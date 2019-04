Dielheim. (rö) Zwei wichtige Auftragsvergaben standen in der jüngsten Sitzung des Dielheimer Gemeinderats auf der Tagesordnung, in beiden Fällen mit Kosten in Millionenhöhe: Der zweite Bauabschnitt zur Erneuerung der Wasserversorgung wurde für 1,9 Millionen Euro vergeben, die Lieferung und Montage des Ausweichquartiers für die Leimbachtalschule in Modulbauweise für 2,3 Millionen. Wie Bauamtsleiter Jürgen Laier ausführte, hatten für letztere Maßnahme 18 Firmen die Unterlagen angefordert, jedoch nur zwei ein Angebot abgegeben. Beide lagen nur knapp über der Kostenschätzung von 2,27 Millionen, den Zuschlag erhielt der günstigste Bieter. Die Aufstellung der Module soll im Juni erfolgen, so Laier weiter, bis Mitte September sollen sie bezugsfertig sein, sodass die Schule, die saniert und umgebaut wird, in den Herbstferien umziehen kann. "Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen", sagte Bürgermeister Thomas Glasbrenner über das "ordentliche Ergebnis" der "ersten europaweiten Ausschreibung der Gemeinde Dielheim". In der nächsten Sitzung soll noch die Vergabe der Tiefbau- und der Elektroarbeiten folgen.

Ebenfalls nur knapp über der Kostenschätzung von 1,83 Millionen bleibt der zweite Bauabschnitt zur Erneuerung der Wasserversorgung mit 1,9 Millionen Euro - auch hier erhielt der günstigste von drei Bietern den Zuschlag. "Es geht hauptsächlich um die Wasserleitung", und zwar vom neuen Hochbehälter auf Gemarkung Horrenberg in den Ortsteil Dielheim, erläuterte Ingenieur Erich Schulz vom gleichnamigen Büro. Über vier Kilometer Rohrleitungen werden nach seinen Worten verlegt, elf Schachtbauwerke müssen erstellt werden. Ermöglicht wurde die Baumaßnahme durch einen kurzfristig zugesagten Zuschuss des Regierungspräsidiums, der dem Bürgermeister einen "regen Austausch" mit der Behörde "zwischen Weihnachten und Neujahr" beschert hatte. Um im Zuschussrahmen zu bleiben, ist ein weiterer Bauabschnitt mit noch einmal 1950 Metern Rohrleitungen jetzt noch nicht enthalten und wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Ebenso einstimmig, wie die beiden Auftragsvergaben erfolgten, wurden zwei Vereinszuschüsse gewährt: Die Reiterfreunde Horrenberg-Balzfeld erhalten für die Sanierung ihres großen Springplatzes 2425 Euro, der TV Horrenberg-Balzfeld für die Anschaffung von zwei Rhönrädern 700 Euro