Dielheim. (seb) Mit dem Denkmalschutz konnte man sich einigen, auch die übrigen Anregungen der Behörden und anderen Träger öffentlicher Belange konnten eingearbeitet werden. Die Auswirkungen auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Alte Tabakmanufaktur Dielheim" sind überschaubar, das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Darüber hinaus haben aber auch einige Bürgerinnen und Bürger teils heftige Kritik am Vorhaben, in der früheren Landfried-Fabrik Wohnraum zu schaffen. Trotzdem stimmte der Rat dem Plan einstimmig, bei einer Enthaltung, zu und brachte das Verfahren auf den weiteren Weg.

Die älteste und größte Zigarrenfabrik des Ortes, so ist der Stellungnahme der Denkmalpflege zu entnehmen, wurde 1856/57 errichtet, 1878 und 1910 erweitert und bis 2010 genutzt. Augenfällig sind vor allem die beiden dreigeschossigen Fabrikationsgebäude und das Wohnhaus aus Bruchsteinquadern, im Lauf der Zeit kamen auch Erweiterungsbauten aus rotem Backstein dazu. Das ursprüngliche Ensemble gilt aus heimatgeschichtlichen und wissenschaftlichen Gründen als Denkmal.

Das Wohnhaus des Betriebsleiters an der nördlichen Grundstücksgrenze, das für den Denkmalschutz unverzichtbar zum Gesamtensemble gehört, bleibt erhalten und wird saniert, wie Städteplaner Dietmar Glup erläuterte. Abreißen darf der Vorhabenträger die später hinzugekommenen Backstein-Anbauten, wobei, das war auch dem Gemeinderat wichtig, die Spuren der Anbauten an den Altbestandsgebäuden beseitigt werden müssen.

Insgesamt soll der Charakter der Fabrik bewahrt bleiben, daher lässt der Denkmalschutz Anpassungen an moderne Bedürfnisse durchaus zu, solange sie sich gut einfügen. Neue Balkone und Terrassen beispielsweise sind nicht ausgeschlossen, solange das Amt bei der Gestaltung mitbestimmt. Der geplante Neubau mit 19 Wohneinheiten soll sich harmonisch einfügen und nicht zu massiv wirken, laut Dietmar Glup hat der Neubau zwar drei Vollgeschosse plus Dachgeschoss, wie die Bestandsgebäude, ist aber etwas niedriger. Aus der Bürgerschaft kam die Kritik, dass das zu wuchtig wirke, in der Erwiderung heißt es aber, dass sich der Neubau am Bestand orientiere – und die Sanierung der Fabrik nur wirtschaftlich sei mit den zusätzlichen Wohnungen im Neubau.

Klar ist innen eine zeitgemäße Wärmedämmung gestattet: Was aber Fragen aufwarf, ist die Erlaubnis, außen einen dünnen Wärmedämmputz aufzubringen – schließlich verändert das die schützenswerte Anmutung der historischen Gebäude erheblich. Hier wollen Städteplaner Glup und die Verwaltung das klärende Gespräch mit der Behörde suchen.

Für Eindeutigkeit und damit auch Rechtssicherheit sorgen die Anregungen des Baurechtsamts des Kreises, deren Übernahme Glup empfahl. Ausreichend hat sich der Bebauungsplan Erschließung, Entwässerung, Bodenschutz und anderen Belangen gewidmet. Bezüglich des Natur- und Artenschutzes konnte Glup auf ein inzwischen vorliegendes Gutachten verweisen, das vom Vorhabenträger etwa Rücksichtnahme auf Fledermäuse und Nisthilfen für Vögel verlangt, aber keine Reptilien wie schützenswerte Zauneidechsen im Gebiet feststellte. Der Naturschutz begrüßt auch eine Nachverdichtung im Ortsinnern statt einer Versiegelung unberührter Flächen.

Den Artenschutz betrafen auch Einwände der Bürgerschaft, vor allem aber ging es um die Verkehrsbelastung. Im Dialog mit dem Vorhabenträger wurde aber bereits die Zahl der Wohnungen von 47 auf 36 reduziert, damit nicht zu viel neuer Verkehr dazukommt. Auch wenn die alte Tabakmanufaktur voll bewohnt ist, sollte das Verkehrsaufkommen weiter dem einer Wohnstraße entsprechen. Dem Gemeinderat war wichtig, dass die Verwaltung Maßnahmen trifft, um für die nötige Sicherheit zu sorgen.

Im Bebauungsplan selbst sind kleine Läden für die Nahversorgung nicht ausgeschlossen. Der gegenwärtige Durchführungsvertrag sieht laut Glup aber keine Gewerbenutzung auf dem Landfried-Areal vor, auch damit wurde einer Befürchtung der Bürgerschaft begegnet. Parkplätze werden auf dem Landfried-Areal sowie auf einer nahen Fläche in der Rauenberger Straße 27 geschaffen, auch damit soll sich die zusätzliche Belastung der Landfriedstraße in Grenzen halten. Platz und Übersichtlichkeit beurteilt der Städteplaner als ausreichend, weder private Verkehrsteilnehmer noch Feuerwehr oder andere Großfahrzeuge sollten da Probleme bekommen.