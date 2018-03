Dielheim-Oberhof. (oé) Ulrich Müller macht sich Sorgen. Dem Meckesheimer gehört ein Acker im Dielheimer Ortsteil Oberhof, über den die einzige Telefonleitung führt, die die kleine Ortschaft mit der Welt verbindet. Die Oberleitung hängt an Holzmasten in nur knapp vier Metern Höhe und befindet sich noch dazu in einer Hanglage.

Kein Wunder, dass der Landwirt, der Müllers Acker gepachtet hat, immer wieder bei ihm vorstellig wird, weil er befürchtet, dass er die Telefonleitung irgendwann einmal mit seinen großen, modernen Erntegeräten abreißen könnte. "Dann wäre der Oberhof mausetot", sagt Müller. Denn die alte Leitung ist die einzige Telefonverbindung in den Ort. Handys funktionierten dort nicht, weil der Oberhof in einem Funkloch liege, sagt der Meckesheimer.

Seinen eigenen Worten zufolge hat er das Problem wiederholt dem Versorgungsunternehmen vorgetragen, dort auch die Auskunft bekommen, man habe die Leitung nachgespannt, doch reicht dies in den Augen des Ackerbesitzers nicht aus. Seiner Meinung nach müsste zumindest ein zusätzlicher Mast aufgestellt werden, damit das Kabel nicht mehr über den Acker, sondern an dessen Grenzen entlangführt.

Jetzt hat Müller sich die Situation vor Ort mit Dielheims Bürgermeister Thomas Glasbrenner angeschaut, der ebenfalls Handlungsbedarf sieht. Das betrifft die Abreißgefahr für die Telefonleitung, geht aber noch darüber hinaus. Der Oberhof habe keine Mobilfunkverbindung und die alte Telefonleitung sei zu schwach für die Internet-Datenmengen, so Glasbrenner. Die Folge: Allenfalls ein oder zwei Eigentümer könnten das Internet "einigermaßen" nutzen. Die anderen hätten dazu keine Möglichkeit.

Der Bürgermeister ist deshalb aktuell dabei, verschiedene Optionen und Varianten zu prüfen. Etwa den Aufbau einer neuen Verbindung von Meckesheim her, wenn die dortigen Aussiedlerhöfe angeschlossen werden (schon bisher ist der Oberhof an das Meckesheimer Netz angebunden); oder aber die Verlängerung vorhandener Leerrohre vom Unterhof her bis nach Oberhof. Dazu müsste ein etwa ein Kilometer langes Teilstück neu verlegt werden. Kostenpunkt: 170.000 Euro.

Zum Teil ließe sich das über Zuschüsse finanzieren, außerdem hat der Gemeinderat Mittel im aktuellen Haushaltsplan bereitgestellt. Bürgermeister Glasbrenner will jetzt "die Fühler in alle Richtungen ausstrecken", um eine Lösung für den Oberhof zu finden.