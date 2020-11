Dielheim. (köpa) Ab sofort ist der öffentliche Nahverkehr in Dielheim um einen neuen Fahrgastservice reicher: Mit der Einrichtung neuer Ruftaxi-Haltestellen wurde dem Wunsch der Bevölkerung Rechnung getragen. Nachdem der Gemeinderat den entsprechenden Antrag im November vergangenen Jahres beschlossen hatte, folgte die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe – mit überschaubaren Kosten für den Finanzhaushalt der Gemeinde.

Die neuen Haltestellen in Dielheim befinden sich nun am "Baiertaler Berg" in der Max-Planck-Straße, in der Straße Am Riedberg, in der Nähe des Penny-Marktes, in der Industriestraße/Talstraße sowie in der Silcherstraße. In Horrenberg gibt es beim Norma-Markt und in der Albert-Schweitzer-/Grundstraße weitere Haltestellen; die Balzfelder Haltestelle liegt an der Straße "Zwischen den Wegen" in unmittelbarer Nähe des Neubaugebietes. Mit der Einstellung des regulären Fahrplans der Buslinie 702 können die neuen Haltepunkte jetzt jeweils ab 20 Uhr angefahren werden.

Für die Fahrgäste bedeutet dieses neu geschaffene Angebot in den Abend- und Nachtstunden mehr Sicherheit aufgrund der kürzeren Wege zwischen Wohnsitz und Haltestelle. Die symbolische Linienfreigabe erfolgte bereits vor wenigen Tagen "Am Riedberg" im Beisein von Bürgermeister Thomas Glasbrenner, Hauptamtsleiter Manfred Heinisch und dem Geschäftsführer von "Leimbach Taxi", Martin Häffner. Die Gemeindeverwaltung hofft auf eine rege Nutzung des verbesserten Leistungsangebots, das unter der Telefonnummer 0 62 22/77 01 60 angefordert werden kann.