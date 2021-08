Von Tobias Törkott

Dielheim. Sieben Leitsätze prägen das Konzept der Dielheimer Leimbachtalschule: "Wir arbeiten als Team", "Ich achte und respektiere dich" oder "Ich lerne von und mit dir", um drei als Beispiel zu nennen. Noch gleicht das Gebäude derzeit einer Großbaustelle. Für etwa 15 Millionen Euro wird die Leimbachtalschule umfangreich saniert. Klar, dass da auch das Leitbild mit dem Ziel "Eine Schule zum Wohlfühlen", die Leitsätze und das dazugehörende Logo eine zentrale Rolle spielen sollen – besonders bei der Gestaltung des Treppenhauses.

Der Sinsheimer Architekt und Künstler Gerardo De Gioia wurde daher beauftragt, sich verschiedene Konzepte dafür zu überlegen. Eines wurde nun vom Rat einstimmig verabschiedet. De Gioia stellte bei der Vorstellung in der jüngsten Sitzung klar: "Die pädagogischen Begriffe sollen die künstlerische Gestaltung prägen."

Der Architekt zeigte den Ratsmitgliedern umfangreich mit einer Präsentation seine Ideen, wie man das Treppenhaus gestalten könne. "Mir war wichtig, kindgerecht zu arbeiten. Die Kinder kennen die Umgebung und die Leitbilder. Warum also nicht mit diesen Objekten arbeiten", gab De Gioia Einblick in die Suche nach Ideen. Die Leitbilder seien Teil der Schule.

Noch herrscht in der Leimbachtalschule in Dielheim aber reges Baustellen-Treiben. Die Arbeiten sind in vollem Gange. Foto: Pfeifer

Mit einer Präsentation des möglichen Innenraums zeigte der gebürtige Argentinier zwei Entwürfe. So ragt auf einer Grafik auch der Fahrstuhlschacht empor, der bei Version zwei Mittelpunkt der Gestaltung wird. Die Motive, Linien und Sprüche sollen von allen Ebenen aus zu sehen sein. In Blockbuchstaben leuchten Sätze wie "Ich gehöre dazu" auf. Dazu schlängeln sich schraffierte Linien, die dem Puzzle-Stil des Schullogos angepasst sind, an der Wand, gehen ineinander über und fügen sich zusammen.

Die Leitbilder seien sehr einfach gehalten, so der Künstler. "Jeder hat als Kind mit Kreide an Wände gemalt. Die Kinder sollen etwas fühlen und spüren", nahm De Gioia die Ratsmitglieder mit auf die virtuelle Tour durch das neue Innenleben der Leimbachtalschule. Alle sieben Leitbilder sollen dann in einer Form auf den Wänden festgehalten werden. Zwar nicht eins-zu-eins im Wortlaut, aber dafür als eine "Abstraktion", erklärte der Künstler in der Sitzung.

Im Mai hat er die Räume selbst angeschaut – und stellte dabei fest, dass Variante eins in der Umsetzung problematisch sein könnte, denn an die Wand sollen Heizkörper montiert werden. "Das wird vielleicht zu unruhig", so sein Urteil. Die Version sei in der Umsetzung schwierig. Dazu kommen Türen und auch Schallschutzplatten. Auch die Verwaltung folgte De Gioias Anmerkung und sprach sich für die zweite Variante aus.

Diese, die Version am Fahrstuhlschacht, bietet für die Umsetzung wesentlich mehr Platz. "Persönlich finde ich Variante zwei klarer", erklärte der Künstler. Diese habe auch bei den Beteiligten im Planungsprozess ein gutes Echo hervorgerufen.

Die Ratsmitglieder von CDU, SPD und "BürgerInnen" nahmen sich den Hinweis zu Herzen und stimmten Version zwei zu. Diskutiert wurde über Detailfragen aber trotzdem: Josef Blum (SPD) fand es schade, dass Variante eins nicht umsetzbar sei. Diese finde er gut. Generell sei es schwer, sich so eine Meinung zu bilden. Erfreut zeigte er sich darüber, dass sich das Schullogo mit den puzzle-ähnlichen Symbolen quasi als "Corporate Identity" auf den Entwürfen wiederfinde. Damit werden in der Firmensprache die Merkmale eines Unternehmens bezeichnet, die einen Wiedererkennungswert und so eine Identifikation schaffen. Dies lobten auch Ratskollegen der CDU. Die Christdemokraten erkundigten sich zudem, ob bei der Umsetzung auch Kinder selbst den Pinsel schwingen und den Fahrstuhlschacht bemalen könnten. De Gioia erklärte, dass er sich das prinzipiell gut vorstellen könne, mit Kindern zusammen zu arbeiten. Aber es gebe auch noch andere Flächen im Gebäude, die dafür genutzt werden könnten.

Auch CDU-Rat Markus Knopf sagte, dass es vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit gebe, wie Schüler selbst bei der Gestaltung der Schule mitwirken können. "Version zwei ist die interessantere, weil es ein bestimmtes Bauteil ist", lobte er den Entwurf und schob noch eine Idee für die Wand von Version eins hinterher: "Was ich mir vorstellen könnte, wäre, diese Wand als Tafel zu nutzen."

Ute Sendner, Fraktionsvorsitzende der "BürgerInnen" war am Ende der Ausführungen ihrer Kolleginnen und Kollegen dann aber doch etwas verwundert, da niemand in der Kulturhalle nach den Kosten gefragt hatte: "Wir entscheiden, ohne das zu wissen." Bürgermeister Thomas Glasbrenner konnte die Ratsmitglieder aber dahingehend beruhigen: "Ich denke, dass wir da im Rahmen bleiben. Das wird die Kosten nicht sprengen." Man werde die Gestaltung so behandeln, dass diese nicht "einschlägt". Sollte die Umsetzung aus dem Ruder laufen, dann komme diese nochmals in den Rat. Markus Knopf erinnerte an die Gestaltung des Fahrstuhls im Dielheimer Rathaus, die nach Entwürfen von De Gioia umgesetzt wurde: "Wenn es so ähnlich ist, dann sollte das gehen."

Der Künstler selbst bedauerte, dass er bei der praktischen Gestaltung in der Leimbachtalschule nicht selbst werde mitwirken können. "Leider macht mein Körper das nicht mit. Ich kann nur meine Ideen zur Verfügung stellen, das mache ich gerne."

Neben der Gestaltung des Treppenhauses wurde auch über die Anschaffung von vier Lehrküchen entschieden. Der Gemeinderat einigte sich einstimmig auf das günstigste Angebot für 38.945 Euro. Mehrere Herde, Backöfen, Kühlschränke oder auch Arbeitsplatten sollen angeschafft werden. Das Ingenieurbüro Seewöster aus Wiesloch hatte die Angebote geprüft und selbiges empfohlen. Das sorgte auch beim Rat für wenig Bauchschmerzen bei der Abstimmung. Michael Goliath ("BürgerInnen") erklärte: "Auf das Büro kann man sich verlassen."