentlicher Belange können sich dazu äußern.