Dielheim. (pol/mare) Aktuell fahndet die Polizei mit starken Kräften nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine DHL-Filliale in der Hauptstraße in Dielheim nach dem Täter. Dabei ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, wie die Beamten mitteilen. Es gibt Kontrollen an allen Ausfallstraßen.

Gegen 18 Uhr bedrohte ein maskierter Mann zwei Angestellte und forderte Bargeld. Anschließend flüchtete der etwa 1,90 Meter große, 100 Kilogramm schwere und mit einem weißen T-Shirt/Hemd und dunkler Jeans bekleidete Mann.

Ob der Maskierte mit oder ohne Beute floh, konnte die Polizei auf RNZ-Anfrage noch nicht mit Sicherheit sagen.

Zeugen die dazu Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 110 zu melden.

Update: Dienstag, 2. Juni 2020, 19.55 Uhr